Nên thái hành lá bằng dao hay dùng kéo cắt mới ngon?

Thế nhưng có một câu hỏi tưởng nhỏ mà lại khiến nhiều người nội trợ băn khoăn: nên thái hành lá bằng dao hay dùng kéo cắt?

Không ít người cho rằng đây chỉ là vấn đề thói quen. Tuy nhiên, cách sơ chế hành lá thực tế có thể ảnh hưởng đến hình thức món ăn, tốc độ nấu nướng và phần nào tác động đến khả năng giữ hương vị của loại rau gia vị này.

Dao vẫn là lựa chọn được nhiều đầu bếp ưu tiên

Trong các nhà hàng hay bếp ăn chuyên nghiệp, dao gần như luôn là công cụ được sử dụng để thái hành lá.

Lý do đầu tiên là dao sắc tạo ra những lát cắt gọn gàng, đều nhau và đẹp mắt. Các khoanh hành có độ dày đồng đều sẽ giúp món ăn trông chỉn chu hơn, đặc biệt với những món cần tính thẩm mỹ như phở, bún, cháo hay các món hấp.

Ngoài yếu tố hình thức, dao sắc còn giúp hạn chế tình trạng dập nát. Khi lưỡi dao cắt ngọt qua thân hành, các tế bào thực vật ít bị tổn thương hơn, nhờ đó hành giữ được màu xanh tươi lâu hơn và ít chảy nước.

Nhiều đầu bếp cho rằng đây là lý do khiến phần hành trong các món ăn tại nhà hàng thường có màu sắc tươi sáng và hấp dẫn hơn so với khi cắt bằng những dụng cụ không đủ sắc.

Tuy nhiên, ưu điểm này chỉ phát huy khi dao được mài sắc thường xuyên. Một con dao cùn có thể khiến hành bị ép, dập và nát ở phần mép cắt, làm hành nhanh úa màu và giảm độ tươi ngon.

Kéo lại ghi điểm nhờ sự tiện lợi

Những năm gần đây, ngày càng nhiều gia đình chuyển sang dùng kéo để cắt hành lá.

Chỉ cần cầm bó hành trên tay và cắt trực tiếp vào bát, nồi hoặc đĩa thức ăn, người nội trợ có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Cách làm này cũng giúp giảm số lượng dụng cụ cần vệ sinh sau khi nấu ăn.

Với các món đơn giản như mì tôm, cháo, súp hay trứng hấp, kéo tỏ ra đặc biệt tiện lợi. Người dùng không cần lấy thớt, không cần chuẩn bị nhiều dụng cụ mà vẫn hoàn thành công việc chỉ trong vài chục giây.

Đây là lý do nhiều gia đình hiện đại, nhất là những người bận rộn, ngày càng yêu thích việc sử dụng kéo trong quá trình nấu nướng.

Tuy nhiên, điểm hạn chế là phần lớn kéo gia dụng không sắc bằng dao chuyên dụng. Khi cắt, mép hành có thể bị ép nhẹ hoặc dập ở đầu cắt. Đồng thời, việc tạo ra những lát hành đều đẹp như khi dùng dao cũng khó hơn.

Dùng dao hay kéo có làm mất chất dinh dưỡng?

Đây là điều nhiều người quan tâm nhưng thực tế lại không phải yếu tố đáng lo ngại.

Các chuyên gia thực phẩm cho rằng chưa có bằng chứng cho thấy việc cắt hành bằng dao hay kéo tạo ra sự khác biệt đáng kể về giá trị dinh dưỡng.

Hương thơm đặc trưng của hành lá xuất hiện khi các tế bào thực vật bị phá vỡ. Quá trình này đều xảy ra dù bạn sử dụng dao hay kéo.

Điều quan trọng hơn là hành được sử dụng ngay sau khi cắt. Nếu để quá lâu ngoài không khí, tinh dầu và hương thơm tự nhiên sẽ giảm dần, bất kể bạn dùng dụng cụ nào để sơ chế.

Nói cách khác, độ sắc của dụng cụ và thời điểm sử dụng hành sau khi cắt mới là yếu tố ảnh hưởng nhiều hơn đến chất lượng món ăn.

Khi nào nên dùng dao, khi nào nên dùng kéo?

Không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối cho mọi trường hợp.

Nếu bạn chuẩn bị những món ăn cần sự chỉn chu, muốn các khoanh hành đều đẹp hoặc phải sơ chế lượng lớn nguyên liệu, dao sắc vẫn là lựa chọn tối ưu.

Ngược lại, nếu chỉ cần cắt một ít hành để rắc lên bát mì, bát cháo hoặc muốn tiết kiệm thời gian dọn dẹp, kéo là công cụ rất đáng cân nhắc.

Nhiều đầu bếp gia đình hiện nay thậm chí kết hợp cả hai cách: dùng dao khi sơ chế số lượng lớn và dùng kéo để hoàn thiện món ăn ngay trước khi thưởng thức.

Mẹo giúp hành lá luôn xanh đẹp sau khi thái

Dù sử dụng dao hay kéo, một số lưu ý nhỏ có thể giúp hành lá giữ được độ tươi ngon lâu hơn.

Trước hết, nên rửa sạch hành rồi để thật ráo nước trước khi cắt. Hành còn đọng nhiều nước dễ bị nhớt và nhanh héo hơn.

Không nên cắt hành quá sớm nếu chưa sử dụng ngay. Hành lá sau khi thái sẽ dần mất độ tươi và hương thơm khi tiếp xúc lâu với không khí.

Ngoài ra, nên dành riêng một chiếc dao hoặc kéo cho rau củ và thực phẩm tươi sống. Việc này giúp hạn chế nhiễm chéo mùi thực phẩm và giữ cho hành lá cũng như các loại rau gia vị khác luôn giữ được hương vị tự nhiên.

Nếu xét về độ đẹp mắt, khả năng tạo lát cắt đều và giữ hình thức món ăn, dao sắc vẫn là lựa chọn được nhiều đầu bếp đánh giá cao. Trong khi đó, kéo lại ghi điểm nhờ sự nhanh gọn, tiện lợi và giảm bớt công việc dọn dẹp trong bếp. Thực tế, điều quan trọng không nằm ở việc dùng dao hay kéo, mà là dụng cụ phải đủ sắc, sạch sẽ và phù hợp với thói quen nấu nướng của mỗi gia đình. Khi được sử dụng đúng cách, cả hai đều có thể giúp việc sơ chế hành lá trở nên đơn giản, hiệu quả và giữ được hương vị thơm ngon vốn có.

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