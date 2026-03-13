Kiều Trinh tiết lộ bất ngờ về phim Mỹ Tâm

Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội GĐXH - Mỹ Tâm và Mai Tài Phến khiến khán giả Hà Nội thích thú trước khoảnh khắc "tình bể bình" khi ra mắt phim vào chiều 12/3.

Kiều Trinh từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những vai diễn gai góc, rất đời như: Bân mộc mạc trong "Mùa len trâu", Vân đầy ám ảnh trong "Rừng đen" hay những phận đời tảo tần trong "Ngõ vắng", "Gọi giấc mơ về". Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1976 gây chú ý khi xuất hiện vai bà Lành trong phim điện ảnh "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn, Mỹ Tâm là nhà sản xuất.

Theo nhiều khán giả, vai diễn của Kiều Trinh trong phim này không hề "lành" như cái tên. Bởi bà Lành là nhân vật xúi giục mẹ Tài (diễn viên Hạnh Thúy đóng) đi vào con đường "đỏ đen". Dù ẩn sau đó vẫn có những xót xa, thương cảm bà Lành dành cho nhân vật Tài nhưng không phủ nhận hành động này đã góp phần tạo nên những sóng gió cho nam chính.

Phân cảnh bà Lành (Kiều Trinh) và bà Phúc (Hạnh Thúy) chơi trò "đỏ đen" trong phim Tài.

Kiều Trinh chia sẻ cơ duyên đến với vai bà Lành trong phim "Tài". Video: Ngọc Mai

Trong buổi giao lưu với khán giả, truyền thông Hà Nội chiều ngày 12/3, Kiều Trinh tiết lộ cơ duyên đến với vai bà Lành khá tình cờ. "Khi tôi đang quay một dự án khác thì một người trong tổ phục trang hỏi: 'Chị được bên Mỹ Tâm gọi chưa?'. Lúc đó tôi rất bất ngờ, vì không nghĩ Mỹ Tâm làm phim điện ảnh, nên cứ nghĩ nếu có mời thì chắc là quay MV. Một thời gian sau, phía công ty liên hệ chính thức và gửi kịch bản. Khi đọc, tôi thấy nhân vật khá phù hợp nên nhận lời ngay".

Nữ diễn viên tiết lộ thêm: "Trong kịch bản, bà Lành là người phụ nữ thích hát karaoke, ăn nhậu, rủ rê bạn bè, thỉnh thoảng đánh bài. Ban đầu tôi nghĩ đây là dạng vai gần với sở trường của mình, có thể "chơi" rất đã.

Nhưng sau đó tôi nhận ra những vai tưởng chừng dễ lại đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều hơn. Nếu không nghiên cứu kỹ, nhân vật rất dễ trở nên một màu và thiếu điểm nhấn. Vì vậy tôi cố gắng tìm một lối thể hiện riêng để bà Lành có cá tính rõ ràng hơn trên màn ảnh.

May mắn là trong phim tôi có nhiều phân đoạn tương tác với chị Hạnh Thúy – người đóng vai mẹ của Tài. Những màn tung hứng giữa hai nhân vật giúp câu chuyện sinh động hơn. Ở phân cảnh sòng bài, tôi gần như "bung lụa", diễn rất đã".

Kiều Trinh và đạo diễn Mai Tài Phến, NSX Mỹ Tâm.

Nói về nhà sản xuất Mỹ Tâm, Kiều Trinh cho biết trước đây đã thích những ca khúc, thước phim tài liệu của nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng, đồng thời cũng khâm phục nghị lực cũng như sự nghiêm túc của Mỹ Tâm với nghề. Vì vậy, lần này được tham gia một dự án do chính Mỹ Tâm đầu tư, với Kiều Trinh là một niềm vui, may mắn.

Về Mai Tài Phến, Kiều Trinh bày tỏ sự ngỡ ngàng khi đàn em đảm nhận cùng lúc ba vai trò: biên kịch, đạo diễn và diễn viên trong phim "Tài". Bởi theo Kiều Trinh, chỉ riêng việc viết kịch bản đã rất áp lực, làm đạo diễn lại càng căng thẳng, trong khi đó Mai Tài Phến còn trực tiếp thực hiện nhiều cảnh hành động.

"Vai diễn của Phến – một nhân vật rất nặng, có nhiều cảnh hành động lẫn những phân đoạn tâm lý đòi hỏi cảm xúc mạnh. Tôi chỉ muốn nói lời chúc mừng đến Phến. Với tôi, Phến là một người trẻ rất tài năng", Kiều Trinh bày tỏ.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên Kiều Trinh chia sẻ, nếu không có dự án nghệ thuật, cô dành thời gian làm vườn và hạnh phúc nhìn các con trưởng thành. Con gái lớn Thanh Tú đã có cuộc sống riêng ổn định, trong khi con trai Kỳ Phong và con gái út Thanh Thư ngày càng hiểu chuyện. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng có thêm một người bạn đồng hành đặc biệt trong cuộc sống, mang lại cho chị cảm giác được sẻ chia và tôn trọng. Theo Kiều Trinh, sau nhiều biến cố, điều chị mong muốn nhất lúc này chỉ là một cuộc sống bình yên, được tiếp tục làm nghề và chăm sóc gia đình.