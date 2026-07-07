Mưa dông dưới góc nhìn phong thủy: 3 điều nên tránh để nhà bớt ẩm, người bớt mệt

Mưa dông theo phong thủy hiểu như thế nào?

Chị Nguyễn Thị Hoa (Ninh Bình) vừa đang ngủ trưa bỗng thức bỗng thức giấc vì nghe tiếng gió thổi mạnh qua khe cửa, rèm bay phần phật... Sực nhớ, sáng nay tivi dự báo thời tiết tầm chiều và trưa sẽ có mưa dông. Thế là chị hối hả chạy ra sân thu quần áo. Trong nhà, nền gạch se lại, góc tường bắt đầu tỏa ra mùi ẩm.

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Bỗng dưng, chị Hoa thấy nặng đầu, mỏi vai gáy, chỉ muốn nằm nghỉ. Cả nhà thường trêu chị là "dự báo thời tiết" vì cơ thể nhạy cảm. Nhiều người ngoài các dấu hiệu trên, trước những con mưa dông hay thay đổi thời tiết còn bị đau xương khớp, đau vai gáy, tiêu hóa yếu.. và cho rằng mưa dông, hay thay đổi thời tiết là điềm xấu với họ, cần đeo đồ phong thủy, hoặc bày vật phẩm phong thủy để chống tà khí, gió độc xâm nhập.

Nhưng dưới góc nhìn phong thủy ứng dụng, những ngày mưa gió, điều quan trọng không phải là bày thêm vật phẩm cầu may, mà là giữ cho ngôi nhà khô, sáng, sạch và có luồng khí lưu thông vừa phải. Nhà không nên đóng kín bưng, nhưng cũng không nên mở toang để gió lùa thẳng.

Nói đơn giản, mưa dông không phải là điềm xấu, nhưng ngôi nhà trở nên nặng nề khi gió thốc quá mạnh, hơi ẩm giữ quá lâu và nước đọng không được xử lý. Trong phong thủy cổ truyền, mưa dông thường liên quan đến 3 yếu tố: phong, thấp và thủy khí.

Phong là gió, là sự chuyển động của không khí. Gió nhẹ giúp nhà thoáng, nhưng gió mạnh thổi thẳng vào giường ngủ, bàn làm việc, hay ghế sofa lại dễ làm người trong nhà mệt, lạnh gáy, khó ngủ...

Thấp là hơi ẩm. Sau mưa, khăn lâu khô, quần áo có mùi, nền nhà lạnh, góc tường dễ mốc. Nhà càng ẩm lâu thì cảm giác càng bí và nặng.

Thủy khí là sự hiện diện của nước. Nước trong phong thủy không xấu, nhưng nước đọng, tường thấm, nhà vệ sinh ẩm, chậu cây úng hay giày dép ướt vứt giữa lối đi đều khiến không gian mất đi sự sạch sẽ, cân bằng.

Những ngày mưa dông không phải là bày thêm vật phẩm cầu may, mà là giữ cho ngôi nhà khô, sáng, sạch và có luồng khí lưu thông vừa phải. Ảnh: internet

3 điều cần tránh khi mưa dông

Trong và sau khi mưa dông có 3 điều nên tránh để nhà dễ chịu hơn và người cũng đỡ mệt hơn.

1. Đừng tắm ngay khi vừa dính mưa dông

Ra đường dính mưa dông về tới nhà đừng vội tắm ngay cho sạch. Hoặc tắm nước thật nóng để "làm ấm người", hay tắm nhanh bằng nước lạnh... Theo chia sẻ của Tiến sĩ Trần Hoàng (trên face cá nhân), sau khi dính mưa cơ thể vừa bị lạnh, vừa bị thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nếu tắm ngay - nhất là tắm nước quá lạnh, hoặc quá nóng - nhất là với người hay bị đau cổ vai gáy, đau lưng, đau khớp, cơ địa yếu có thể thấy khó chịu hơn.

Hãy lau khô người, thay quần áo sạch, uống vài ngụm nước ấm (nếu cần), nghỉ ngơi khoảng 15–20 phút rồi hãy tắm bằng nước ấm vừa phải.

Phòng tắm sau những trận mưa dông là nơi rất dễ tích hơi ẩm: Khăn ướt, quần áo dính mưa, sàn đọng nước, dép ướt, mùi cống hoặc mùi ẩm sẽ làm không gian nặng hơn. Vì vậy, sau khi tắm hoặc đi mưa về, nên treo khăn cho thoáng, gom đồ ướt ra khu vực riêng, lau khô sàn và mở thông gió nếu có thể.

Để tránh cảm lạnh, sau khi tắm và lau khô người xong hãy uống một cốc trà gừng ấm, hoặc nước gừng đường.

Gặp mưa dông ngoài đường về nhà đứng tắm ngay. Ảnh: internet

2. Đừng ngồi trước cửa đón gió sau mưa

Sau mưa dông, không khí thường mát nên nhiều người thích mở rộng cửa chính, cửa sổ, cửa ban công để đón gió. Đầu tiên, bạn sẽ có cảm giác rất dễ chịu. Nhưng nếu gió thốc thẳng vào gáy, lưng, bụng, hoặc bàn chân thì không tốt cho sức khỏe - nhất là khi cơ thể còn mồ hôi, hoặc tóc chưa khô, hay vừa đi ngoài trời về.

Có người hóng gió trước cửa cho mát, nhưng đó là gió độc (theo dân gian), chỉ một lúc, hoặc hôm sau đã bị cứng cổ, đau vai, ê lưng... Trong phong thủy nhà ở, gió tốt là gió đi nhẹ, giúp không khí lưu thông. Gió xấu là gió quá mạnh, quá thẳng, tạo thành luồng xuyên phòng (ví như gió từ cửa trước thổi thẳng ra cửa sau, hoặc từ cửa sổ tạt thẳng vào giường ngủ...).

Tuy nhiên, sau mưa dông vẫn nên mở cửa cho nhà thoáng, nhưng chỉ mở vừa đủ. Nếu thấy rèm bay mạnh, giấy trên bàn bị thổi tung, người thấy lạnh gáy thì nên khép bớt cửa.

Với vị trí hay bị gió tạt, có thể dùng rèm, bình phong nhẹ, kệ thấp, chậu cây phù hợp, hoặc đổi hướng ghế ngồi.

Nhà thoáng không có nghĩa là nhà phải có gió lùa. Thoáng đúng là có khí lưu thông, nhưng người sống trong nhà vẫn thấy ấm, yên và dễ chịu.

Đừng ăn đồ sống lạnh khi trời chuyển mưa dông. Ảnh: internet

3. Đừng ăn đồ sống, lạnh khi trời chuyển mưa dông

Khi trời chuyển mưa dông, nhiều người thấy bụng yếu hơn, dễ đầy bụng, lạnh bụng, ăn không ngon. Nếu lúc đó lại uống nước đá, ăn kem, ăn nhiều đồ sống lạnh, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm càng dễ khó chịu.

Những ngày mưa dông, bữa ăn nên ưu tiên món ấm và mềm. Một bát cháo nóng, bát canh ấm, món hấp, món kho, chút gừng trong món ăn, hoặc một cốc trà ấm loãng cũng đủ giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Trong phong thủy, bếp là nơi giữ hơi ấm cho căn nhà. Nhà bếp sáng, sạch, khô và có mùi thức ăn nóng luôn đem lại cảm giác an ổn.

Sau mưa dông nên để ý bồn rửa, thùng rác, khăn lau bếp, thớt, dao, rổ rá và khu vực để đồ tươi sống. Nên kiểm tra những nơi dễ đọng nước như cửa ra vào, ban công, nhà vệ sinh, khu giặt phơi, chân tường, thảm chùi chân. Tránh để nước đọng quanh bồn rửa lâu. Tránh để rác qua đêm. Đồ ăn sống và đồ ăn chín nên tách riêng. Không nên để nhà bếp lạnh, ẩm, bừa bộn.

Áo mưa, ô, giày dép ướt nên để vào một khu vực riêng, không đặt sát phòng ngủ hoặc vứt giữa lối đi.

Quần áo phơi lâu không khô cũng không nên cất vội, vì mùi ẩm sẽ bám vào tủ và lan sang đồ khác.

Với những ngôi nhà thiếu sáng, buổi chiều tối sau mưa có thể bật thêm đèn vàng ấm, hoặc đèn trắng dịu. Nếu độ ẩm quá cao, có thể dùng quạt thông gió, máy hút ẩm hoặc điều hòa chế độ khô trong thời gian phù hợp.

Những góc nhỏ như gầm giường, góc tủ, rèm cửa, khu vực quanh máy giặt, bồn rửa và chân chậu cây cũng nên được kiểm tra thường xuyên.

Người lớn tuổi, người hay đau xương khớp, đau vai gáy, người có bệnh tim mạch hoặc cơ địa yếu nên giữ ấm cổ, vai, lưng và bàn chân trong những ngày mưa dông. Khi đi mưa về, cần thay đồ ướt sớm, lau khô tóc, tránh ngồi ngay trước quạt hoặc cửa có gió lùa.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, choáng váng kéo dài, yếu tay chân, méo miệng, nói khó thì cần đến cơ sở y tế ngay, không nên tự xử lý tại nhà.

Phong thủy tốt đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ: lau khô vũng nước trước cửa, khép bớt cánh cửa đang hút gió, hong chiếc khăn ẩm, giữ căn bếp sạch và nấu một bữa cơm nóng. Khi nhà khô hơn, sáng hơn, gió đi nhẹ hơn, người sống trong nhà cũng dễ thấy yên ổn hơn trong những ngày mưa dông.

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