Mỹ nhân Hà thành trẻ nhất được phong NSND, hơn 30 năm hôn nhân chưa mặc váy cưới, hiện sống trong căn nhà thế nào?

Dù nhiều bạn bè từng ngỏ ý đứng ra tổ chức hôn lễ, thậm chí mời vào TP.HCM để thực hiện, nữ nghệ sĩ vẫn không đưa ra quyết định. Đến hiện tại, bà cho rằng việc mặc váy cưới không còn phù hợp với mình nữa. Trước đó, trong chương trình Chị em chúng mình, nữ nghệ sĩ cũng từng tâm sự: "Tôi và ông xã có một tờ giấy chứng hôn để các con có giấy khai sinh cho đàng hoàng nhưng đến giờ vẫn chưa có một lễ cưới nào diễn ra".