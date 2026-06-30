Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) nhận thêm cú sốc từ con rể
GĐXH - Không né tránh chuyện ngoại tình, Dương nói với bố vợ rằng mình chỉ thương chứ không còn yêu vợ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", sau khi biết tin con gái ly hôn, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) đã đích thân tới gặp con rể để hỏi cho ra nhẽ. Dương (Tiến Lộc) không ngại thừa nhận với bố vợ tất cả mọi chuyện.
Dương nói với bố vợ, cuộc sống của vợ chồng mình không ổn từ lâu. Dù không cãi vã, không xung đột, nhưng tình cảm và sự quan tâm ngày càng nhạt dần dù cả hai cũng đã rất cố gắng. Bản thân Dương luôn muốn có một đứa con, nhưng gần đây, hai vợ chồng ngày càng có khoảng cách mà không rõ ràng là gì.
Ông Đăng nổi giận cắt lời Dương: "Rõ ràng cái gì nữa. Là do sự thay lòng đổi dạ của anh chứ còn cái gì".
Biết Dương muốn nhường căn nhà này cho Diệu nên ông Đăng nghĩ con rể vẫn còn thương vợ. Ông thắc mắc tại sao Dương không cầu xin, níu kéo hạnh phúc khi Diệu đòi ly hôn. Trước câu hỏi của bố vợ, Dương thẳng thắn thừa nhận thương khác với yêu.
"Con không muốn lừa dối Diệu, cũng không muốn lừa dối bản thân con thêm nữa" - Dương khẳng định.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Vân (Ngọc Huyền) sốc nặng khi phát hiện mình mang bầu con của gã trai đểu. Sinh (Quang Sự) biết chuyện cũng sốc không kém em gái vì biết Vân đã mắc sai lầm nghiêm trọng với Hoàng (Mạnh Hưng).
Tập 20 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 30/6 trên VTV3.
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