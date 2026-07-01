'Mỹ nhân trăm tỷ' trở thành giám khảo trẻ nhất LHP Châu Á Đà Nẵng là ai?
Ở tuổi 27, nữ diễn viên này gây chú ý khi đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo hạng mục "Phim Châu Á" tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2026 diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 với thông điệp "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới". Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 100 bộ phim tham gia tranh tài.
Ở hạng mục "Phim châu Á", đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong) giữ vai trò Chủ tịch ban giám khảo. Đồng hành cùng ông là Giám đốc nghệ thuật Directors’ Fortnight tại Liên hoan phim Cannes - Julien Rejl, Chủ tịch Women in Film Korea - Seonah Kim, đạo diễn Phạm Thiên Ân và diễn viên Kaity Nguyễn .
Sự xuất hiện của Kaity Nguyễn trong hội đồng giám khảo năm nay nhận được nhiều chú ý. Cô chính là gương mặt trẻ tuổi nhất trong dàn ban giám khảo. Đây cũng được xem là dấu mốc mới trong hành trình hoạt động điện ảnh của nữ diễn viên sau gần một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật.
Bước ra từ thành công của bộ phim điện ảnh Em chưa 18 (2017), Kaity Nguyễn nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam thế hệ mới. Vai diễn này giúp Kaity Nguyễn giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận được giải thưởng này.
Kể từ đó, nữ diễn viên sinh năm 1999 tham gia nhiều dự án như Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu V, Người vợ cuối cùng... Sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Kaity Nguyễn trở thành gương mặt bảo chứng phòng vé. Người hâm mộ gọi cô là "nàng thơ trăm tỷ" bởi hầu hết dự án có cô tham gia đều thành công về doanh thu.
Những năm gần đây, Kaity Nguyễn không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên mà còn mở rộng sang lĩnh vực sản xuất phim. Trong phim điện ảnh Tử chiến trên không (2025), cô đảm nhận đồng thời vai trò diễn viên chính, đồng giám đốc sản xuất và nhà đầu tư, cho thấy nỗ lực của nữ nghệ sĩ trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi sáng tạo và sản xuất điện ảnh.
Cô cũng từng góp mặt trong các chương trình xúc tiến điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có hoạt động quảng bá điện ảnh và du lịch Việt Nam bên lề Liên hoan phim Cannes năm 2025.
Ở tuổi 27, Kaity Nguyễn có cuộc sống đáng mơ ước, sự nghiệp thành công, tương lai nhiều triển vọng. Cô cũng được đánh giá ngày càng thăng hạng nhan sắc. Thời gian qua, cô được nhận xét trưởng thành hơn về hình ảnh. Mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện, cô chọn phong cách nữ tính, gợi cảm, nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.
Tháng 3/2026, Kaity Nguyễn cũng xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.
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