Mách bạn 6 cách làm sạch bàn ủi bị cháy, dính keo, nhựa trong 5 phút

Dùng chanh tươi

Sử dụng chanh tươi phù hợp với vết cháy mới, vết dính vải mỏng hoặc các vết ố vàng nhẹ. Axit citric trong chanh giúp loại bỏ vết bẩn hiệu quả mà vẫn an toàn cho mặt bàn ủi.

Chuẩn bị: 1 quả chanh tươi. 1 khăn cotton sạch.

Cách thực hiện: Rút điện và chờ bàn ủi nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh. Cắt đôi quả chanh và chà trực tiếp phần cắt lên các vết cháy hoặc bám bẩn trên mặt đế, vừa chà vừa vắt nhẹ để nước chanh thấm vào vết bẩn.

Sử dụng chanh tươi phù hợp với vết cháy mới, vết dính vải mỏng hoặc các vết ố vàng nhẹ. Axit citric trong chanh giúp loại bỏ vết bẩn hiệu quả mà vẫn an toàn cho mặt bàn ủi.

Để khoảng 3–5 phút cho axit trong chanh tác dụng, sau đó dùng khăn sạch lau lại, các vết cháy sẽ bong ra dễ dàng.

Dùng kem đánh răng

Phù hợp với các vết cháy nhẹ, vết bẩn mờ, giúp làm bóng mặt đế bàn ủi. Kem đánh răng chứa chất mài mòn nhẹ, giúp làm sạch mà không gây trầy xước.

Chuẩn bị dụng cụ: Kem đánh răng (loại màu trắng, không phải dạng gel). Khăn ẩm. Bàn chải đánh răng cũ, lông mềm.

Cách làm: Khi bàn ủi đã nguội hẳn, bôi một lớp kem đánh răng mỏng lên vị trí vết cháy. Dùng bàn chải cũ chà nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong vài phút.

Kem đánh răng chứa chất mài mòn nhẹ, giúp làm sạch mà không gây trầy xước.

Dùng khăn ẩm lau sạch lớp kem đánh răng. Có thể bạn sẽ cần lau lại vài lần để đảm bảo không còn cặn kem sót lại trong các lỗ thoát hơi.

Làm sạch vết cháy trên mặt đế bàn ủi bằng giấm ăn và muối

Giấm ăn và muối là phương pháp làm sạch vết cháy rất hiệu quả, bạn đun sôi hỗn hợp giữa muối và giấm ăn. Sau đó, nhúng hỗn hợp giấm ăn và muối vào một miếng khăn sạch rồi lau trực tiếp lên bàn ủi. Bạn nên chà mạnh nhiều lần vết cháy sẽ biến mất hoàn toàn.

Làm sạch vết cháy với bột baking soda và nước oxi già

Cho 1 – 2 muỗng cà phê bột baking soda vào bát nhỏ, trộn đều với nước oxy già đến khi hỗn hợp sánh lại. Bôi hỗn hợp vừa trộn lên chỗ có vết cháy, để yên từ 5 đến 10 phút.

Phun hoặc nhúng bề mặt bàn ủi vào nước oxy già để loại bỏ bột baking soda trong các lỗ phun hơi đối với bàn ủi hơi nước.

Sau đó, dùng khăn mềm lau thật nhẹ nhàng cho đến khi sạch chỗ hỗn hợp đó. Phun hoặc nhúng bề mặt bàn ủi vào nước oxy già để loại bỏ bột baking soda trong các lỗ phun hơi đối với bàn ủi hơi nước.

Làm sạch vết cháy trên bàn ủi với thuốc tẩy

Trước khi sử dụng thuốc tẩy để làm sạch, bạn chỉnh nhiệt độ bàn ủi đến chế độ ủi cho vải cotton. Sau đó, đổ một lượng thuốc tẩy vừa đủ ra khăn dày mà bạn đã đặt lên bàn.

Ấn bàn ủi lên mảnh khăn có thuốc tẩy, ủi theo vòng tròn để thuốc tẩy phủ đều lên mặt đế ủi. Sau khi ủi xong, bạn rút điện và chờ bạn ủi nguội đi. Thuốc tẩy sẽ giúp đánh bật các vết cháy cứng đầu hiệu quả.

Dùng sáp nến

Phù hợp với vết cháy do vải tổng hợp, nylon, đặc biệt hiệu quả khi bàn ủi bị dính nhựa hoặc bị rít. Nhiệt độ sẽ làm nến chảy ra, bao bọc và lấy đi vết bẩn. Bạn cần chuẩn bị một cây nến (nên dùng nến trắng). Một chiếc khăn cotton dày, sạch.

Sáp nến phù hợp với vết cháy do vải tổng hợp, nylon, đặc biệt hiệu quả khi bàn ủi bị dính nhựa hoặc bị rít.

Đầu tiên, bạn cắm điện, bật bàn ủi ở mức nhiệt thấp nhất và chờ cho bàn ủi nóng lên. Cầm cây nến chà nhẹ lên khu vực bị dính bẩn. Sáp nến sẽ chảy ra và hòa tan vết nhựa, vải cháy.

Khi đó, bạn rút điện và ủi bàn ủi qua lại trên chiếc khăn dày đã chuẩn bị. Lớp sáp nến nóng chảy cùng với vết bẩn sẽ thấm vào khăn.

Bí quyết vệ sinh và bảo quản giúp ấm siêu tốc bền gấp đôi GĐXH - Bất kỳ vật dụng nào, sau một thời gian dài sử dụng, cần được bảo quản và làm sạch. Cũng như ấm đun nước điện, nếu bạn không biết cách sử dụng và vệ sinh thường xuyên, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề không mong muốn.