CSGT Hưng Yên lập chốt xử lý xe tải vi phạm sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Liên quan đến việc hàng loạt xe tải 3, 4 chân hoạt động rầm rộ trên tuyến đê Hữu Luộc và các tuyến đường khu dân cư thuộc thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, chiều 27/5, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ phóng viên, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Theo đó, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Trạm CSGT Cầu Nghìn tổ chức lực lượng lập chốt kiểm tra tại khu vực thôn Bến Hiệp, nơi thường xuyên xuất hiện dàn xe ben tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng hoạt động với tần suất dày đặc.

Lực lượng CSGT Trạm Cầu Nghìn dừng các phương tiện vi phạm - (ảnh Nhật Tân).

Khoảng 17h20 cùng ngày, phóng viên có mặt tại hiện trường ghi nhận Tổ công tác CSGT Trạm Cầu Nghìn đang tiến hành kiểm tra các phương tiện lưu thông qua tuyến đê Hữu Luộc. Chỉ khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang BKS 12C-050.40 có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm khác, trong đó có các xe tải mang BKS 17H-020.42 và 17E-003.48. Đáng chú ý, các phương tiện này đều gắn dòng chữ “DN Quang Tuấn” phía trước cabin.

Đáng chú ý, các phương tiện bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý trong chiều 27/5 đều trùng với nhiều xe mà trước đó phóng viên đã ghi nhận thực tế và đăng tải trong loạt bài phản ánh về tình trạng xe tải hoạt động rầm rộ trên tuyến đê Hữu Luộc và khu dân cư thôn Bến Hiệp. Trong đó có các xe mang BKS 12C-050.40, 17H-020.42… từng xuất hiện với tần suất dày đặc, chở đất, cát và vật liệu xây dựng lưu thông qua khu dân cư, gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường và khiến người dân bức xúc.



Xe tải vi phạm có dán tên "DN Quang Tuấn" - (ảnh Nhật Tân).

Tại hiện trường, các tài xế vi phạm đã được lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định.

Theo Trung tá Trần Kế Hào – Phó Trạm CSGT Cầu Nghìn, thời gian qua lực lượng CSGT khu vực đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp xe tải vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

“Trong đó có nhiều trường hợp vi phạm các lỗi như chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu ra đường, chở hàng quá khổ… Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trên các tuyến đường thuộc xã Minh Thọ”, Trung tá Hào cho biết.

Tài xế ô tô tải có gắn tên "DN Quang Tuấn" bị lập biên bản xử lý vi phạm - (ảnh Nhật Tân).

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi nhiều tài xế bị kiểm tra, xử lý trong chiều 27/5, hoạt động của các xe tải chở vật liệu trên tuyến đê Hữu Luộc đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, khi không có mặt lực lượng chức năng, các phương tiện lại tiếp tục hoạt động rầm rộ.

Điển hình, vào sáng 28/5, nhiều xe tải gắn tên “DN Quang Tuấn” tiếp tục lưu thông với tần suất lớn trên tuyến đường qua khu dân cư. Sau khi phóng viên phản ánh tới Trạm CSGT Cầu Nghìn, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt kiểm tra thì các đoàn xe lập tức di chuyển khỏi khu vực.

Ghi nhận thực tế tại thôn Bến Hiệp cho thấy, mặt đường xuất hiện dày đặc đất, cát rơi vãi. Nhiều hộ dân phải đóng kín cửa, căng rèm phía trước nhà để hạn chế bụi bay vào sinh hoạt hằng ngày. Một số đoạn đường tồn đọng lượng lớn đất cát chưa được thu dọn, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, tai nạn giao thông.

Một số phương tiện chưa được che chắn kĩ, cát còn bám ở ngoài thùng xe - (ảnh Nhật Tân).

Trước tinh thần vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của lực lượng chức năng, phóng viên ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp tích cực của Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cùng Trạm CSGT Cầu Nghìn trong việc tiếp nhận phản ánh, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và giảm bức xúc cho người dân địa phương.

Trước đó, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng xe tải hạng nặng chở đất, cát, vật liệu xây dựng ngày đêm “cày xới” tuyến đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc đoạn qua thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ.

Hiện trạng mặt đường ở thôn Bến Hiệp được ghi nhận vào sáng ngày 28/5 - (ảnh Nhật Tân).

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế của phóng viên trong nhiều ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2026, hàng loạt xe ben 3 – 4 chân mang biển kiểm soát các tỉnh như Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam… hoạt động liên tục với dấu hiệu chở quá tải, che chắn sơ sài khiến đất đá, cát rơi vãi khắp mặt đường.

Các phương tiện được ghi nhận gồm: 89C-351.42 gắn tên Quang Tuấn; 90C-052.55; 17C-003.49; 15K-586.29; 17A-553.77; 34C-089.44; 17A-581.71; 17A-495.19; 89C-369.04; 17H-020.24; 17H-020.42; 89A-840.87; 17C-089.54; 12C-050.40; 17C-199.74; 89C-366.27; 17A-543.59; 17C-102.30; 17C-219.67; 90C-056.79; 17D-010.35…

Trong nhưng ngày tới phóng viên sẽ tiếp tục ghi nhận tình trạng hoạt động của các xe tải trên tuyến đê Hữu Luộc và các tuyến đường dân sinh liên quan để chuyển tới cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.



Video CSGT Hưng Yên lập chốt xử lý xe tải vi phạm sau phản ánh của Gia đình và Xã hội: