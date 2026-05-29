Vụ tổ hợp sân thể thao 'mọc' trái phép ven sông Đáy: UBND phường Yên Nghĩa thông tin chính thức
GĐXH - Liên quan đến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc kiểm tra cụm sân thể thao tại xóm An Đường, đại diện UBND phường Yên Nghĩa đã có thông tin cụ thể với phóng viên về nguồn gốc đất đai và những "nút thắt" trong công tác quản lý cũng như hướng xử lý sai phạm trong thời gian tới.
Ngày 29/5, liên quan đến những phản ánh về tổ hợp sân thể thao 'mọc' trái phép tại xóm An Đường, phường Yên Nghĩa, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (KTHTĐT) phường Yên Nghĩa cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, lãnh đạo phường Yên Nghĩa đã lập tức chỉ đạo các phòng ban liên quan vào cuộc, xác minh.
Theo tài liệu do UBND phường Yên Nghĩa cung cấp, diện tích đất nơi xây dựng công trình ven sông Đáy thuộc khu vực trại Hàng Đường, tổ dân phố 12, phường Yên Nghĩa, Hà Nội. Về nguồn gốc đất, khu vực này thực chất không phải đất nông nghiệp, mà là đất ở hợp pháp lâu đời của các hộ gia đình và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2004.
Người dân tại đây đã sinh sống qua nhiều thế hệ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay do toàn bộ khu vực này nằm trong hành lang thoát lũ của sông Đáy theo các quy định pháp luật về đê điều, cơ quan chức năng hoàn toàn không cấp phép xây dựng công trình.
Theo lãnh đạo phòng KTHTĐT phường Yên Nghĩa, trước đó vào năm 2025, chính quyền phường Yên Nghĩa cũng đã phát hiện và vào cuộc xử lý sai phạm đô thị tại khu đất trên, khi chủ đất cho xây dựng nhà xưởng để kinh doanh, sản xuất.
Cụ thể, vào tháng 6/2025, UBND phường đã ban hành Thông báo số 140/TB-UBND yêu cầu chủ đầu tư tự giác tháo dỡ công trình nhà khung thép, vì kèo lợp mái tôn có kích thước lên tới 29,4m x 7,0m xây dựng trái phép trên đất hành lang thoát lũ.
Đến tháng 12/2025, cơ quan chức năng tiếp tục lập Biên bản kiểm tra số 12/BBKT và ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước để cưỡng chế, yêu cầu khắc phục hậu quả. Sau khi nhà xưởng bị tháo dỡ, chủ công trình tận dụng mặt bằng cũ để tiếp tục lắp ghép hệ thống khung sắt, quây lưới đen, lắp bạt làm sân thể thao.
Cũng theo vị lãnh đạo Phòng KTHTĐT phường Yên Nghĩa, tình trạng này một phần cũng xuất phát từ sự chồng chéo giữa quyền sử dụng đất và quy hoạch an toàn đê điều. Người dân có đất, có sổ đỏ nhưng lại không được phép xây dựng công trình, đây là cái khó mang tính khách quan mà chính quyền cơ sở phải đối mặt suốt nhiều năm khi nhu cầu tách hộ, sửa chữa nhà cửa của người dân tăng cao nhưng không có hành lang pháp lý để giải quyết.
Đại diện UBND phường Yên Nghĩa cho biết địa phương đang khẩn trương tập trung hoàn thiện hồ sơ, rà soát toàn diện nguồn gốc đất và quá trình quản lý xây dựng tại khu vực để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 02/6/2026 đúng theo tinh thần chỉ đạo. Đối với công trình hiện trạng, phường vẫn sẽ yêu cầu chủ khu đất nghiêm túc chấp hành các biện pháp xử lý, khắc phục theo quy định.
Đại diện UBND phường Yên Nghĩa khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy, Ủy ban phường là quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tuyệt đối không dung túng hay buông lỏng cho các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng. Trong giai đoạn tới, UBND phường sẽ tăng cường rà soát, giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chuyên trách thường xuyên ứng trực, tuần tra bám sát các khu vực nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn triệt để sai phạm từ khi mới phát sinh.
Trước đó, ngày 22/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2247/UBND-TTDLCNS gửi đến UBND phường Yên Nghĩa giao đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiến hành kiểm tra, làm rõ toàn bộ nội dung thông tin mà Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh liên quan đến công trình sân thể thao "mọc" trái phép trên khu đất rộng hàng ngàn m2 ngoài đê Yên Nghĩa.
Lãnh đạo Thành phố yêu cầu phải xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật nếu có, đồng thời tổ chức xem xét, làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan. Việc xem xét trách nhiệm này phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cũng như trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa phải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên về UBND Thành phố trước ngày 02/6/2026, đồng thời giao Văn phòng UBND Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện để tổng hợp báo cáo.
Hiện trạng công trình sân thể thao 'mọc' trái phép trên khu vực hành lang thoát lũ tại phường Yên Nghĩa:
Hiện trạng công trình sân thể thao 'mọc' trái phép trên khu vực hành lang thoát lũ tại Yên Nghĩa.
Thời tiết Hà Nội lại sắp có mưa dông kèm sấm sét, gió giật mạnh?Đời sống - 48 phút trước
GĐXH - Theo dự báo, trong những giờ tới, nhiều phường xã khu vực Hà Nội khả năng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Càng tiếp xúc lâu càng quý: 4 con giáp sống khiêm nhường nên giàu phúc khíĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Không cần quá phô trương hay thích trở thành tâm điểm, những con giáp dưới đây vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ tính cách chân thành, khiêm nhường và biết nghĩ cho người khác.
Muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam cần nắm rõ các quy định nàyĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các thông tin chi tiết khi muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam theo Thông tư 50/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
Tử vi tiết lộ 3 tháng sinh Âm lịch của phụ nữ tài sắc song toàn, dễ làm bà chủĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường được xem là hình mẫu "tài sắc vẹn toàn", càng trưởng thành càng có cuộc sống sung túc, an nhàn.
Dự báo thời điểm Hà Nội đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo mưa dông sau ngày nắng to dễ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
Hà Nội: Diện mạo mới của cầu Long Biên trong ngày đầu tiên thông xe trở lạiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 28/5, sau 2 tháng tạm dừng để triển khai công tác sửa chữa đột xuất, cầu Long Biên (TP Hà Nội) đã chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại theo cả hai chiều.
CSGT Hưng Yên lập chốt xử lý xe tải vi phạm sau phản ánh của Gia đình và Xã hộiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau phản ánh của phóng viên về tình trạng xe tải hoạt động rầm rộ trên đê Hữu Luộc và khu dân cư thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng lập chốt kiểm tra, xử lý nhiều phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, nhiều xe bị xử lý trùng với các phương tiện từng bị Chuyên trang GĐ&XH phản ánh trước đó.
4 con giáp keo kiệt với bản thân nhưng không tiếc gì với bạn bè và người thânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chính sự chăm chỉ, biết tính toán và không tiêu xài hoang phí đã giúp những con giáp này tích lũy tài sản ngày một vững vàng, càng lớn tuổi càng sống sung túc.
Dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để đón tài vận.
Lịch chi trả lương hưu tháng 6/2026 trên cả nước mới nhất, người hưởng chế độ cần biếtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2026 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026Đời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để đón tài vận.