Vụ tổ hợp sân thể thao 'mọc' trái phép ven sông Đáy: UBND phường Yên Nghĩa thông tin chính thức

Ngày 29/5, liên quan đến những phản ánh về tổ hợp sân thể thao 'mọc' trái phép tại xóm An Đường, phường Yên Nghĩa, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (KTHTĐT) phường Yên Nghĩa cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, lãnh đạo phường Yên Nghĩa đã lập tức chỉ đạo các phòng ban liên quan vào cuộc, xác minh.

Diện tích đất nơi xây dựng công trình ven sông Đáy thuộc khu vực xóm An Đường là đất ở của các hộ gia đình và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2004.

Theo tài liệu do UBND phường Yên Nghĩa cung cấp, diện tích đất nơi xây dựng công trình ven sông Đáy thuộc khu vực trại Hàng Đường, tổ dân phố 12, phường Yên Nghĩa, Hà Nội. Về nguồn gốc đất, khu vực này thực chất không phải đất nông nghiệp, mà là đất ở hợp pháp lâu đời của các hộ gia đình và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2004.

Người dân tại đây đã sinh sống qua nhiều thế hệ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay do toàn bộ khu vực này nằm trong hành lang thoát lũ của sông Đáy theo các quy định pháp luật về đê điều, cơ quan chức năng hoàn toàn không cấp phép xây dựng công trình.

Công trình khung sắt, quây lưới đen, có mái che được dựng lên làm sân thể thao tại xóm An Đường.

Theo lãnh đạo phòng KTHTĐT phường Yên Nghĩa, trước đó vào năm 2025, chính quyền phường Yên Nghĩa cũng đã phát hiện và vào cuộc xử lý sai phạm đô thị tại khu đất trên, khi chủ đất cho xây dựng nhà xưởng để kinh doanh, sản xuất.

Cụ thể, vào tháng 6/2025, UBND phường đã ban hành Thông báo số 140/TB-UBND yêu cầu chủ đầu tư tự giác tháo dỡ công trình nhà khung thép, vì kèo lợp mái tôn có kích thước lên tới 29,4m x 7,0m xây dựng trái phép trên đất hành lang thoát lũ.

Đến tháng 12/2025, cơ quan chức năng tiếp tục lập Biên bản kiểm tra số 12/BBKT và ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước để cưỡng chế, yêu cầu khắc phục hậu quả. Sau khi nhà xưởng bị tháo dỡ, chủ công trình tận dụng mặt bằng cũ để tiếp tục lắp ghép hệ thống khung sắt, quây lưới đen, lắp bạt làm sân thể thao.

Nhiều diện tích đất tại phường Yên Nghĩa dù có sổ đỏ nhưng do vướng quy hoạch hành lang thoát lũ nên không được phép sửa chữa, xây dựng công trình.

Cũng theo vị lãnh đạo Phòng KTHTĐT phường Yên Nghĩa, tình trạng này một phần cũng xuất phát từ sự chồng chéo giữa quyền sử dụng đất và quy hoạch an toàn đê điều. Người dân có đất, có sổ đỏ nhưng lại không được phép xây dựng công trình, đây là cái khó mang tính khách quan mà chính quyền cơ sở phải đối mặt suốt nhiều năm khi nhu cầu tách hộ, sửa chữa nhà cửa của người dân tăng cao nhưng không có hành lang pháp lý để giải quyết.

Đại diện UBND phường Yên Nghĩa cho biết địa phương đang khẩn trương tập trung hoàn thiện hồ sơ, rà soát toàn diện nguồn gốc đất và quá trình quản lý xây dựng tại khu vực để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 02/6/2026 đúng theo tinh thần chỉ đạo. Đối với công trình hiện trạng, phường vẫn sẽ yêu cầu chủ khu đất nghiêm túc chấp hành các biện pháp xử lý, khắc phục theo quy định.

Đại diện UBND phường Yên Nghĩa khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy, Ủy ban phường là quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tuyệt đối không dung túng hay buông lỏng cho các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng. Trong giai đoạn tới, UBND phường sẽ tăng cường rà soát, giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chuyên trách thường xuyên ứng trực, tuần tra bám sát các khu vực nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn triệt để sai phạm từ khi mới phát sinh.

Trước đó, ngày 22/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2247/UBND-TTDLCNS gửi đến UBND phường Yên Nghĩa giao đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiến hành kiểm tra, làm rõ toàn bộ nội dung thông tin mà Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh liên quan đến công trình sân thể thao "mọc" trái phép trên khu đất rộng hàng ngàn m2 ngoài đê Yên Nghĩa. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu phải xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật nếu có, đồng thời tổ chức xem xét, làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan. Việc xem xét trách nhiệm này phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cũng như trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa phải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên về UBND Thành phố trước ngày 02/6/2026, đồng thời giao Văn phòng UBND Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện để tổng hợp báo cáo.

Hiện trạng công trình sân thể thao 'mọc' trái phép trên khu vực hành lang thoát lũ tại phường Yên Nghĩa:

