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Mỹ nhân Hà thành trẻ nhất được phong NSND, hơn 30 năm hôn nhân chưa mặc váy cưới, hiện sống trong căn nhà thế nào?

Thứ tư, 14:01 08/07/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Sau khi nghỉ Nhà hát Tuổi trẻ để về hưu, NSND Lê Khanh không còn ở phố cổ chật hẹp mà chuyển về An Dương Vương (Tây Hồ, Hà Nội) để sinh sống.


NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 1.

NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng. Bà là con gái của cố NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai, em gái NSƯT Lê Vân và chị gái NSƯT Lê Vi. Bà trở thành gương mặt nổi bật của Nhà hát Tuổi trẻ với nhiều vai diễn kinh điển như Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc, Đan Thiềm trong Vũ Như Tô, Juliet trong Romeo và Juliet, Thúy trong Bến bờ xa lắc hay quận chúa Minfo trong Âm mưu và tình yêu. Ở lĩnh vực điện ảnh, Lê Khanh ghi dấu ấn qua các bộ phim Săn bắt cướp, Chuyện tình bên dòng sông, Dòng sông hoa trắng, Bản tình ca cuối cùng...

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 2.

Không chỉ được đánh giá cao về tài năng, Lê Khanh còn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt thập niên 1980 - 1990. Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn từng nhận xét nữ nghệ sĩ "đẹp như nữ thần", sở hữu vẻ quyến rũ rất riêng hiếm người có được. Năm 2001, khi mới 38 tuổi, Lê Khanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất được nhận danh hiệu cao quý này.

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 3.

Lê Khanh bén duyên với đạo diễn, nhà quay phim Phạm Việt Thanh khi cùng tham gia bộ phim Săn bắt cướp. Khi ấy, bà đã là gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Việt, còn ông là quay phim của đoàn. Nữ nghệ sĩ từng thừa nhận sự nghiệp của mình có được như hôm nay không thể thiếu sự đồng hành của chồng.

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 4.

Trong cuộc trò chuyện tại chương trình The Khang Show, NSND Lê Khanh gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và lý do chưa từng mặc váy cưới. Nữ nghệ sĩ cho biết bà chưa bao giờ xem lễ cưới là yếu tố cho sự bền vững của một mối quan hệ. Theo bà, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là cách hai người cùng sống, cùng chia sẻ và đồng hành với nhau qua những thăng trầm của cuộc đời.

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 5.

Dù nhiều bạn bè từng ngỏ ý đứng ra tổ chức hôn lễ, thậm chí mời vào TP.HCM để thực hiện, nữ nghệ sĩ vẫn không đưa ra quyết định. Đến hiện tại, bà cho rằng việc mặc váy cưới không còn phù hợp với mình nữa. Trước đó, trong chương trình Chị em chúng mình, nữ nghệ sĩ cũng từng tâm sự: "Tôi và ông xã có một tờ giấy chứng hôn để các con có giấy khai sinh cho đàng hoàng nhưng đến giờ vẫn chưa có một lễ cưới nào diễn ra".

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 6.

Sau khi nghỉ Nhà hát Tuổi trẻ để về hưu, NSND Lê Khanh không còn ở phố cổ chật hẹp mà chuyển về An Dương Vương (Tây Hồ, Hà Nội) để sinh sống.

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 7.

"Vợ chồng tôi mới chuyển ra căn nhà ngoại ô ở An Dương Vương (Hà Nội). Ngày còn đi làm, tôi luôn ao ước có một căn nhà kiểu có nếp sinh hoạt thôn quê nhưng phải gần Hà Nội. Thế là vợ chồng tôi đi tìm và cuối cùng ưng được căn nhà này, lại ở gần đình làng nên tôi rất thích" - NSND Lê Khanh cho biết.

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 8.

"Đi đâu tôi cũng thầm nhủ xin Thành Hoàng làng che chở, công việc hanh thông. Tôi mua căn nhà này cũng hơn 20 năm rồi" .

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 9.

"Bây giờ, mỗi ngày thức dậy tôi đều cảm thấy rất sung sướng, niềm sung sướng đó không ngày nào giống ngày nào."

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 10.

"Chúng tôi hòa nhập môi trường mới rất nhanh. Sung sướng nhất là có thời gian hưởng thụ đời sống gia đình bên bố mẹ, chồng con và những người thân của mình".

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 11.

"Nhà ngay gần đình nên nhà tôi được hưởng nguyên cái hồ nước trong xanh, cá dân làng phóng sinh bơi lội tung tăng suốt ngày".

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 12.

"Lúc đầu khi chuẩn bị về đây ở hẳn, tôi nghĩ chắc cũng bị hụt hẫng một thời gian, nhưng không, vợ chồng tôi rất vui. Có bữa, chồng tôi hỏi: Vợ có thèm bát phở ở phố không? Tôi bảo không và chồng tôi cũng thế. Chúng tôi hoà nhập môi trường mới rất nhanh" - NSND Lê Khanh chia sẻ về sự hài lòng với không gian sống hiện tại.

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 13.Nữ NSƯT biến mất khỏi showbiz Việt 20 năm giờ sống trong biệt thự 4.000m2 ở ngoại ô nước Pháp, đẹp như cổ tích

GĐXH - Ngôi nhà của vợ chồng nữ nghệ sĩ nằm trên sườn đồi, gần dòng sông Loire thuộc vùng ngoại ô thành phố Amboise.

NSND Lê Khanh: Cuộc sống hạnh phúc bên chồng Sau 30 năm không có lễ cưới - Ảnh 14.Villa 10.000 m2 ven biển Italy của 'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' có gì đặc biệt?

GĐXH - Vợ chồng hoa hậu Ngô Mỹ Uyên đưa các con về biệt thự của gia đình nghỉ hè một tháng để tránh giai đoạn châu Âu nắng nóng cao điểm.

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