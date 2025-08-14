Diễn biến mới nhất vụ thầy giáo tát rách màng nhĩ nam sinh

Ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã cho thầy T. nghỉ các công việc chuyên môn để dành thời gian cùng gia đình chăm sóc sức khỏe cho cháu H. Nhà trường sẽ phối hợp với Công an xã Tây Đô để làm rõ vụ việc.

"Khi có kết luận của cơ quan chức năng nhà trường sẽ có hướng xử lý. Quan điểm nhà trường không bao che sự việc", ông Tinh cho biết.

Trường THPT Vĩnh Lộc, nơi thầy T. công tác.

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đưa tin, ngày 13/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 40 giây, ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy đến một nhà dân. Người này vào nhà, gọi một nam sinh ra ngoài nói chuyện rồi có hành động đánh, tát nhiều lần vào mặt.

Qua xác minh người đàn ông trong video là thầy giáo V.X.T., giáo viên tiếng Anh tại trường THPT Vĩnh Lộc. Em học sinh bị đánh là N.T.H., học sinh lớp 7. Thầy T. và em H. có mối quan hệ họ hàng và thầy T. cũng là gia sư của H.

Nguyên nhân vụ việc là do H. đã dùng lời lẽ thô tục để chê bai thầy T. với bạn bè. Bức xúc vì điều này, thầy T. đến nhà và tát em H.

Hậu quả, em H. bị rách màng nhĩ tai trái và phải nhập viện điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Trường THPT Vĩnh Lộc đã yêu cầu thầy T. cùng gia đình chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho em H., đồng thời tiến hành tường trình và kiểm điểm.