Vị trí trồng cây khế giúp gia chủ rước tài đón lộc

Ý nghĩa

Cây khế trong phong thủy được xem là một trong những loại cây "tốt lành", mang năng lượng dương dồi dào. Ý nghĩa chính của nó xoay quanh sự thịnh vượng, phúc đức và may mắn.

Phong thủy Á Đông cho biết, hình ảnh quả khế năm múi tượng trưng cho Ngũ Phúc Lâm Môn (Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh), trong khi tán lá xum xuê biểu thị cho sự sum vầy, đoàn kết của các thành viên trong gia đình.

Hơn nữa, với nguồn năng lượng tích cực, cây khế còn được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ sự bình yên cho gia chủ.

Nguồn gốc biểu tượng phong thủy của cây khế trong văn hóa Á Đông

Gắn liền với câu chuyện cổ tích "Ăn khế trả vàng"

Câu chuyện "Ăn khế trả vàng" có lẽ là nền tảng văn hóa vững chắc nhất tạo nên biểu tượng tài lộc cho cây khế. Hình ảnh người em hiền lành, thật thà được chim thần đền đáp bằng vàng bạc châu báu sau khi cho chim ăn khế đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam.

Cây khế trong phong thủy được xem là một trong những loại cây "tốt lành", mang năng lượng dương dồi dào.

Từ đó, cây khế không còn đơn thuần là một loại cây ăn quả. Nó trở thành biểu tượng của sự may mắn bất ngờ, của phúc đức và sự giàu có đến từ lòng tốt.

Người ta tin rằng, trồng một cây khế trước nhà cũng giống như gieo một mầm thiện, chờ đợi những quả ngọt là tài lộc và thịnh vượng sẽ đến với gia đình. Đây là một niềm tin mang đậm tính nhân văn, đề cao giá trị của sự cho đi và nhận lại.

Hình dáng quả khế và liên tưởng đến Ngũ Hành

Quả khế khi cắt ngang có hình ngôi sao năm cánh, một hình ảnh vô cùng đặc biệt. Trong triết học phương Đông, con số 5 mang nhiều ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là sự liên kết với thuyết Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sự cân bằng của năm yếu tố này tạo nên sự hài hòa, ổn định và phát triển của vạn vật.

Do đó, trong phong thủy Á Đông, quả khế được xem là vật mang trong mình sự cân bằng của vũ trụ, tượng trưng cho sự trọn vẹn, đủ đầy.

Trong phong thủy quả khế được xem là vật mang trong mình sự cân bằng của vũ trụ, tượng trưng cho sự trọn vẹn, đủ đầy.

Phong thủy Á Đông cho rằng, hình ảnh năm cánh sao của quả khế ứng với "Ngũ Phúc Lâm Môn" – năm điều phúc lớn nhất của đời người bao gồm: Phú (giàu có), Quý (sang trọng), Thọ (sống lâu), Khang (khỏe mạnh) và Ninh (bình an). Trồng cây khế cũng chính là lời cầu chúc cho gia đình được hưởng trọn vẹn năm cái phúc này.

Nên trồng cây khế ở đâu để kích hoạt vượng khí?

Trước sân nhà (hướng Đông hoặc Đông Nam): Đây được xem là vị trí lý tưởng nhất. Hướng Đông và Đông Nam thuộc hành Mộc, là hướng của mặt trời mọc, mang nguồn sinh khí dồi dào.

Trồng cây khế (hành Mộc) ở vị trí này sẽ tạo nên sự cộng hưởng năng lượng mạnh mẽ, giúp gia đình thu hút tài lộc, sức khỏe và sự phát triển.

Tuy nhiên, cần lưu ý trồng cây lệch về một bên so với cửa chính, không được trồng ngay chính giữa.

Trồng cây khế cũng chính là lời cầu chúc cho gia đình được hưởng trọn vẹn năm cái phúc này.

Sau vườn nhà: Trồng cây khế ở sau nhà tạo ra một thế "tựa sơn", mang ý nghĩa về sự vững chãi, ổn định cho gia chủ.

Nó giống như một điểm tựa vững chắc, hỗ trợ cho sự nghiệp và cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Ban công hoặc sân thượng: Đối với những ngôi nhà phố không có sân vườn, việc trồng cây khế bonsai trong chậu lớn đặt ở ban công hoặc sân thượng cũng là một giải pháp tốt. Vị trí này giúp cây đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, lan tỏa năng lượng dương đi khắp ngôi nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vị trí và hướng cửa phòng thờ chuẩn phong thủy mang lại bình an GĐXH - Vị trí, hướng cửa và cách thiết kế cửa phòng thờ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khí vận và tài lộc của gia chủ. Vì vậy, việc tuân thủ các nguyên tắc phong thủy khi bố trí cửa phòng thờ là điều cần thiết.