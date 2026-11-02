Thái Nguyên: Phát hiện, lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp mua, bán vé xem concert quốc gia

Theo trang tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện 3 người liên quan hoạt động mua bán vé chương trình concert quốc gia "Nối vòng tay lớn" được tổ chức tại Sân vận động Thái Nguyên. Trong đó có trường hợp bán vé với giá 1 - 1,5 triệu đồng để hưởng chênh lệch.

Cơ quan Công an làm việc với những trường hợp mua, bán vé xem chương trình concert quốc gia. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 11h30p ngày 31/10/2026, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng tuần tra, phát hiện 03 trường hợp mua, bán vé xem concert quốc gia. Đây là Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Nối vòng tay lớn" được tổ chức tại Sân vận động Thái Nguyên tối 01/11/2026 thuộc chuỗi chương trình concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam".

Tại đường Lương Ngọc Quyến (khu vực cổng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên), Tổ công tác phát hiện anh L.H.H và anh V.T.S cùng trú tại phường Phan Đình Phùng đang có giao dịch trao đổi, mua, bán 04 vé của Chương trình "Nối vòng tay lớn". Trong đó L.H.H là người mua, V.T.S là người giao hàng thuê.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CACC

Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra, anh L.H.H đã tự nguyện giao nộp 04 vé nêu trên, anh V.T.S tự nguyện giao nộp thêm 03 vé của chương trình "Nối vòng tay lớn" và cho biết 07 vé này là của chị Đ.N.A, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Tiến hành làm việc với 3 trường hợp trên được biết: Chị Đ.N.A tìm mua vé trên các trang mạng xã hội, sau đó bán ra với giá từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng để thu lợi nhuận chênh lệch và thuê anh V.T.S chuyển vé cho khách. Khi vé đang được giao cho anh L.H.H để sử dụng thì bị Tổ công tác phát hiện, thu giữ.

Cả 3 trường hợp này đều nhận thức được hành vi mua, bán vé tham gia chương trình Concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam" là vi phạm pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận, niêm phong toàn bộ số vé trên và đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.