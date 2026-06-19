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Mùa hè nên ăn gì để vừa mát người, vừa giữ dáng? 4 loại rau củ giàu tính kiềm dễ tìm, dễ nấu, càng ăn càng khỏe

Thứ sáu, 12:18 19/06/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
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GĐXH - Mùa hè với những đợt nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm mất nước, rối loạn điện giải và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn thực phẩm không đơn thuần là “ăn no” mà trở thành cách để điều hòa cơ thể từ bên trong.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, đây là thời điểm nên ưu tiên nhóm thực phẩm có tính kiềm – giàu nước, khoáng chất và dễ tiêu hóa. Không chỉ giúp thanh nhiệt, nhóm thực phẩm này còn hỗ trợ miễn dịch và kiểm soát cân nặng nếu được chế biến đúng cách trong bữa ăn hàng ngày.

Trong mâm cơm mùa hè của người Việt, có 4 loại rau củ quen thuộc, giá rẻ nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Mùa hè nên ăn gì để mát người và giữ dáng hiệu quả năm 2026 - Ảnh 1.

Đậu đũa – món ăn dân dã giúp “giải nhiệt” hiệu quả

Đậu đũa là loại rau rất dễ tìm trong mùa hè, thường xuất hiện trong các bữa cơm gia đình. Loại rau này giàu chất xơ, vitamin C, canxi và axit folic, giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Mùa hè nên ăn gì để mát người và giữ dáng hiệu quả năm 2026 - Ảnh 2.

Về mặt ẩm thực, đậu đũa đặc biệt phù hợp với những món ăn thanh nhẹ, ít dầu mỡ. Một đĩa đậu đũa luộc chấm mắm tỏi tưởng đơn giản nhưng lại giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày oi bức. Nếu muốn đổi vị, bạn có thể làm đậu đũa xào tỏi hoặc trộn gỏi với thịt gà xé – vừa ngon miệng, vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ lượng calo thấp.

Khoai tây – ăn đúng cách sẽ không gây tăng cân

Khoai tây thường bị “hiểu lầm” là thực phẩm dễ gây béo. Tuy nhiên, nếu chế biến hợp lý, đây lại là nguồn tinh bột lành mạnh giúp bổ sung năng lượng và cân bằng điện giải trong mùa nóng.

Mùa hè nên ăn gì để mát người và giữ dáng hiệu quả năm 2026 - Ảnh 3.

Khoai tây giàu kali và sắt, hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm mệt mỏi. Thay vì chiên rán, hãy thử salad khoai tây trộn sữa chua hoặc khoai tây hấp nghiền ăn kèm rau củ. Những món ăn này không chỉ dễ tiêu mà còn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế việc ăn vặt – yếu tố quan trọng trong kiểm soát mỡ thừa.

Rau bina – “siêu thực phẩm” cho làn da và vóc dáng

Rau bina (còn gọi là cải bó xôi) là lựa chọn lý tưởng trong thực đơn mùa hè nhờ khả năng thanh nhiệt và giàu chất chống oxy hóa.

Mùa hè nên ăn gì để mát người và giữ dáng hiệu quả năm 2026 - Ảnh 4.

Loại rau này chứa nhiều sắt, vitamin và chất xơ, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, đồng thời cải thiện tình trạng nóng trong, khô da khi thời tiết oi bức kéo dài. Trong gian bếp, rau bina rất dễ chế biến: có thể nấu canh rau bina với thịt băm, xào nhẹ với tỏi hoặc làm sinh tố rau xanh kết hợp trái cây.

Đặc biệt, với những người đang muốn giữ dáng, rau bina là nguyên liệu “đáng giá” vì ít calo nhưng lại giúp no lâu và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Rong biển – món ăn mát lành, giàu khoáng chất

Rong biển là thực phẩm có tính kiềm mạnh, rất phù hợp để “giải nhiệt” trong mùa hè. Với hàm lượng i-ốt, kẽm và khoáng chất cao, rong biển không chỉ hỗ trợ tuyến giáp mà còn giúp tăng cường miễn dịch.

Mùa hè nên ăn gì để mát người và giữ dáng hiệu quả năm 2026 - Ảnh 5.

Trong ẩm thực, rong biển có thể biến tấu thành nhiều món ăn nhẹ nhàng, dễ ăn như canh rong biển nấu thịt, rong biển trộn giấm chua ngọt hoặc ăn kèm cơm cuộn. Những món này không chỉ giúp cơ thể mát hơn mà còn hỗ trợ chuyển hóa chất béo, đặc biệt phù hợp với người muốn ăn nhẹ, ăn sạch trong mùa nóng.

Ăn thế nào để phát huy tối đa lợi ích?

Điểm chung của các loại rau củ giàu tính kiềm là phát huy tốt nhất khi được chế biến đơn giản. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên phương pháp luộc, hấp, nấu canh hoặc trộn salad thay vì chiên xào nhiều dầu mỡ.

Bên cạnh đó, việc kết hợp đa dạng các loại rau trong cùng một bữa ăn không chỉ giúp cân bằng dinh dưỡng mà còn tạo cảm giác ngon miệng, tránh nhàm chán trong những ngày nắng nóng kéo dài.

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