Năm 2026 Bính Ngọ nên mua vàng hay bạc? Đây là điều không phải ai cũng nói

Năm 2026 nên đầu tư vào vàng hay bạc?

Ảnh minh hoạ Pinterest





Vàng và bạc thường biến động cùng chiều do đều được xem là tài sản trú ẩn. Một chỉ báo quan trọng giúp so sánh hai kim loại này là tỷ lệ vàng - bạc, phản ánh số ounce bạc cần thiết để mua một ounce vàng.

Trong nhiều năm, tỷ lệ này thường xoay quanh mức 70:1 hoặc cao hơn. Trước năm nay, lần gần nhất tỷ lệ này xuống dưới 70 là vào mùa hè năm 2021 - thời điểm lạm phát bùng phát mạnh và thị trường chứng khoán bắt đầu chịu áp lực lớn. Năm sau đó, chỉ số S&P 500 lao dốc hơn 19%. Trong cùng giai đoạn, quỹ ETF bạc tăng nhẹ, còn quỹ ETF vàng gần như đi ngang.

Dù được coi là tài sản trú ẩn, vàng và bạc vẫn có thể giảm giá trong những giai đoạn điều chỉnh mạnh. Dẫu vậy, các chuyên gia cũng khuyến nghị không nên phân bổ tỷ trọng quá lớn danh mục vào vàng hay bạc. Lịch sử cho thấy đây không phải lúc nào cũng là các kênh sinh lời vượt trội. Khi giá tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, biến động mạnh và rủi ro thua lỗ về sau là điều khó tránh.

Năm 2026, theo chuyên gia, vàng được đánh giá là lựa chọn ưu tiên, an toàn hơn nhờ vai trò trú ẩn trước bất ổn kinh tế và dự báo tăng giá vững chắc, trong khi bạc tiềm ẩn rủi ro cao do biến động mạnh và thanh khoản kém. Dù vậy, bạc có thể đem lại lợi nhuận đột biến cao hơn nếu thị trường thuận lợi, nhưng cần cân nhắc kỹ vì rủi ro rớt giá sâu.

Ngoài kim loại quý, nhà đầu tư có thể cân nhắc đa dạng hóa danh mục thông qua cổ phiếu trả cổ tức, quỹ chỉ số hoặc cổ phiếu giá trị nhằm giảm thiểu rủi ro trong môi trường kinh tế nhiều bất định.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể kết hợp mua vàng và bạc theo tỉ lệ phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro. Quy tắc chung được khuyến nghị là không nên phân bổ quá 10% tổng danh mục đầu tư vào kim loại quý để đảm bảo an toàn tài chính.

Vàng và bạc không xấu, cũng không thần kỳ. Chúng chỉ làm đúng vai trò khi người mua hiểu rõ những điều ít được nói tới này. Khi kỳ vọng vừa đủ và tâm lý ổn định, kim loại quý mới thật sự trở thành nơi giữ giá thay vì nguồn tạo thêm lo lắng.

Điều không ai nói trước khi bạn mua vàng, mua bạc

Chuyên gia ví đầu tư vàng giống như đi tàu chở hàng, còn bạc là lái mô tô nước (Ảnh: The Motley Fool).

Bạn sẽ bắt đầu để ý tới giá nhiều hơn mình tưởng

Trước khi mua, nhiều người nghĩ mình sẽ "mua rồi để đó". Nhưng sau khi có vàng, bạc trong tay, thói quen kiểm tra giá rất dễ xuất hiện, từ giờ nghỉ trưa tới trước khi đi ngủ.

Không ai nói trước rằng chính hành động theo dõi này mới là thứ khiến kim loại quý trở nên nặng nề về mặt tâm lý.

Chênh lệch mua - bán không phải chi tiết nhỏ

Nhiều người chỉ thực sự để ý tới chênh lệch mua - bán sau khi đã mua xong. Lúc đó mới nhận ra: để bán ra mà "hòa vốn" là điều không hề dễ trong ngắn hạn.

Đây là lý do vì sao vàng và bạc không phù hợp với việc mua - bán liên tục, dù trên lý thuyết chúng luôn có thanh khoản.

Vàng, bạc không thay thế được cảm giác kiểm soát tài chính

Không ít người mua vàng, bạc với suy nghĩ: có tài sản cứng trong tay là sẽ yên tâm hơn. Nhưng thực tế, kim loại quý không giúp bạn quản lý chi tiêu, không tạo dòng tiền và cũng không tự động cải thiện kỷ luật tài chính.

Sau một thời gian, nhiều người nhận ra vàng, bạc chỉ là một mảnh ghép nhỏ, chứ không phải lời giải cho mọi lo lắng tiền bạc.

Thứ cần chuẩn bị kỹ nhất không phải tiền

Điều ít ai nói trước là: thứ quan trọng nhất khi mua vàng, mua bạc không phải số tiền bao nhiêu, mà là tâm thế. Khả năng chấp nhận biến động, chấp nhận để tài sản đứng yên và không đòi hỏi nó "làm việc" liên tục.

Nếu thiếu sự chuẩn bị này, vàng và bạc rất dễ trở thành khoản mua khiến bạn nghĩ ngợi nhiều hơn là an tâm.



