Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác

Thứ ba, 16:15 19/08/2025 | Gia đình
GĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...

Sau khi nghỉ hưu, tôi từng tin rằng tuổi già chỉ cần có con cháu kề bên, chăm lo thì chẳng còn gì phải lo nghĩ. Nhưng rồi, chính trải nghiệm đau lòng này khiến tôi nhận ra: đôi khi, con cái quan tâm đến cha mẹ không chỉ vì tình thân, mà còn vì... số tiền tiết kiệm.

Câu chuyện của tác giả Tô Ân Châu, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).

Nửa đời sóng gió, một mình gánh vác

Tôi vốn là một giáo viên đã về hưu, chồng tôi từng kinh doanh nhỏ. Chúng tôi chẳng giàu sang nhưng cũng có chút tiền tiết kiệm, đủ để sống thoải mái tuổi già. 

Chúng tôi chỉ có một cô con gái, Tiểu Vy – niềm tự hào của cả gia đình, học giỏi, thành đạt, lại là giáo viên ở thành phố.

Nhưng đời người vốn chẳng thể êm đềm mãi. Chồng tôi bị ung thư gan, qua đời khi còn nhiều dang dở.

Từ đó, tôi bắt đầu cuộc sống đơn độc, chỉ biết lấy việc trồng cây, xem TV, tập dưỡng sinh làm niềm vui. 

Tôi còn nhớ rất rõ, trước khi mất, chồng dặn tôi: "Đừng bao giờ bán căn nhà. Đừng để con cái đứng tên sổ tiết kiệm. Nếu cho vay tiền, chỉ nên cho để chữa bệnh hoặc lo việc học hành cho cháu."

Tôi đã khắc ghi lời dặn đó trong tim, coi như kim chỉ nam cho quãng đời về sau.

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác- Ảnh 1.

Khi thấy con gái than thở khó khăn, tôi còn lỡ lời tiết lộ mình có khoản tiết kiệm 600.000 NDT. Và chính từ giây phút đó, tôi đã vô tình mở ra bi kịch... Ảnh minh họa

Được con rể đón về thành phố, tôi ngỡ mình may mắn

9 năm sau, sức khỏe tôi yếu dần, bệnh phong thấp khiến việc đi lại ngày một khó khăn. Lúc ấy, con rể đề nghị đón tôi lên thành phố để tiện chăm sóc. 

Tôi bất ngờ lắm, rồi cũng thấy ấm lòng. Nghĩ rằng cuối cùng con cái đã hiểu lòng cha mẹ, tôi gật đầu đồng ý.

Nửa năm sống ở nhà con gái, tôi cố gắng không trở thành gánh nặng. Tháng nào tôi cũng gửi 2000 NDT phụ chi phí sinh hoạt. 

Thậm chí, khi thấy con gái than thở khó khăn, tôi còn lỡ lời tiết lộ mình có khoản tiết kiệm 600.000 NDT. Và chính từ giây phút đó, tôi đã vô tình mở ra bi kịch...

Lòng tốt có mục đích

Chẳng bao lâu sau, con rể bắt đầu than vãn: nào là áp lực tài chính, nào là tiếng xì xào từ họ hàng khi "rước mẹ vợ về ở cùng". Rồi cậu ấy thẳng thừng đưa ra ba điều kiện:

Một là, tôi phải bán căn nhà ở quê để mua nhà lớn hơn cho 3 thế hệ sống chung.

Hai là, tôi phải tăng tiền chu cấp hàng tháng từ 2000 lên 3000 NDT.

Ba là, tôi phải để các con đứng tên sổ tiết kiệm để "tiện rút khi có việc khẩn cấp".

Nghe những lời ấy, tôi như có dao cứa vào tim. Tất cả đều là điều chồng tôi từng căn dặn không được làm. Nếu không có lời dặn ấy, có lẽ tôi đã mềm lòng. 

Nhưng lúc này, tôi hiểu rõ: sự quan tâm bấy lâu nay của con rể không xuất phát từ tình nghĩa, mà từ căn nhà và sổ tiết kiệm của tôi.

Khi tôi kiên quyết từ chối, con rể liền nổi giận, lớn tiếng trách mắng. Còn con gái tôi, người mà tôi hết lòng yêu thương, lại chỉ im lặng. Sự im lặng ấy đau gấp trăm lần những lời mắng chửi.

Quyết định "quay xe" về quê

Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ. Tôi hiểu rằng, nếu ở lại, tôi sẽ chẳng còn là mẹ, mà chỉ là "ngân hàng di động" trong mắt con cái. 

Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ thu dọn đồ, gửi lại cho con gái 20.000 NDT coi như tiền ăn ở nửa năm qua, rồi lên xe về quê.

Tôi làm vậy không phải vì hết tình cảm, mà vì không muốn mang ơn những kẻ chỉ xem tôi như công cụ.

Nghỉ hưu, tự lo cho mình vẫn hơn

Giờ đây, tôi ở quê, cho thuê căn nhà cũ để có tiền trang trải, còn bản thân thì sống cùng một người bạn già. Cuộc sống giản dị nhưng bình yên. Tôi vẫn giữ sổ tiết kiệm để dùng khi cần thiết.

Có lúc nghĩ lại, tôi thấy may mắn vì đã nghe lời chồng. Nếu không, có lẽ tôi đã mất tất cả – cả căn nhà, cả khoản tiền dành dụm, và cả niềm tin vào gia đình.

Qua câu chuyện của mình, tôi hiểu rằng: Tuổi già không phải cứ ở cạnh con cháu là sẽ hạnh phúc. Thứ khiến người già an yên chính là sự độc lập, đặc biệt là tài chính. Bởi trên đời này, không phải đứa con nào cũng thật lòng muốn lo cho cha mẹ.

Giữ lại cho mình một chỗ dựa, một khoản tiền tiết kiệm, chính là cách cha mẹ tự trao cho mình sự bình yên ở tuổi xế chiều.

Theo Toutiao

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tòa soạn Quảng cáo
Top