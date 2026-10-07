Mỹ nhân showbiz cao 1m53 vẫn mặc đẹp hút triệu view

LyLy tên thật là Nguyễn Hoàng Lan, quê Đà Nẵng và vào TP HCM lập nghiệp từ năm 2016. Sau khi được biết đến qua Sing My Song năm 2018, cô ghi dấu với ca khúc 24H cùng nhiều sáng tác được khán giả yêu thích như: Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường. Giai đoạn 2024-2025, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong Our Song và Em xinh say hi. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ly