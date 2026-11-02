Mượn danh tính người nước ngoài để đưa hàng nghìn điện thoại lậu vào Việt Nam

Ngày 2/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Trần Thị Hồng Vân (SN 1993, trú tại tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Buôn lậu", quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile, địa chỉ tại số 289 Nguyễn Hữu Tiến, tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động nhập lậu điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây buôn lậu có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng các ứng dụng nước ngoài, mượn thông tin, danh tính người nước ngoài để liên lạc, đặt hàng, thanh toán và vận chuyển điện thoại cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 2 bị can về hành vi buôn lậu điện thoại di động trị giá gần 20 tỷ đồng - (ảnh Công an Ninh Bình).

Trong quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra cửa hàng Thanh Tuấn Mobile, đồng thời truy xét, thu hồi hàng trăm chiếc điện thoại cũ mà Tuấn đã bán ra thị trường. Số điện thoại này mang nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng chủ yếu không phải là sản phẩm được phép phân phối trên thị trường Việt Nam.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân khai nhận, từ tháng 1/2025 đến nay, đã câu kết nhập lậu hàng nghìn chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá hàng hóa giao dịch ước tính gần 20 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.