Muốn sống an yên bên con cháu: Người già thông minh sẽ làm 6 điều này!

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn GĐXH - Nếu biết cách buông bỏ 3 điều dưới đây, bạn sẽ thấy quãng đời sau khi nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ý nghĩa.

1. Không đòi hỏi con cái phải đền đáp

Người lớn tuổi đừng nên lúc nào cũng nói những câu như "Tao đã nuôi nấng mày, đã hy sinh nhiều như vậy, sau này mày phải đền đáp lại tao". Dù con cái có đền đáp cha mẹ thế nào cũng vẫn luôn cảm thấy mắc nợ. Và thế hệ con của họ cũng mắc nợ họ, đây là một vòng tuần hoàn từ đời này sang đời khác. Không cần thiết phải yêu cầu con cái phải "trả nợ" bất cứ điều gì.

Việc con cái chăm sóc cha mẹ già là điều đương nhiên, không cần phải ép buộc. Nếu cha mẹ quá nhấn mạnh chữ "hiếu" và yêu cầu con phải hiếu thảo trong mọi việc, thì ngược lại sẽ gây tác dụng phụ. Cha mẹ chỉ cần làm tốt phần việc của mình, không tính toán sự đền đáp, làm tấm gương tốt cho con cái, tự khắc con cái sẽ đối xử tốt với mình.

Ảnh minh họa

2. Không can thiệp vào chuyện gia đình con, trừ khi thực sự cần thiết

Nhà văn Long Ứng Đài (TQ) từng nói: "Cái gọi là tình phụ tử, mẫu tử chỉ có nghĩa là, bạn và con cái có duyên nợ với nhau trong kiếp này, để rồi nhìn bóng lưng con dần dần đi xa."

Khi con cái đã lớn, cha mẹ nên học cách buông tay. Trừ những vấn đề mang tính nguyên tắc, đừng can thiệp vào chuyện nhà của con cái và hãy tôn trọng sự lựa chọn của chúng. Dù không đồng tình, cũng đừng phản đối. Bạn có thể đưa ra lời khuyên thiện chí nhưng không yêu cầu con phải làm theo.

3. Không sống chung, giữ khoảng cách

Khi không thực sự cần thiết, cha mẹ đừng sống chung với con cái, tốt nhất là giữ "khoảng cách một bát canh" (ám chỉ khoảng cách vừa phải để khi nấu xong một bát canh nóng, mang sang vẫn còn ấm). Thói quen ăn uống, quan niệm tiêu dùng và lối sống của người già và người trẻ chắc chắn không giống nhau, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn.

"Tổ vàng tổ bạc không bằng túp lều tranh của mình". Không sống chung sẽ cho cả hai bên không gian riêng. "Xa mặt cách lòng" (ám chỉ không nhìn thấy những chuyện nhỏ nhặt thì tâm cũng không phiền muộn), thỉnh thoảng tụ họp sẽ khiến gia đình thêm hòa thuận.

4. Giao tiếp bình đẳng với con cái

Khi con cái đã lớn, những điều có thể nói với cha mẹ ngày càng ít đi. Lúc này, giao tiếp trở nên đặc biệt quan trọng. Cha mẹ nên coi con cái như người trưởng thành, giao tiếp một cách bình đẳng, không áp đặt suy nghĩ của mình lên con, càng không nên chỉ trích hay ra lệnh.

Cha mẹ có thể chân thành chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống hay kế hoạch tuổi già với con cái. Những điều có thể trao đổi thì cố gắng trao đổi, những điều không thể thì hãy bao dung cho nhau.

Ảnh minh họa

5. Không quá phụ thuộc vào con cái

Con cái có công việc, cuộc sống riêng và còn phải chăm sóc thế hệ sau, nhiều lúc không có thời gian quan tâm đến cha mẹ. Cha mẹ cần kịp thời điều chỉnh tâm lý và xây dựng một vòng tròn xã hội của riêng mình.

Đừng đặt toàn bộ tâm sức vào con cái. Hãy duy trì sự phong phú về tinh thần, có thể ra ngoài khiêu vũ, đi du lịch, hoặc tận hưởng khoảng thời gian một mình. "Ăn uống tử tế, ngủ nghỉ đủ giấc, có một cơ thể khỏe mạnh còn hơn tất cả." Hãy quản lý tốt "túi tiền" của mình và lập kế hoạch tốt cho cuộc sống tuổi già.

6. Khi con gặp khó khăn, hãy giúp đỡ trong khả năng của mình

Trong khả năng của mình, cha mẹ nên giúp đỡ con cái khi cần. Nếu không, con cái sống không tốt, cũng không có khả năng chăm sóc cha mẹ, thậm chí một số đứa trẻ còn oán hận cha mẹ, ảnh hưởng đến sự hòa thuận gia đình.

Khi con cái gặp khó khăn, cha mẹ đừng thờ ơ mà hãy cố gắng nâng đỡ thế hệ sau, đồng lòng vượt qua gian khó. Gia đình hòa thuận chính là phong thủy tốt nhất cho một tổ ấm.

Dù mối quan hệ giữa bạn và con cái có tệ đến đâu, chỉ cần làm được 6 điều trên, gia đình sẽ ngày càng hòa thuận. Mọi người có đồng ý không?