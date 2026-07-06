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Cách chọn và bảo quản bình nước theo phong thủy để giữ tài lộc

Thứ hai, 08:36 06/07/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Việc chọn một chiếc bình sai kiểu dáng hay để bình bám bẩn, đóng cặn vô tình có thể làm giảm cung tài lộc. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lựa chọn bình nước uống chuẩn phong thủy để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa kích hoạt năng lượng may mắn.

Về chất liệu

Bạn nên ưu tiên các bình nước làm từ chất liệu tương sinh hoặc tương hợp với hành Thủy như thủy tinh, gốm sứ: Đây là những lựa chọn tốt nhất, vừa sạch sẽ, an toàn cho sức khỏe, vừa mang năng lượng của Thổ (gốm sứ) hoặc Kim (thủy tinh trong suốt), tạo sự ổn định và trong sáng.

Kim loại (inox): Chất liệu kim loại (hành Kim) tương sinh với Thủy (Kim sinh Thủy), giúp nguồn năng lượng của nước thêm mạnh mẽ và tinh khiết.

Hạn chế nhựa: Nhựa không thuộc ngũ hành tự nhiên và có thể tiết ra các chất không tốt cho sức khỏe, nên hạn chế sử dụng làm bình chứa nước uống lâu dài.

Về hình dáng

Hình tròn, hình trụ: Tượng trưng cho hành Kim, có tác dụng tương sinh, giúp năng lượng luân chuyển hài hòa, trọn vẹn.

Cách chọn và bảo quản bình nước theo phong thủy để giữ tài lộc - Ảnh 1.

Việc chọn một chiếc bình sai kiểu dáng hay để bình bám bẩn, đóng cặn vô tình có thể làm lu mờ cung tài lộc của gia đình.

Hình lượn sóng: Tượng trưng cho hành Thủy, giúp tăng cường năng lượng bản mệnh.

Tránh hình góc cạnh: Các hình vuông, hình chữ nhật (hành Thổ) hoặc hình tam giác, hình chóp (hành Hỏa) có thể gây ra sự xung khắc, không tốt cho việc tích tụ năng lượng Thủy.

Luôn giữ bình nước sạch sẽ và đầy đủ

Phong thủy Hải Dương cho biết, một bình nước sạch sẽ, trong veo tượng trưng cho một dòng tài lộc tinh khiết, không bị cản trở. Hãy thường xuyên vệ sinh bình nước, không để rong rêu hay cặn bẩn bám vào.

Bên cạnh đó, hãy luôn giữ cho bình đầy nước. Một bình nước cạn kiệt có thể là điềm báo cho sự hao hụt, cạn kiệt về tài chính. Việc giữ bình luôn đầy thể hiện mong muốn về một cuộc sống sung túc, đủ đầy và tài lộc dồi dào.

Việc đặt bình nước uống theo phong thủy là một phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả sâu sắc trong việc cải thiện và cân bằng năng lượng cho không gian sống. 

Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc về vị trí, chất liệu và cách bảo quản, bạn không chỉ đảm bảo nguồn nước sạch cho sức khỏe mà còn khéo léo kích hoạt những dòng khí tốt lành, mang lại tài lộc, may mắn và sự bình an cho cả gia đình.

Cách chọn và bảo quản bình nước theo phong thủy để giữ tài lộc - Ảnh 2.

Việc đặt bình nước uống theo phong thủy là một phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả sâu sắc trong việc cải thiện và cân bằng năng lượng cho không gian sống.

Bạn hãy dành thời gian quan sát và sắp xếp lại vật dụng quen thuộc này, bạn có thể sẽ ngạc nhiên về những thay đổi tích cực mà nó mang lại.

Các phương pháp tăng cường năng lượng nước khi đặt bình nước

Thêm đá pha lớp

Theo phong thủy Hải Dương, đặt một lớp đá tự nhiên (đá thạch anh, đá cẩm thạch) dưới đáy bình nước. Đá giúp tăng cường năng lượng "Thủy", tạo cảm giác "đáy vững" cho nước, đồng thời làm giảm rung động tiêu cực.

Sử dụng thảo dược

Phong thủy cho biết, thêm một vài lá bạc hà, lá chanh hoặc vài lát dưa leo vào bình nước. Những thảo dược này không chỉ làm tăng hương thơm, mà còn kích hoạt năng lượng sinh lực, giúp tinh thần sảng khoái hơn.

Cách chọn và bảo quản bình nước theo phong thủy để giữ tài lộc - Ảnh 3.

Việc giữ bình luôn đầy thể hiện mong muốn về một cuộc sống sung túc, đủ đầy và tài lộc dồi dào.

Đèn LED màu xanh nhạt

Đặt một đèn LED nhỏ màu xanh nhạt (hoặc màu trắng) bên cạnh bình nước để chiếu sáng nhẹ nhàng. Ánh sáng xanh giúp tăng cường năng lượng "Thủy", đồng thời làm cho không gian trở nên thư giãn, dịu nhẹ.

Sử dụng đồ trang trí thủy tinh

Thêm một vài viên thủy tinh trong suốt hoặc một bức tượng nhỏ hình cá, rùa, hoặc thuyền trên mặt nước. Những biểu tượng này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và may mắn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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