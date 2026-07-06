Villa 10.000 m2 ven biển Italy của 'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' có gì đặc biệt?

Hoa hậu khoe sân cỏ rộng trong khuôn viên biệt thự; cách đó không xa là sân tennis riêng và vườn ô liu rộng khoảng 2.000 m2. Mỗi ngày, gia đình Mỹ Uyên đều có những hoạt động bổ ích như tắm biển, lái tàu riêng ra đảo chơi hay mở tiệc BBQ. Ngoài ra, họ còn có thể cưỡi ngựa, đánh tennis và thu hoạch trái cây trong vườn. 'Bạn bè của gia đình chồng tôi cũng có nhà nghỉ hè ở khu vực này nên thường đến thăm nhau, giao lưu với đủ hoạt động: chèo thuyền buồm, lặn ngắm san hô, tham quan những vùng trồng nho làm rượu vang nổi tiếng của Tuscany, ghé các thành phố cổ trong mùa lễ hội ẩm thực địa phương... Lịch trình lúc nào cũng dày đặc', Ngô Mỹ Uyên kể.