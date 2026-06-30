Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) nhận thêm cú sốc từ con rể

Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", sau khi biết tin con gái ly hôn, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) đã đích thân tới gặp con rể để hỏi cho ra nhẽ. Dương (Tiến Lộc) không ngại thừa nhận với bố vợ tất cả mọi chuyện.

Dương nói với bố vợ, cuộc sống của vợ chồng mình không ổn từ lâu. Dù không cãi vã, không xung đột, nhưng tình cảm và sự quan tâm ngày càng nhạt dần dù cả hai cũng đã rất cố gắng. Bản thân Dương luôn muốn có một đứa con, nhưng gần đây, hai vợ chồng ngày càng có khoảng cách mà không rõ ràng là gì.

Ông Đăng nổi giận cắt lời Dương: "Rõ ràng cái gì nữa. Là do sự thay lòng đổi dạ của anh chứ còn cái gì".

Dương đã thú nhận mọi chuyện với bố vợ. Ảnh VTV

Biết Dương muốn nhường căn nhà này cho Diệu nên ông Đăng nghĩ con rể vẫn còn thương vợ. Ông thắc mắc tại sao Dương không cầu xin, níu kéo hạnh phúc khi Diệu đòi ly hôn. Trước câu hỏi của bố vợ, Dương thẳng thắn thừa nhận thương khác với yêu.

"Con không muốn lừa dối Diệu, cũng không muốn lừa dối bản thân con thêm nữa" - Dương khẳng định.

Dương khẳng định không còn tình cảm với vợ và chấp thuận ly hôn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Vân (Ngọc Huyền) sốc nặng khi phát hiện mình mang bầu con của gã trai đểu. Sinh (Quang Sự) biết chuyện cũng sốc không kém em gái vì biết Vân đã mắc sai lầm nghiêm trọng với Hoàng (Mạnh Hưng).

Tập 20 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 30/6 trên VTV3.



Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) chết lặng khi biết con gái ly hôn GĐXH - Ông Đăng dù sốc nhưng vì thương con gái út nên ông không muốn buông lời trách móc về chuyện ly hôn của con.