Nên đặt chổi ở đâu trong nhà để gia đạo bình an, không lo hao tài?

Nên để ở phía sau nhà hoặc ban công

Đây là hai vị trí thích hợp nhất để cất chổi quét nhà mà không ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở. Chổi quét nhà quét đi bụi bẩn nên bản thân nó cũng mang theo khí xấu, nếu để sau nhà hoặc ban công thì sẽ tránh bớt được ảnh hưởng của nó tới vận khí của cả căn nhà.

Theo phong thủy Tâm An, chổi quét nhà được đặt ở nơi kín đáo phía sau nhà còn có tác dụng bảo vệ an toàn cho gia chủ, giữ cho những kẻ quấy rối hay kẻ xấu muốn nhòm ngó tài sản nhà bạn ở bên ngoài không thể xâm nhập vào làm hại những người sống trong nhà. Khi ấy, gia đình bạn sẽ được Thần Chổi bảo vệ, giúp chúng ta an tâm sinh sống và làm việc.

Không đặt chổi trong bếp

Một vài gia đình có thói quen đặt chổi trong bếp. Như chúng ta đã biết, bếp đại diện cho nữ chủ của gia đình và nếu đặt chổi trong bếp, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của người đứng bếp.

Chổi quét nhà nếu để phạm vào những cung mệnh tài lộc hoặc nơi trang nghiêm sẽ kích hoạt uế khí, sẽ không tốt.

Không chỉ vậy, bếp là nơi chúng ta để thức ăn còn chổi lại mang nhiều bụi bặm, vi khuẩn, do đó nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả gia đình.

Không nên để ở góc phòng khách

Phòng khách là vị trí vô cùng quan trọng trong nhà, là nơi gia đình quây quần tụ họp, cũng là nơi nhân khí vượng, tài lộc phát.

Nếu để chổi quét nhà ở phòng khách thì những khí xấu tích tụ nơi cây chổi có thể ám theo người sống trong nhà, những thứ bẩn thỉu lẽ ra phải được loại bỏ thì vô tình vẫn còn ở đó, khiến cho sức khỏe cũng như vận trình của gia chủ có thể bị ảnh hưởng.

Nên để chổi quét nhà ở đâu cho hợp phong thủy, đó là câu hỏi của rất nhiều người. Nhiều gia đình có thói quen để chổi quét nhà hai bên cửa ra vào mà không hề hay biết mình đã phạm phải đại kị phong thủy.

Nhiều gia đình có thói quen để chổi quét nhà hai bên cửa ra vào mà không hề hay biết mình đã phạm phải đại kị phong thủy.

Cửa ra vào là nơi phong thủy cực kì coi trọng, tài khí qua đó mà vào nhà, giúp cho tài vận vượng phát. Theo phong thủy Bát Trạch thì đặt chổi quét nhà ở đây có thể khiến cho tài khí bị tiêu tan bởi khí xấu đến từ cây chổi, cũng khiến cho khí xấu theo người ra vào theo đó mà đi vào trong nhà, không tốt cho sức khỏe cũng như khiến tài lộc khó lòng tích tụ.

Không nên đặt chổi quét nhà ở nhà vệ sinh

Nhiều người nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi bẩn nhất trong nhà nên đem chổi để ở đó, khiến cho chổi đã bẩn lại càng thêm bẩn, khí xấu tích tụ càng nhiều.

Khi chúng ta lấy chổi ra quét dọn nhà cửa thì cũng vô tình đem những thứ đó đi khắp nhà. Quét dọn nhà xong chẳng những không được sạch sẽ mà còn vô tình làm cho khí xấu lan tràn khắp nơi, gây ra những hậu họa khó bề tưởng tượng được.

Không giữ chổi cùn, hỏng trong nhà

Theo quan niệm về phong thủy thì chiếc chổi cùn, hỏng tượng trưng cho sự nghèo nàn, thiếu sức sống. Vì vậy nếu như chiếc chổi nhà bạn đã cùn thì cũng nên thay nó để tránh ảnh hưởng tới tình hình tài chính và vận may của gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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