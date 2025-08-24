Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Veena sở hữu vẻ đẹp sắc sảo với đôi mắt sâu, sống mũi cao và gương mặt thanh thoát lai Ấn - Thái.

Chiến thắng của Veena nhận được sự đồng thuận từ đông đảo người hâm mộ Thái Lan và quốc tế. Từ đầu mùa giải, cô gây ấn tượng với sự tự tin, nỗ lực và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.

Veena từng gây tiếng vang khi tham dự Liên hoan phim Cannes 2025 với diện mạo lộng lẫy. Cô cũng được xếp vào danh sách “Người mặc đẹp nhất Cannes” của tạp chí HELLO!

Người đẹp có phong cách thời trang sành điệu và sang chảnh. Tân hoa hậu thường diện những mẫu váy đắt tiền và được thiết kế riêng.

Với sắc vóc nổi bật, học vấn ấn tượng và kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Veena được kỳ vọng sẽ đưa Thái Lan tiến sâu tại Miss Universe 2025, thậm chí trở thành ứng viên sáng giá cho vương miện năm nay.

Ảnh, Video: MUTL, IGNV