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Tin sao 29/6: Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng

Thứ hai, 18:39 29/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng vì hai người có chung ngày sinh nhật; trong khi đó Hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý với gu thời trang thể thao đầy quyến rũ.

Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng - Ảnh 1.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa chia sẻ hình ảnh hạnh phúc trong ngày sinh nhật của cô và cả ông xã Vikas Chaudhary nên cả hai cùng nhau tổ chức tiệc chung để mừng dấu mốc đặc biệt.

Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng - Ảnh 2.

"Sinh nhật của những người trung niên hướng nội. Chỉ đơn giản là chiếc bánh kem em gái tặng, cùng hai thiên thần nhỏ cũng đủ cho ngày mừng tuổi mới đầy ấm cúng", giọng ca 36 tuổi bày tỏ.

Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng - Ảnh 3.

Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm khi chia sẻ hình ảnh tham dự sự kiện giải tennis.

Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng - Ảnh 4.

Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý bởi nhan sắc và biểu cảm tự tin, thần thái trước ống kính.

Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng - Ảnh 5.

Diễn viên Tường Vi hào hứng, tràn đầy năng lượng chào đón tuần mới đầy quyến rũ.

Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng - Ảnh 6.

Những hình ảnh của cô nhận được nhiều lời khen cho dáng vẻ xinh đẹp cùng màn lên đồ tươi trẻ "chuẩn tiểu thư" của nữ diễn viên.

Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng - Ảnh 7.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp vừa chia sẻ những hình ảnh đầy lãng mạn, yêu thương cùng chồng Victor Vũ ở điểm du lịch có nhiều cảnh đẹp.

Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng - Ảnh 8.

"Những ngày dài trở nên nhẹ hơn, vì em luôn ở bên, ngay cả khi anh chẳng biết phải nói rằng mình đang đuối sức", nữ diễn viên viết.

(Ảnh FB nhân vật)

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