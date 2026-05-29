Vụ tổ hợp sân thể thao 'mọc' trái phép ven sông Đáy: UBND phường Yên Nghĩa thông tin chính thức

Thứ sáu, 15:54 29/05/2026 | Đời sống
Trung Sơn
GĐXH - Liên quan đến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc kiểm tra cụm sân thể thao tại xóm An Đường, đại diện UBND phường Yên Nghĩa đã có thông tin cụ thể với phóng viên về nguồn gốc đất đai và những "nút thắt" trong công tác quản lý cũng như hướng xử lý sai phạm trong thời gian tới.

Ngày 29/5, liên quan đến những phản ánh về tổ hợp sân thể thao 'mọc' trái phép tại xóm An Đường, phường Yên Nghĩa, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (KTHTĐT) phường Yên Nghĩa cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, lãnh đạo phường Yên Nghĩa đã lập tức chỉ đạo các phòng ban liên quan vào cuộc, xác minh.

Diện tích đất nơi xây dựng công trình ven sông Đáy thuộc khu vực xóm An Đường là đất ở của các hộ gia đình và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2004.

Theo tài liệu do UBND phường Yên Nghĩa cung cấp, diện tích đất nơi xây dựng công trình ven sông Đáy thuộc khu vực trại Hàng Đường, tổ dân phố 12, phường Yên Nghĩa, Hà Nội. Về nguồn gốc đất, khu vực này thực chất không phải đất nông nghiệp, mà là đất ở hợp pháp lâu đời của các hộ gia đình và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2004.

Người dân tại đây đã sinh sống qua nhiều thế hệ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay do toàn bộ khu vực này nằm trong hành lang thoát lũ của sông Đáy theo các quy định pháp luật về đê điều, cơ quan chức năng hoàn toàn không cấp phép xây dựng công trình.

Công trình khung sắt, quây lưới đen, có mái che được dựng lên làm sân thể thao tại xóm An Đường.

Theo lãnh đạo phòng KTHTĐT phường Yên Nghĩa, trước đó vào năm 2025, chính quyền phường Yên Nghĩa cũng đã phát hiện và vào cuộc xử lý sai phạm đô thị tại khu đất trên, khi chủ đất cho xây dựng nhà xưởng để kinh doanh, sản xuất.

Cụ thể, vào tháng 6/2025, UBND phường đã ban hành Thông báo số 140/TB-UBND yêu cầu chủ đầu tư tự giác tháo dỡ công trình nhà khung thép, vì kèo lợp mái tôn có kích thước lên tới 29,4m x 7,0m xây dựng trái phép trên đất hành lang thoát lũ.

Đến tháng 12/2025, cơ quan chức năng tiếp tục lập Biên bản kiểm tra số 12/BBKT và ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước để cưỡng chế, yêu cầu khắc phục hậu quả. Sau khi nhà xưởng bị tháo dỡ, chủ công trình tận dụng mặt bằng cũ để tiếp tục lắp ghép hệ thống khung sắt, quây lưới đen, lắp bạt làm sân thể thao.

Nhiều diện tích đất tại phường Yên Nghĩa dù có sổ đỏ nhưng do vướng quy hoạch hành lang thoát lũ nên không được phép sửa chữa, xây dựng công trình.

Cũng theo vị lãnh đạo Phòng KTHTĐT phường Yên Nghĩa, tình trạng này một phần cũng xuất phát từ sự chồng chéo giữa quyền sử dụng đất và quy hoạch an toàn đê điều. Người dân có đất, có sổ đỏ nhưng lại không được phép xây dựng công trình, đây là cái khó mang tính khách quan mà chính quyền cơ sở phải đối mặt suốt nhiều năm khi nhu cầu tách hộ, sửa chữa nhà cửa của người dân tăng cao nhưng không có hành lang pháp lý để giải quyết.

Đại diện UBND phường Yên Nghĩa cho biết địa phương đang khẩn trương tập trung hoàn thiện hồ sơ, rà soát toàn diện nguồn gốc đất và quá trình quản lý xây dựng tại khu vực để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 02/6/2026 đúng theo tinh thần chỉ đạo. Đối với công trình hiện trạng, phường vẫn sẽ yêu cầu chủ khu đất nghiêm túc chấp hành các biện pháp xử lý, khắc phục theo quy định.

Đại diện UBND phường Yên Nghĩa khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy, Ủy ban phường là quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tuyệt đối không dung túng hay buông lỏng cho các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng. Trong giai đoạn tới, UBND phường sẽ tăng cường rà soát, giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chuyên trách thường xuyên ứng trực, tuần tra bám sát các khu vực nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn triệt để sai phạm từ khi mới phát sinh.

Trước đó, ngày 22/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2247/UBND-TTDLCNS gửi đến UBND phường Yên Nghĩa giao đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiến hành kiểm tra, làm rõ toàn bộ nội dung thông tin mà Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh liên quan đến công trình sân thể thao "mọc" trái phép trên khu đất rộng hàng ngàn m2 ngoài đê Yên Nghĩa.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu phải xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật nếu có, đồng thời tổ chức xem xét, làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan. Việc xem xét trách nhiệm này phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cũng như trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa phải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên về UBND Thành phố trước ngày 02/6/2026, đồng thời giao Văn phòng UBND Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện để tổng hợp báo cáo.

Hiện trạng công trình sân thể thao 'mọc' trái phép trên khu vực hành lang thoát lũ tại phường Yên Nghĩa:

Hà Nội: Phường Thanh Liệt phá dỡ tổ hợp sân thể thao trái phép rộng hàng ngàn m2 trên đất nông nghiệpHà Nội: Phường Thanh Liệt phá dỡ tổ hợp sân thể thao trái phép rộng hàng ngàn m2 trên đất nông nghiệp

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội, ngày 15/4, UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã tổ chức ra quân, cưỡng chế, tháo dỡ tổ hợp sân thể thao Sportbase Arena với 22 sân pickleball xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao "mọc" trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt độngChủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt động

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 'hô biến' hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng tại khu vực xóm An Đường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Hà Nội: Tổ hợp sân pickleball trái phép trên "đất vàng" Yên Hòa đã được tháo dỡHà Nội: Tổ hợp sân pickleball trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa đã được tháo dỡ

GĐXH - Theo ghi nhận, toàn bộ công trình xây dựng trái phép làm cụm sân Pickleball tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) đã chính thức được tháo dỡ. Tuy nhiên, khu vực xung quanh vẫn đang đối mặt với tình trạng "chợ tạm" lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.



GĐXH - Theo dự báo, trong những giờ tới, nhiều phường xã khu vực Hà Nội khả năng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

GĐXH - Không cần quá phô trương hay thích trở thành tâm điểm, những con giáp dưới đây vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ tính cách chân thành, khiêm nhường và biết nghĩ cho người khác.

GĐXH - Dưới đây là các thông tin chi tiết khi muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam theo Thông tư 50/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

GĐXH - Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường được xem là hình mẫu "tài sắc vẹn toàn", càng trưởng thành càng có cuộc sống sung túc, an nhàn.

GĐXH - Theo Dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo mưa dông sau ngày nắng to dễ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

GĐXH - Từ ngày 28/5, sau 2 tháng tạm dừng để triển khai công tác sửa chữa đột xuất, cầu Long Biên (TP Hà Nội) đã chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại theo cả hai chiều.

GĐXH - Sau phản ánh của phóng viên về tình trạng xe tải hoạt động rầm rộ trên đê Hữu Luộc và khu dân cư thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng lập chốt kiểm tra, xử lý nhiều phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, nhiều xe bị xử lý trùng với các phương tiện từng bị Chuyên trang GĐ&XH phản ánh trước đó.

GĐXH - Chính sự chăm chỉ, biết tính toán và không tiêu xài hoang phí đã giúp những con giáp này tích lũy tài sản ngày một vững vàng, càng lớn tuổi càng sống sung túc.

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để đón tài vận.

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2026 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

