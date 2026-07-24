4 điểm cầu chương trình 'Sao sáng dẫn đường' kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 24/7, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.

4 điểm cầu trong chương trình gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (TP.Hồ Chí Minh). Các điểm cầu không đơn thuần là địa điểm truyền hình trực tiếp mà là không gian biểu tượng của hành trình tri ân.

Chủ đề "Sao sáng dẫn đường" lấy cảm hứng từ câu thơ: "Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường"… trong bài "Núi Đôi" của nhà thơ Vũ Cao. Nội dung xuyên suốt của chương trình là hành trình "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Chương trình gồm 3 chương: "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm", "Trả lại tên cho các anh"; được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật và đặc biệt là những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" sau hàng chục năm ngay trên sân khấu.

Thiết kế sân khấu tại điểm cầu Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang).

Chùm phóng sự của chương trình kể câu chuyện về hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về. Đó là nỗi đợi chờ khôn nguôi của những người ở lại; là sự dấn thân quả cảm của lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; là những nỗ lực của các nhà khoa học trong giải mã ADN, những người bền bỉ giải mã tư liệu, kỷ vật và nhân chứng để trả lại tên cho các anh.

Mỗi câu chuyện là một lát cắt của hành trình tri ân vẫn đang được tiếp nối, với khát vọng đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Các tiết mục nghệ thuật xuyên suốt trong chương trình, góp phần tạo nên mạch nối cảm xúc, mở ra không gian tri ân với bản mash up "Giai điệu Tổ quốc" - "Màu hoa đỏ" và khép lại bằng khát vọng tương lai trong "Viết tiếp câu chuyện hoà bình".

Thiết kế sân khấu chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh).

Bên cạnh sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả yêu mến, điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các nhân chứng lịch sử sẽ trực tiếp tham gia vào các tiết mục nghệ thuật, hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong các tiết mục như "Linh thiêng Việt Nam", "Có một thời như thế" hay "Bài ca không quên", góp phần mở ra một không gian của ký ức, của lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Về 4 điểm cầu chương trình, Ban tổ chức cho biết, đây không đơn thuần địa điểm truyền hình trực tiếp mà là không gian biểu tượng của hành trình tri ân.

Điểm cầu chính của chương trình đặt tại công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 được chọn là điểm cầu ở Quảng Trị. Đây hiện là nơi an nghỉ của 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính và cũng là một trong những địa bàn trọng điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thiết kế sân khấu tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).

Tại điểm cầu ở Tuyên Quang, sân khấu được đặt tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, được dựng ngay trên những vách đá vôi của chiến trường xưa. Cách sân khấu chỉ vài trăm mét, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật liệu nổ vẫn ngày đêm nỗ lực bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ.

Tại điểm cầu Hà Nội, chương trình được thực hiện tại Tượng đài Bắc Sơn - nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm tri ân thông qua những chủ trương, chính sách và các chương trình quốc gia, tiêu biểu là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.