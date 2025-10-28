Mừng cưới 'trả nợ' sau 7 năm, tôi toát mồ hôi vì vàng đắt gấp 4 lần
Tôi vốn định khi bạn cưới sẽ mừng nhiều hơn món quà 1 chỉ vàng mình nhận 7 năm trước, nhưng nay nhìn giá vàng tăng hơn 4 lần, bằng cả tháng lương, tôi toát mồ hôi.
Năm 2018, tôi lấy vợ; người bạn thân nhất mừng một chỉ vàng, giá lúc đó khoảng 3,6 triệu đồng. Tôi vốn nghĩ rằng khi bạn cưới, mình sẽ mừng lại món quà có giá trị cao hơn.
Tuy nhiên, nhìn giá vàng "nhảy múa" rồi tăng điên loạn, khi nhận thông báo kết hôn của bạn, tôi nhận ra số tiền mình phải chi sẽ ngốn trọn tháng lương của mình.
Khó mà không cảm thấy áp lực khi thu nhập của gia đình tôi đang giảm mà giá cả các loại thì cứ tăng, khiến khoản tích lũy chẳng có bao nhiêu, hễ tiêu khoản nào cũng cần đắn đo, cân nhắc kỹ.
Một chỉ vàng giờ có giá 15,4 triệu đồng , tức là tôi phải chi gấp hơn 4 lần so với hồi tôi cưới, dù chỉ mới 7 năm trôi qua. Với khả năng tài chính khiêm tốn hiện tại, dù không muốn quá so đo, tính toán với bạn bè, tôi vẫn không khỏi cảm thấy khó nghĩ.
So với bạn bè đồng trang lứa, tôi cưới vợ sớm lúc mới chỉ 22 tuổi. Khi này, bạn bè cũng chỉ mới đi làm. Bạn tôi may mắn tìm được công việc tốt hưởng lương 8 triệu đồng/tháng, mức cao nhất trong hội chơi cùng.
Lúc tôi cưới, bạn dành cả gần nửa tháng lương để mua chiếc nhẫn vàng trơn một chỉ. Theo năm tháng, tôi không ngờ giá vàng lại tăng nhanh đến vậy. Mới tháng 1/2024, giá vàng nhẫn chỉ có khoảng 7,5 triệu đồng/chỉ, trong khi lương tôi gần 20 triệu đồng. Nếu bạn cưới lúc đó thì việc mừng trả bằng vàng không phải là chuyện đáng bận tâm.
Đến tháng 12/2024, khi vàng được bán ở mức 8,5 triệu đồng/chỉ, tôi nghĩ giá vàng điên mất rồi, chắc đây đã là đỉnh điểm, rồi nó sẽ xuống hoặc ngừng ở mức này thêm một thời gian lâu lâu, cơn sốt chắc đã đến điểm dừng. Lúc đó bạn tôi có nói ý định tổ chức đám cưới vào cuối năm, tôi cũng chưa thấy bận tâm lắm.
Tháng 3 năm nay, giá vàng tăng lên mức 10 triệu đồng/chỉ trong khi thu nhập của tôi giảm về mức hiện tại, tôi bắt đầu cảm thấy "đau đầu" khi nghĩ đến chuyện mua vàng để mừng cưới, nghĩ rằng chờ nó xuống chút thì mình sẽ mua cất trữ trước, phòng khi nó tăng giá tiếp. Không ngờ, tôi "khôn" ra quá muộn, vì giá vẫn tăng, một tháng sau lên mức 12 triệu đồng.
Và cách đây ít ngày, khi thực sự được cầm thiệp cưới của bạn, con số tăng vọt lên hơn 15 triệu đồng.
Tôi không phải người keo kiệt, nhưng thời gian này đối với gia đình tôi, cân đối chi tiêu là chuyện không dễ dàng. Nếu mua một chỉ mừng bạn, tôi phải bỏ ra trọn tháng lương, chắc chắn phải vay mượn để bù vào chờ lương tháng sau.
Tôi bắt đầu nghĩ, hay là mình chọn phương án khác - mừng tiền. Mọi người đi đám cưới bây giờ thường mừng khoảng 500 nghìn - 1 triệu đồng, chỉ cần mừng khoảng 5 triệu đồng đã khẳng định được vai trò thân thiết rồi. Nếu tôi bỏ phong bì 10 triệu đồng thì cũng đủ tươm tất, giảm được 1/3 chi phí so với phương án mừng vàng.
Vợ tôi thì muốn chọn cách quy chỉ vàng ra số tiền ở thời điểm nhận và mừng nguyên như vậy. Cô ấy bảo mỗi tháng, quỹ hiếu hỉ chỉ có khoảng 1 triệu đồng, quý cả năm cũng ít hơn tiền mua 1 chỉ vàng lúc này; rằng bạn bè sẽ không tính toán lời lãi, sẽ thông cảm lúc mình khó khăn, sau này khá khẩm hơn sẽ tìm cách bù đắp lại.
Tuy nhiên tôi thấy cách đó không ổn, tuy rằng bạn không tính toán nhưng sẽ cảm thấy chạnh lòng vì cho rằng chúng tôi không đủ trân trọng, đánh giá cao mối quan hệ này.
Hơn nữa, với người phương Đông, quà cưới là vàng còn mang ý nghĩa chúc phúc sâu sắc, thôi thì đành gác lại bài toán cân đối tài chính, động viên vợ chịu khó một chút để trọn nghĩa vẹn tình.
Tiền mừng cưới về bản chất là một món quà tinh thần, xuất phát từ tinh thần tự nguyện và tấm lòng chúc phúc cho cô dâu chú rể. Bạn tôi lúc mừng cưới chắc chắn không nhìn nhận đây như một khoản đầu tư tài chính, không đặt kỳ vọng phải có lãi khi đến lượt mình cưới. Tuy nhiên, khi mừng trả, tôi vẫn phải nghĩ đến khía cạnh, quà mừng cưới còn là khoản hỗ trợ đôi tân hôn tạo lập cuộc sống mới, bắt đầu xây dựng tổ ấm với rất nhiều khoản phải chi, và còn chuẩn bị sinh con đẻ cái nữa.
Mừng lại món quà tương xứng với món quà mình từng nhận cũng không hẳn là "tính toán lạnh lùng", mà thể hiện thông điệp ngầm rằng tôi sẽ sống xứng đáng với tình cảm và sự hỗ trợ của bạn dành cho tôi.
Vợ chồng tôi đã thống nhất phương án mừng cưới, nhưng nghĩ đến tương lai phải mừng trả vài đàm khác, hay phải chuẩn bị quà mừng cho các em út, cháu chắt gần gũi - mối quan hệ gần như bắt buộc mừng vàng - thì quả thật là toát mồ hôi hột. Chỉ mong giá vàng đừng lao như mũi tên, hoặc sớm quay đầu.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.
