Mỹ nhân showbiz cao 1m53 vẫn mặc đẹp hút triệu view
Sở hữu chiều cao khiêm tốn khoảng 1m53, LyLy vẫn nổi bật mỗi khi xuất hiện nhờ vóc dáng cân đối cùng gu thời trang nữ tính, ngọt ngào.
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