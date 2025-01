Mỹ nhân phim 'Sex and the City' tuổi 60 có 2 'bảo bối' giúp mắt giảm nếp nhăn

Kristin Davis trong phim "Sex and the City" thủ vai Charlotte York, cô đã gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Sao phim "Sex and the City" này thậm chí còn được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn diễn viên. Trong diễn biến phim "Sex and the City", nhân vật Charlotte York do nữ diễn viên nhập vai là một cô gái từ lâu đã mơ ước được kết hôn. Ngoài đời thực, cô là nữ diễn viên duy nhất trong loạt phim đình đám chưa từng kết hôn. Tuy nhiên, diễn viên Kristin Davis không lo lắng về điều này.