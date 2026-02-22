Năm 2026 Bính Ngọ nên mua vàng hay bạc? Đây là điều không phải ai cũng nói
GĐXH - Vàng và bạc chỉ làm đúng vai trò khi người mua hiểu rõ những điều ít được nói tới này.
Năm 2026 nên đầu tư vào vàng hay bạc?
Vàng và bạc thường biến động cùng chiều do đều được xem là tài sản trú ẩn. Một chỉ báo quan trọng giúp so sánh hai kim loại này là tỷ lệ vàng - bạc, phản ánh số ounce bạc cần thiết để mua một ounce vàng.
Trong nhiều năm, tỷ lệ này thường xoay quanh mức 70:1 hoặc cao hơn. Trước năm nay, lần gần nhất tỷ lệ này xuống dưới 70 là vào mùa hè năm 2021 - thời điểm lạm phát bùng phát mạnh và thị trường chứng khoán bắt đầu chịu áp lực lớn. Năm sau đó, chỉ số S&P 500 lao dốc hơn 19%. Trong cùng giai đoạn, quỹ ETF bạc tăng nhẹ, còn quỹ ETF vàng gần như đi ngang.
Dù được coi là tài sản trú ẩn, vàng và bạc vẫn có thể giảm giá trong những giai đoạn điều chỉnh mạnh. Dẫu vậy, các chuyên gia cũng khuyến nghị không nên phân bổ tỷ trọng quá lớn danh mục vào vàng hay bạc. Lịch sử cho thấy đây không phải lúc nào cũng là các kênh sinh lời vượt trội. Khi giá tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, biến động mạnh và rủi ro thua lỗ về sau là điều khó tránh.
Năm 2026, theo chuyên gia, vàng được đánh giá là lựa chọn ưu tiên, an toàn hơn nhờ vai trò trú ẩn trước bất ổn kinh tế và dự báo tăng giá vững chắc, trong khi bạc tiềm ẩn rủi ro cao do biến động mạnh và thanh khoản kém. Dù vậy, bạc có thể đem lại lợi nhuận đột biến cao hơn nếu thị trường thuận lợi, nhưng cần cân nhắc kỹ vì rủi ro rớt giá sâu.
Ngoài kim loại quý, nhà đầu tư có thể cân nhắc đa dạng hóa danh mục thông qua cổ phiếu trả cổ tức, quỹ chỉ số hoặc cổ phiếu giá trị nhằm giảm thiểu rủi ro trong môi trường kinh tế nhiều bất định.
Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể kết hợp mua vàng và bạc theo tỉ lệ phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro. Quy tắc chung được khuyến nghị là không nên phân bổ quá 10% tổng danh mục đầu tư vào kim loại quý để đảm bảo an toàn tài chính.
Vàng và bạc không xấu, cũng không thần kỳ. Chúng chỉ làm đúng vai trò khi người mua hiểu rõ những điều ít được nói tới này. Khi kỳ vọng vừa đủ và tâm lý ổn định, kim loại quý mới thật sự trở thành nơi giữ giá thay vì nguồn tạo thêm lo lắng.
Điều không ai nói trước khi bạn mua vàng, mua bạc
Bạn sẽ bắt đầu để ý tới giá nhiều hơn mình tưởng
Trước khi mua, nhiều người nghĩ mình sẽ "mua rồi để đó". Nhưng sau khi có vàng, bạc trong tay, thói quen kiểm tra giá rất dễ xuất hiện, từ giờ nghỉ trưa tới trước khi đi ngủ.
Không ai nói trước rằng chính hành động theo dõi này mới là thứ khiến kim loại quý trở nên nặng nề về mặt tâm lý.
Chênh lệch mua - bán không phải chi tiết nhỏ
Nhiều người chỉ thực sự để ý tới chênh lệch mua - bán sau khi đã mua xong. Lúc đó mới nhận ra: để bán ra mà "hòa vốn" là điều không hề dễ trong ngắn hạn.
Đây là lý do vì sao vàng và bạc không phù hợp với việc mua - bán liên tục, dù trên lý thuyết chúng luôn có thanh khoản.
Vàng, bạc không thay thế được cảm giác kiểm soát tài chính
Không ít người mua vàng, bạc với suy nghĩ: có tài sản cứng trong tay là sẽ yên tâm hơn. Nhưng thực tế, kim loại quý không giúp bạn quản lý chi tiêu, không tạo dòng tiền và cũng không tự động cải thiện kỷ luật tài chính.
Sau một thời gian, nhiều người nhận ra vàng, bạc chỉ là một mảnh ghép nhỏ, chứ không phải lời giải cho mọi lo lắng tiền bạc.
Thứ cần chuẩn bị kỹ nhất không phải tiền
Điều ít ai nói trước là: thứ quan trọng nhất khi mua vàng, mua bạc không phải số tiền bao nhiêu, mà là tâm thế. Khả năng chấp nhận biến động, chấp nhận để tài sản đứng yên và không đòi hỏi nó "làm việc" liên tục.
Nếu thiếu sự chuẩn bị này, vàng và bạc rất dễ trở thành khoản mua khiến bạn nghĩ ngợi nhiều hơn là an tâm.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Loạt xe máy điện nổi bật trong tầm giá 40 triệu đồng phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị lẫn di chuyển quãng trung bình.
Ô tô điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giáGiá cả thị trường - 3 ngày trước
GĐXH - Thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều ô tô giá rẻ, khởi điểm chỉ ở mức 200 triệu đồng, người mua đã sở hữu được 'giấc mơ 4 bánh'.
Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt NamGiá cả thị trường - 3 ngày trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Toyota Raize với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung biến thể thể thao GR Sport và tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng phù hợp cho học sinh, sinh viên đi trong đô thị vào năm Bính NgọGiá cả thị trường - 4 ngày trước
GĐXH - Mua xe máy điện ngân sách dưới 20 triệu đồng, khách hàng Việt đã có khá nhiều sự lựa chọn xe máy điện đa dạng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.
Ngày Thần tài năm Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày nào để mua vàng cầu may, an toàn?Giá cả thị trường - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày vía Thần Tài năm Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 26/2 dương lịch.
Xe ga 125cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị chất hơn SH Mode, rẻ chỉ ngang LeadGiá cả thị trường - 4 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 46 triệu đồng, thiết kế cực đẹp khiến SH Mode phải lép vế.
Mâm cỗ cúng Tết đắt khách đặt hàng dịp đầu năm 2026Giá cả thị trường - 5 ngày trước
GĐXH - Mâm cỗ cúng bán online, giá từ vài trăm đến hơn triệu đồng hút khách dịp Tết 2026.
Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bóGiá cả thị trường - 1 tuần trước
GĐXH - Đêm 14/2, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) nhộn nhịp, các loại hoa đều tăng giá "chóng mặt". Hoa ly kép có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó 10 cành nhưng vẫn liên tục được khách “xuống tiền”, tạo nên không khí mua sắm sôi động giữa mùa cao điểm.
Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt NamGiá cả thị trường
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Toyota Raize với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung biến thể thể thao GR Sport và tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.