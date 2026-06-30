Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) chết lặng khi biết con gái ly hôn

Trong tập 19 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đã được phát sóng, Diệu (Quỳnh Châu) hẹn chị gái về nhà bố để ba bố con cùng nhậu một bữa, bố và chị đều vui vẻ vì lâu lắm ba bố con mới có cuộc nhậu như thế này. Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) tự thấy mình "xịn nhất khu tập thể", "sướng nhất đời" vì có hai cô con gái như thế này. Vậy mà Diệu lại bất ngờ thông báo tin ly hôn, khiến bố và chị như chết lặng.



Diệu biết bố chỉ mong con gái đi trên con đường hạnh phúc nhưng cô đã không làm được. Ông Đăng tức con rể, cho rằng Dương mới là người phải xin lỗi ông. Nhớ lại ngày hai con gái đi lấy chồng, rồi ra ở riêng, các bác sợ ông Đăng buồn nên động viên bán nhà, về quê ở cho có anh có em.

Nghĩ ngược nghĩ xuôi, ông Đăng không nỡ rời đi, vì sợ nhỡ các con có phút yếu lòng thì còn có chỗ để về. Chỉ cần ăn với bố bữa cơm, ngủ trong căn nhà của mình thì các con sẽ bớt bơ vơ đi.

Ông Đăng không lời trách móc con gái về chuyện ly hôn. Ảnh VTV

Nghe những lời này, Diệu một lần nữa xin lỗi bố. Ông Đăng không muốn con gái xin lỗi bố, vì lấy chồng không hạnh phúc thì con đã thiệt thòi lắm rồi. Nếu phải xin lỗi thì con cứ xin lỗi bản thân. Ông muốn con khóc cho đã đi, vì bao lâu nay, trước mặt bố, các con đều khoe niềm vui, chứ không bao giờ khóc.

Ở diễn biến khác trong tập phim, cho rằng "hai năm rõ mười", Hoàng (Mạnh Hưng) - người yêu của Vân chính là thủ phạm lấy trộm 15 chỉ vàng, Sinh (Quang Sự) quyết tìm hắn ta bằng được, trước khi trình báo công an.

Cùng lúc đó, Hoàng biết anh trai Vân đang đi tìm mình nên nhanh chóng dọn dẹp đồ để đi trốn. Vừa hay, Sinh đứng chờ sẵn Hoàng ở ngoài cổng công ty. Tuy nhiên, chưa kịp tóm Hoàng thì hắn ta đã xịt hơi cay vào mặt Sinh rồi tẩu thoát.

Hoàng xịt hơi cay vào mắt Sinh để chạy trốn. Ảnh VTV

Hoá ra Hoàng không chỉ đang hẹn hò với Vân, mà còn với một cô gái khác. Ngay khi trốn thoát, hắn ta tới chỗ cô bồ này và nhanh chóng thu dọn quần áo để trốn tiếp. Vân không thể liên lạc được với bạn trai nên đã để lại tin nhắn. Vân cho biết đó là số vàng anh trai cô tích cóp cả đời. Cô giục Hoàng nhanh chóng trả lại số vàng lấy trộm, bằng không anh Sinh sẽ báo công an.

Minh Hằng gợi cảm ở tuổi 39 GĐXH - Minh Hằng giữ vóc dáng thon gọn, làn da khỏe khoắn và phong cách trẻ trung dù đang ở độ tuổi 39.

Tin sao 29/6: Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng GĐXH - Ca sĩ Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng vì hai người có chung ngày sinh nhật; trong khi đó Hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý với gu thời trang thể thao đầy quyến rũ.



