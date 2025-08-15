Những trận mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay, mưa lớn lan rộng khắp Bắc Bộ và Thanh Hóa, có điểm mưa to vượt 170mm. Dự báo đợt mưa lớn ở khu vực này kéo dài đến ngày 18/8.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc và nhiều khu vực cả nước có mưa dông.
Từ chiều tối nay (15/8), mưa lớn lan rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cũng trong chiều tối nay Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến 17/8.
Mưa gia tăng từ hôm nay do xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới kéo dài từ khu vực Nam miền Trung đến giữa Biển Đông. Trên dải hội tụ nhiệt đới có thể hình thành một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên. Hệ thống này tương tác khiến gió mùa Tây Nam cũng mạnh theo.
Dự báo từ chiều nay đến 16/8, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có các điểm mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm. Cục bộ có những điểm mưa rất to trên 120mm. Nguy cơ cao gây ra ngập úng các vùng trũng thấp, khu đô thị; sạt lở đất, lũ quét tại các sườn đồi dốc. Trong cơn dông cũng cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh.
Tại khu vực Bắc Bộ, từ đêm qua khu vực vùng núi có mưa to đến rất to với lượng mưa trên 150mm.
Từ chiều tối nay đến 16/8, vùng mưa to mở rộng tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Bộ xuống tới Thanh Hóa. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có những điểm mưa to trên 170mm.
Dự báo đợt mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 18/8. Nguy cơ về sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi gia tăng.
Nắng nóng tại khu vực Trung Bộ kết thúc khi thời tiết hôm nay tại khu vực này có mưa. Mức nhiệt hầu khắp các phường không nơi nào vượt quá 34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ ngày 15/8 đến ngày 16/8:
- Bắc Bộ và Thanh Hóa:
+ Ngày 15/8: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).
+ Đêm 15/8 và ngày 16/8: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông.
- Khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk:
+ Ngày 15/8: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.
+ Đêm 15/8 và ngày 16/8: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ chiều ngày 15/8 khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và và rải rác có dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 16/8 đến ngày 24/8:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng từ đêm 16-18/8 khu vực Đông Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Đêm 16-17/8 khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ khoảng ngày 18/8 mưa giảm dần.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Từ đêm 16-17/8 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ đêm 16-17/8 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
