Mừng cưới bạn thân 5 triệu, cô gái sững sờ khi mở phong bì bạn mừng sau 2 năm

Thứ tư, 13:50 05/11/2025 | Tâm sự
Ngày bạn thân cưới, tôi mừng 5 triệu đồng. Hai năm sau, tôi kết hôn, bạn mừng lại số tiền mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến, kèm lời nhắn nhủ đầy thân tình.

Tôi có một người bạn đại học, chơi thân với nhau hơn chục năm nay.

Bạn lấy chồng đầu năm 2023. Khi ấy, tôi mừng cưới bạn 5 triệu đồng. Mặc dù số tiền lúc đó gần bằng 1 tháng lương, cũng gần mua được 1 chỉ vàng nhưng vì tình cảm thân thiết, tôi không ngại.

Sau đám cưới, bạn theo chồng sang nước ngoài định cư. Cuộc sống bận rộn khiến hai đứa ít trò chuyện. Thỉnh thoảng, chúng tôi hỏi thăm nhau về cuộc sống hay gửi lời chúc nhân dịp sinh nhật.

Giữa năm nay, tôi kết hôn và cũng gọi điện thông báo, gửi thiệp cưới online cho bạn. Bạn rất vui mừng vì tôi đã tìm được bến đỗ. Thực lòng tôi nghĩ, bạn biết tin thì sẽ chỉ gửi tiền mừng là cùng chứ xa xôi, lại vướng bận con nhỏ, cũng khó thu xếp về tham dự.

Đến ngày cưới chính thức, tôi có nhiều việc phải làm nên kỳ thực không thể để ý được chuyện khách mời ai đến, ai vắng. Nhưng đến màn trao quà cưới từ 2 bên gia đình, tôi bất ngờ khi nghe MC đọc tên bạn thân.

Hóa ra bạn đã bí mật về nước mà không nói cho tôi biết. Bạn tự tin tiến đến sân khấu, cẩn thận mở hộp quà, lấy ra 1 chiếc dây chuyền đẹp long lanh đeo lên cổ tôi. Bạn còn đưa cả phong bì mừng cưới được thiết kế lạ mắt rồi ôm chầm lấy tôi, gửi những lời chúc phúc ý nghĩa.

Sau tiệc cưới, vì còn bận việc riêng nên bạn phải rời đi sớm, tôi chỉ kịp cảm ơn bạn và nói thêm vài câu.

Mừng cưới bạn thân 5 triệu, cô gái sững sờ khi mở phong bì mừng từ bạn sau 2 năm. Ảnh minh họa

Buổi tối, hôn lễ xong xuôi, tôi ngồi bóc phong bì mừng cưới của bạn bè và quan khách. Khi mở phong bì mà bạn thân gửi, tôi thực sự sững sờ trước số tiền bên trong.

Bạn thân mừng cưới tôi tận 10 triệu. Trong khi tiền vé máy bay, chi phí đi lại mà bạn phải chi trả từ nước ngoài về dự đám cưới tôi cũng tốn khá nhiều rồi.

Tôi thực sự xúc động, không ngờ bạn thân vẫn dành cho mình sự chân thành đến vậy.

Tôi lập tức nhắn tin cho bạn, thắc mắc sao lại mừng tôi số tiền lớn như vậy. Vài phút sau, bạn phản hồi, dành những lời nhắn nhủ thân tình.

“Ngày mình cưới, bạn mới đi làm, lương còn chưa cao mà vẫn sẵn lòng dành số tiền gần bằng 1 chỉ vàng để chúc phúc cho mình.

Số tiền ấy khi đó đủ để bạn lo cho bản thân, phụ giúp bố mẹ hay làm nhiều việc quan trọng khác, nhưng bạn vẫn không tiếc, chỉ mong mình có chút vốn để bắt đầu cuộc sống mới.

Giờ đến ngày vui của bạn, mình không thể vắng mặt. Mình rất hạnh phúc khi được mừng bạn một món quà nhỏ, gửi gắm lời chúc bình an và hạnh phúc dài lâu. Hy vọng bạn sẽ sớm thực hiện được những dự định của mình - và chuyến du lịch nước ngoài mà chúng ta từng hẹn mấy năm trước, mình mong sẽ cùng bạn thực hiện trong thời gian gần nhất nhé!”.

Đọc xong những dòng tin nhắn của bạn thân, tôi chợt thấy sống mũi cay cay. Có lẽ bấy lâu nay, tôi đã không thật sự thấu hiểu tấm lòng của bạn, lại tự suy diễn rằng tình bạn ấy đã phai nhạt chỉ vì chúng tôi ít nói chuyện, ít hỏi han nhau.

Tôi vội nhắn tin cảm ơn, bày tỏ sự trân quý với tình cảm và lòng tốt mà bạn dành cho tôi. Dù mỗi người một phương trời, khoảng cách vẫn chẳng thể làm nhạt đi sự gắn bó chân thành ấy.

Độc giả giấu tên

Mẹ chồng giữ hộ 100 triệu mừng cưới, con dâu hối hận khi nhận lại sau 2 nămMẹ chồng giữ hộ 100 triệu mừng cưới, con dâu hối hận khi nhận lại sau 2 năm

Ngày mẹ chồng bảo đưa tiền mừng cưới cho bà giữ, tôi không vui lắm và rồi hối hận vì quyết định sai lầm của mình khi nhận lại số tiền đó sau 2 năm.

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.


Top