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Bí quyết vệ sinh và bảo quản giúp ấm siêu tốc bền gấp đôi

Thứ năm, 15:18 02/07/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Bất kỳ vật dụng nào, sau một thời gian dài sử dụng, cần được bảo quản và làm sạch. Cũng như ấm đun nước điện, nếu bạn không biết cách sử dụng và vệ sinh thường xuyên, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề không mong muốn.

Cách bảo quản và vệ sinh ấm đun nước điện

Sau một thời gian dài sử dụng, ấm siêu tốc sẽ dễ dàng lắng đóng cặn bên trong thành ấm hoặc đáy ấm. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng hoạt động của ấm đun nước.

Do đó, bạn cần vệ sinh ấm đun nước điện thường xuyên để đảm bảo ấm có thể hoạt động bình thường trong suốt quá trình sử dụng.

Để làm sạch cặn bên trong ấm, bạn có thể sử dụng nước chanh hoặc giấm trộn với baking soda. Sau đó, cho hỗn hợp được trộn vào ấm và lắc nhẹ, trong 1-2 phút. Tiếp tục sử dụng một miếng vải mềm để nhẹ nhàng lau và chà bên trong tường ấm. Như vậy sẽ dễ dàng làm sạch các vết mảng bám bên trong ấm đun.

Bí quyết vệ sinh và bảo quản giúp ấm siêu tốc bền gấp đôi - Ảnh 1.

Sau một thời gian dài sử dụng, ấm siêu tốc sẽ dễ dàng lắng đóng cặn bên trong thành ấm hoặc đáy ấm. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng hoạt động của ấm đun nước.

Đối với đế tiếp điện, sau khi sử dụng lâu dài, sẽ có bụi bẩn kèm theo. Bây giờ bạn chỉ cần sử dụng một miếng vải khô mềm để lau nó là có thể làm sạch bụi bẩn.

Chú ý khi áp dụng phương pháp bảo quản ấm đun siêu tốc

Để đảm bảo an toàn khi lưu trữ hoặc vệ sinh ấm siêu tốc, bạn cần nhớ những lưu ý quan trọng sau. Đầu tiên, luôn rút phích cắm sau khi sử dụng, trước khi làm sạch và lưu trữ. Tiếp theo, không để nước bên trong ấm quá lâu, điều này sẽ gây ra sự co giãn.

Đặt ấm và giá đỡ điện ở nơi khô ráo, thoáng mát và sạch sẽ để tránh bụi bẩn hoặc tiếp xúc với nước hoặc hơi ẩm. Đặc biệt, không xả nước hoặc đặt ấm siêu tốc vào chậu nước để làm sạch vì điều này sẽ khiến các bộ phận của ấm tiếp xúc với nước gây chập điện hoặc cháy trong quá trình sử dụng.

Bí quyết vệ sinh và bảo quản giúp ấm siêu tốc bền gấp đôi - Ảnh 2.

Đặt ấm và giá đỡ điện ở nơi khô ráo, thoáng mát và sạch sẽ để tránh bụi bẩn hoặc tiếp xúc với nước hoặc hơi ẩm.

Bình đun siêu tốc muốn có tuổi thọ cao, người dùng cần biết cách bảo quản bình và làm sạch bình an toàn. Như vậy bạn có thể vừa hạn chế được thiệt hại mà vẫn đảm bảo được an toàn trong quá trình sử dụng.

Cách sử dụng ấm siêu tốc an toàn

Mặc dù nó là một sản phẩm phổ biến, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng ấm đun nước điện an toàn. Dưới đây là một số cách đơn giản để sử dụng ấm đun nước điện mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng.

Không mở nắp khi ấm đang hoạt động

Không giống như các loại ấm đun nước thông thường, khi sử dụng ấm đun nước điện, bạn không nên mở nắp để kiểm tra tình trạng nước. Mở nắp sẽ tăng tốc độ, ấm không tự động ngắt nguồn điện sẽ sôi cho đến khi hết nước.

Lúc này, khay nhiệt và các bộ phận liên quan của ấm sẽ quá nóng và cháy. Điều này sẽ gây ra sự không an toàn cho người dùng. Do đó, khi bạn đun sôi nước bằng ấm siêu tốc, hãy đợi nước sôi và ấm tự động tắt trước khi mở nắp.

Không sử dụng ấm đun nước điện để nấu các thành phần khác

Ấm điện chỉ được thiết kế để nấu nước. Do đó, một cách để bảo quản ấm và sử dụng ấm đun nước an toàn là không sử dụng ấm để nấu các thành phần khác như trà, sữa hoặc nấu thức ăn.

Bí quyết vệ sinh và bảo quản giúp ấm siêu tốc bền gấp đôi - Ảnh 3.

Khi nấu nước bạn không nên đổ lượng nước quá ít, thấp hơn mức quy định hoặc quá nhiều, cao hơn mức tối đa.

Nếu bạn sử dụng ấm đun nước để nấu các thành phần khác, nó sẽ rút ngắn tuổi thọ của ấm và trong trường hợp xấu có thể gây sốc điện.

Không nên để nước vượt quá mức quy định

Trước khi sử dụng ấm đun nước điện, bạn nên xem xét cẩn thận mực nước mà ấm đun nước quy định. Trong ấm đun nước điện, mực nước thấp nhất và cao nhất sẽ được chỉ định.

Vì vậy, khi nấu nước bạn không nên đổ lượng nước quá ít, thấp hơn mức quy định hoặc quá nhiều, cao hơn mức tối đa.

Nếu nước đổ ít hơn mức quy định, khi nước sôi, ấm sẽ dễ bị khô, khiến khay nhiệt bị quá nóng, dẫn đến cháy ấm. Nếu đổ quá nhiều nước, mức tối đa, khi nước sôi sẽ dễ dàng tràn ra ngoài và dẫn đến các hiện tượng như chập điện, rò rỉ điện, cháy.

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Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
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