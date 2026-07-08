Đặt tủ lạnh ở vị trí này, gia chủ sớm muộn cũng giàu sang, may mắn

Đặt cửa tủ lạnh quay về hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam

Theo phong thủy Phùng Gia, từ trước đến nay, hướng Bắc và hướng Đông Nam được cho là hướng lành. Vì thế, cửa tủ lạnh cần đặt ở hai hướng ấy sẽ mang đến tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Ngoài ra, tủ lạnh là thiết bị hoạt động 24/24 giờ trong ngày nên cần phải để ở chỗ nào ít chấn động hoặc va chạm với các vật thể khác.

Không đặt tủ lạnh đối diện nhà vệ sinh, nhà tắm

Điều cấm kỵ nhất chính là không được đặt tủ lạnh đối diện với nhà vệ sinh. Vị trí này được cho là có thể mang nhiều điềm xui, việc bị lây những "ố bẩn" từ nhà vệ sinh có thể sẽ khiến cho gia đình bạn không gặp may mắn.

Điều cấm kỵ nhất chính là không được đặt tủ lạnh đối diện với nhà vệ sinh. Vị trí này được cho là có thể mang nhiều điềm xui, bị lây những "ố bẩn" từ nhà vệ sinh có thể sẽ khiến cho gia đình bạn không gặp may mắn.

Không chỉ tủ lạnh mà nhà bếp hay bàn ăn cũng không nên để đối diện với nhà vệ sinh, như thế sẽ làm ảnh hưởng đến không khí sinh hoạt của gia đình, thậm chí là gây khó chịu cho mọi người.

Không đặt bếp và tủ lạnh đối diện nhau

Bếp là nơi nấu ăn của gia đình, luôn tỏa ra nhiệt độ cao. Điều này xung khắc với tính hàn của tủ lạnh. Vì thế nếu bạn đặt tủ lạnh đối diện hoặc gần bếp sẽ tạo ra không khí không hài hòa, có thể ảnh hưởng sức khỏe.

Hơn nữa, vì bếp đại diện tính hỏa, còn tủ lạnh đại diện tính hàn thì không khí đối nghịch này có thể sẽ gây mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà.

Không nên đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang

Cũng theo phong thủy Minh Tuấn, gầm cầu thang là nơi ẩm mốc, không được thông thoáng. Nếu bạn để ở đây, tủ lạnh sẽ không được thoát hơi và khiến cho tủ lạnh dễ bị hư hỏng.

Gầm cầu thang là nơi ẩm mốc, không được thông thoáng. Nếu bạn để ở đây, tủ lạnh sẽ không được thoát hơi và khiến cho tủ lạnh dễ bị hư hỏng.

Hơn nữa, tủ lạnh nhà bạn có thể sẽ bị mang âm khí nếu đặt dưới gầm cầu thang, gây ra nhiều điều thị phi, không hay cho gia chủ.

Tránh để tủ lạnh trong phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi để thư giãn cơ thể sau một ngày dài mệt mỏi. Việc khí hàn từ trong tủ lạnh bay ra khiến cho không khí của căn phòng giảm xuống, vừa không tốt cho sức khỏe, vừa có thể mang lại vận xui cho gia đình.

Phòng ngủ thì bạn nên dùng máy xông hơi như dùng các tinh dầu xả, bưởi để thanh lọc không khí, mang lại không gian thoải mái, ấm cúng và tốt cho sức khỏe cả nhà.

Có nên để tủ lạnh trong phòng khách?

Thường nhiều gia đình sắm 2 tủ lạnh để ở nhiều vị trí khác nhau, có thể là phòng khách và cả phòng bếp.

Nếu tủ lạnh đặt phòng khách thì hãy đặt theo hướng Đông Nam bởi khi gia chủ có thiếu Kim thì đặt đúng hướng này sẽ giúp gia chủ gặp may mắn và thịnh vượng hơn.

Tuy nhiên, theo phong thủy, tủ lạnh phòng khách là một vị trí không nên đặt. Bởi tủ lạnh thuộc Kim và phòng khách cũng là Kim nên Kim gặp Kim không tốt và dễ ảnh hưởng tới gia chủ.

Tuy nhiên, nếu vẫn muốn đặt tủ lạnh trong phòng khách thì bạn hãy lưu ý vị trí kiêng để tủ lạnh trong phòng khách đó là đặt ở vị trí gần cửa ra vào, không nên đặt đối diện phòng khách... điều đó có thể sẽ khiến vận may trì trệ, tiền bạc không cánh mà bay.

Nếu tủ lạnh đặt phòng khách thì hãy đặt theo hướng Đông Nam bởi khi gia chủ có thiếu Kim thì đặt đúng hướng này sẽ giúp gia chủ gặp may mắn và thịnh vượng hơn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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