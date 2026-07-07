Nữ NSƯT biến mất khỏi showbiz Việt 20 năm giờ sống trong biệt thự 4.000m2 ở ngoại ô nước Pháp, đẹp như cổ tích

20 năm trước, khi sang Pháp làm dâu, Lê Vi đã cải tạo khu vườn, trang trí nội thất để biến căn biệt thự thành không gian sống lý tưởng, gần gũi thiên nhiên và mang màu sắc nghệ thuật. 'Tôi kế thừa ngôi nhà và tự tay gầy dựng lại khu vườn: những cây to cổ thụ là di sản của ông bà, còn vườn hoa, luống rau, cách bài trí sân thượng - tất cả là một tay tôi làm lại từ đầu', Lê Vi cho biết trên Thanh Niên Việt.