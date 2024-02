Năm 2024 những trường hợp này có thể nhờ người khác làm hộ chiếu thay

Năm 2024, cách giải quyết nhanh nhất nếu gặp vấn đề liên quan đến hộ chiếu (passport) GĐXH – Trong nhiều trường hợp, hộ chiếu (passport) của bạn gặp phải trục trặc thì đây là cách nhanh nhất để xử lý vấn đề.

Thực hư về loại hộ chiếu (passport) bị ‘đồn’ có gắn định vị theo dõi GĐXH - Loại hộ chiếu (passport) này được Bộ Công an khẳng định chỉ đơn thuần lưu trữ thông tin, hoàn toàn không có việc định vị theo dõi người được cấp hộ chiếu.

Nhờ người khác đi làm hộ chiếu (passport) thay được không?

Tại Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 có quy định về việc ủy quyền làm hộ chiếu (passport) như sau:

Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Pháp luật chưa có quy định nào về việc nhờ người khác đi làm hộ chiếu thay.

Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể lựa chọn thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an:

- Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh;

- Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết;

- Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.

Đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Như vậy, pháp luật chưa có quy định nào cho phép việc ủy quyền làm hộ chiếu trực tiếp tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

Công dân có thể nhờ người khác làm hộ chiếu online.

Trường hợp nào có thể nhờ người khác làm hộ chiếu thay mình?

Hiện nay, công dân có thể làm hộ chiếu theo 2 cách: Làm trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc làm thủ tục online trên Cổng dịch vụ công.

Nếu người đề nghị cấp hộ chiếu không thể đến trực tiếp thực hiện các thủ tục thì có thể tự thao tác online hoặc nhờ người khác thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Trên thực tế thì việc làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ do người làm hộ chiếu trực tiếp thực hiện và không ủy quyền. Công dân sẽ đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ, điền tờ khai và các giấy tờ khác có liên quan

Nhưng đối với thủ tục trực tuyến có thể nhờ người khác làm hộ chiếu thay mình và cần phải thực hiện đầy đủ và đúng trình tự theo hướng dẫn trên Cổng Dịch vụ công. Tuy nhiên các lưu ý đối với trường hợp thủ tục làm hộ chiếu online là:

Đăng nhập bằng chính tài khoản của người cần làm hộ chiếu.

Có thể thanh toán tực tuyến phí làm hộ chiếu.

Áp dụng với công dân Việt Nam trong nước có Căn cước công dân gắn chip hoặc Căn cước công dân 12 số còn giá trị.

Làm hộ chiếu online đơn giản, người dân không cần xếp hàng tại cơ quan xuất nhập cảnh, mất thời gian, công sức.

Nhờ người khác đi lấy hộ chiếu có được không?

Trường hợp người đề nghị cấp hộ chiếu không đến nhận kết quả được thì có thể ủy quyền cho người khác đến nhận kết quả thay. Khi nhận kết qủa, người ủy quyền phải xuất trình giấy CMND/CCCD của bản thân, giấy ủy quyền và giấy biên nhận hồ sơ.

Loại hộ chiếu (passport) mới được cấp có gì khác với loại cũ? GĐXH - Loại hộ chiếu (passport) mới được cấp có những điểm khác biệt gì so với loại hộ chiếu phổ thông cũ? Hãy cùng cập nhật thông tin trong bài viết dưới đây.