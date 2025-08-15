Tin sáng 15/8: Yêu cầu các hãng hàng không bán vé máy bay đúng giá quy định dịp nghỉ Lễ 2/9; cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025

Yêu cầu hàng không bán vé máy bay đúng giá quy định dịp nghỉ Lễ 2/9

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị, công ty hàng không triển khai giải pháp đảm bảo phục vụ hành khách dịp nghỉ Lễ 2/9 sắp tới. Một trong những nội dung đáng chú ý là Cục yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, bảo đảm giá bán vé máy bay đúng quy định, đặc biệt là các đường bay đến/đi Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ Lễ 2/9. VietnamNet đưa tin.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay sẵn sàng các phương án phục vụ khách hàng dịp 2/9. (Ảnh: Cục hàng không).

"Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, bảo đảm giá bán đúng quy định", văn bản của Cục Hàng không nêu.

Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025

Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tân sinh viên trong giai đoạn nhập học, khi kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của phụ huynh và thí sinh để trục lợi. TTXVN đưa tin cảnh báo.

Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) mới đây đã phát hiện thông báo giả mạo được gửi đến các thí sinh chưa trúng tuyển đại học, với nội dung “Trúng tuyển học bổng Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney”.

Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) cảnh báo văn bản giả mạo được làm tinh vi, đề nghị phụ huynh và học sinh nâng cao cảnh giác.

Đại diện nhà trường cho biết, tình trạng mạo danh đã xảy ra nhiều lần và nhấn mạnh mọi quy trình xét duyệt học bổng và thông báo chính thức đều thực hiện qua hệ thống, kênh thông tin chung, không gửi riêng lẻ. Phụ huynh và thí sinh khi nhận thông tin lạ cần liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên (ctsv@hcmut.edu.vn) hoặc các kênh chính thống để xác minh, tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân hay chuyển tiền khi chưa kiểm chứng.

Hiện tượng xảy ra với nhiều trường như: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP Hồ Chí Minh), Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu TP Hồ Chí Minh...

Các trường đại học khuyến cáo tân sinh viên và phụ huynh nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

TPHCM cấm một số tuyến đường phục vụ chương trình đi bộ toàn quốc

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước", Công an TPHCM vừa thông báo kế hoạch phân luồng, tạm ngưng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố từ ngày 14 - 16/8. VietnamNet đưa tin.

Theo đó, từ 0h ngày 15/8 đến hết ngày 17/8, tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Phòng CSGT thông báo lộ trình thay thế là:

+ Đường Lê Duẩn hướng từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Pasteur - Alexandre De Rhodes - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

+ Đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên - Pasteur.

Để phục vụ chương trình chính thức: Từ 4h ngày 16/8 đến khi kết thúc chương trình (dự kiến 7h30) ngày 16/8/2025: Tạm ngưng phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa); đường Pasteur (đoạn từ Nguyễn Du đến Alexandre De Rhodes) và đường Alexandre De Rhodes.

Lộ trình lưu thông thay thế:

+ Đường Lê Duẩn hướng từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

+ Đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch: Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch.

+ Đường Pasteur hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Alexandre De Rhodes: Pasteur – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Lê Duẩn - Alexandre De Rhodes.

+ Tránh đường Alexandre De Rhodes: Di chuyển thay thế bằng đường Phạm Ngọc Thạch.

Phòng CSGT cũng thông báo về lộ trình chương trình đi bộ: Lê Duẩn – rẽ phải Công xã Paris – Đồng Khởi – rẽ phải Tôn Đức Thắng – rẽ phải Nguyễn Huệ - rẽ trái Lê Lợi – rẽ phải Pasteur – về đích trên đường Lê Duẩn.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới chưa từng có Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo về việc giả mạo fanpage của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý bán bạc thỏi Kỷ niệm 80 năm Ngày quốc khánh 2/9.

Theo đó trang facebook "Phú Quý Silver" mang dấu tích xanh, giao diện giống hệt fanpage chính thức của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý nhằm lừa đảo khách hàng đặt mua sản phẩm Bạc thỏi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Để phòng tránh lừa đảo khi tìm mua các sản phẩm Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác không chuyển tiền cho các tài khoản lạ và chỉ thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức đã công bố của Tập đoàn.

Diễn biến chi tiết mưa dông từng khu vực từ đêm nay

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối 15/8 đến ngày 16/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi rất to trên 170mm.

Nhiều khu vực bắt đầu mưa lớn từ đêm nay.

Từ chiều ngày 15/8 đến ngày 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Từ đêm 16/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ đêm 16/8 đến ngày 17/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.