Năm 2026, dưới 2 triệu đồng có mua được nhẫn cầu hôn?

Nhẫn cầu hôn là gì?

Nhẫn cầu hôn là một món trang sức được trao tặng trong dịp ngỏ lời cầu hôn, mang biểu tượng cho tình yêu và cam kết gắn bó. Thông thường, nhẫn cầu hôn được thiết kế khá cầu kỳ, kết hợp với một viên đá quý (thường là kim cương) để tạo điểm nhấn và mang biểu tượng về sự vĩnh cửu trong tình yêu.

Ý nghĩa cốt lõi của nhẫn cầu hôn thể hiện lời đề nghị kết hôn; Mang tính cá nhân, cảm xúc và chỉ xuất hiện tại thời khắc cầu hôn.

Nhẫn cầu hôn xuất hiện từ năm 1215, khi giáo hoàng Innocent III chọn chúng làm biểu tượng cam kết trong giai đoạn hứa hôn. Đến năm 1477, sự kiện cầu hôn của hoàng tử Maximilian (nước Áo) với vợ sắp cưới Mary (nữ công tước xứ Burgundy) đã tạo ảnh hưởng lớn và giúp cho nhẫn kim cương trở nên phổ biến hơn. Và từ thế kỷ 20, nhẫn cầu hôn đã trở thành nét đặc trưng trong văn hóa tình yêu toàn cầu.

Nhẫn cầu hôn mang ý nghĩa sâu sắc, tượng trưng cho tình yêu, cam kết và sự gắn bó vĩnh cửu. Với hình tròn không có điểm bắt đầu hay kết thúc, nhẫn cầu hôn biểu thị sự trường tồn trong mối quan hệ và là lời hứa cho một tương lai chung, đồng thời thể hiện sự trân trọng và tôn vinh người yêu thương.

Nhẫn cầu hôn đeo ngón nào?

Tùy theo văn hóa và phong tục từng quốc gia mà vị trí đeo nhẫn cầu hôn có thể sẽ khác nhau.

Vị trí ngón tay đeo nhẫn cầu hôn theo văn hoá phương Tây

Vậy nhẫn cầu hôn đeo ngón tay nào theo văn hóa phương Tây? Câu trả lời là ngón áp út thuộc bàn tay trái. Người phương Tây cho rằng nhẫn cầu hôn chính là "hiện thân" cho tình yêu đôi lứa. Tình yêu xuất phát từ trái tim trong khi tim nằm bên trái lồng ngực. Đeo nhẫn cầu hôn ở vị trí ngón áp út bên tay trái ý chỉ hơi ấm của tình yêu sẽ theo tĩnh mạch chạy thẳng về tim, làm ấm áp trái tim.

Tùy theo văn hóa và phong tục từng quốc gia mà vị trí đeo nhẫn cầu hôn có thể sẽ khác nhau.

Cách đeo nhẫn cầu hôn theo quan niệm người Do Thái

Nhẫn cầu hôn đeo tay nào theo người Do Thái lại khác với quan niệm phương Tây. Họ tin rằng tay phải là tay thuận, đeo nhẫn cầu hôn bên bàn tay phải mọi thứ sẽ thuận lợi và may mắn hơn. Đồng thời như nhắc nhở bản thân hãy làm những điều đúng đắn, không làm việc sai trái. Vì vậy, người Do Thái đeo nhẫn cầu hôn ở ngón tay trỏ thuộc bàn tay phải.

Cách đeo nhẫn cầu hôn của người phương Đông

Nhẫn cầu hôn khi du nhập vào các nước châu Á đã được thay đổi cho phù hợp văn hóa phương Đông. Phụ nữ phương Đông thường đeo nhẫn cầu hôn ở vị trí ngón giữa bàn tay trái.

Người phương Đông quan niệm, mỗi ngón tay đại diện cho một "đối tượng" như ngón cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón trỏ đại diện cho anh chị em, ngón giữa là chính bản thân mình. Vì vậy, đeo nhẫn ở ngón tay giữa như "ngầm" khẳng định nàng là "hoa đã có chủ".

Nhẫn cầu hôn đeo ngón nào theo văn hoá người Việt?

Cầu hôn có xuất xứ từ phương Tây và du nhập vào Việt Nam, vì vậy, các bạn trẻ cũng rất linh hoạt khi lựa chọn vị trí ngón tay đeo nhẫn. Với các bạn có xu hướng Tây học thì chọn đeo nhẫn theo cách của người phương Tây.

Với những cặp đôi truyền thống thì thường theo quan niệm "Nam tả, nữ hữu", tức là nam giới thường gắn liền với phía bên trái, nữ giới gắn với bên phải. Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn chọn đeo nhẫn ở ngón giữa bàn tay trái và để dành ngón áp út để đeo nhẫn cưới.

Nên mua nhẫn cầu hôn loại nào?

Không có quy chuẩn cụ thể nào đối với việc mua nhẫn cầu hôn và nhẫn đính hôn, bạn chỉ cần cân bằng 3 yếu tố: Tài chính – Sở thích – Độ bền. Dưới đây là các kiểu nhẫn mà được rất nhiều cặp đôi lựa chọn, vừa mang giá trị vừa có tính thẩm mỹ cao:

Chất liệu vỏ nhẫn: Vàng 14K, 18K, 24K hoặc bạch kim (cân bằng giữa độ cứng và giá trị).

Đá chủ: Đá Moissanite và CZ, kim cương nhân tạo cao cấp hoặc kim cương tự nhiên.

Kiểu dáng: Solitaire (một viên chủ); Halo (viên chủ có viền đá tấm); Pave (nhiều viên đá nhỏ được đính dọc theo đai nhẫn) hoặc Three-stone (có ba viên đá được đính trên nhẫn)…

Màu sắc: Vàng trắng (trẻ trung, dễ phối đồ) hoặc vàng hồng (lãng mạn, tôn da).

Ngày càng có nhiều mẫu nhẫn cầu hôn được tung ra thị trường với đủ các mức giá khác nhau để phục vụ nhu cầu của người dân.

Gợi ý 9 mẫu nhẫn cầu hôn dưới 2 triệu các cặp đôi không nên bỏ qua

Dưới đây là 9 mẫu nhẫn cầu hôn dưới 2 triệu đồng đẹp tinh tế, giúp bạn ghi dấu khoảnh khắc cầu hôn ngọt ngào, đầy xúc cảm và khó quên.

Mẫu nhẫn cầu hôn lông voi

Mẫu nhẫn cầu hôn lông voi có nguồn gốc từ dân tộc M’Nông và Ê-đê. Không chỉ là biểu tượng cho sự gắn bó lâu dài mà nó còn là vật phẩm phong thuỷ có khả năng xua đuổi tà khí.

Với ngân sách chưa tới 2 triệu, chàng có thể chọn chiếc nhẫn chất liệu vàng 14K có "điểm" sợ lông voi quý hiếm mang thông điệp về tình yêu thuỷ chung son sắt, hôn nhân viên mãn hạnh phúc.

Nhẫn cầu hôn chất liệu vàng trắng đính đá quý

Vàng trắng là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch. Mẫu nhẫn sử dụng chất liệu vàng trắng đính đá quý như zircon, thạch anh hay đá màu đỏ, vàng tượng trưng cho tình yêu thanh thuần, trong sáng.

Nhẫn cầu hôn mẫu kim tiền vàng 18k

Chiếc nhẫn kim tiền không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế lạ mắt mà còn là biểu tượng "thu hút" tài lộc, sung túc. Với ngân sách dưới 2 triệu, chàng có thể chọn mẫu nhẫn chất liệu vàng 18k gửi gắm "khát khao" về một cuộc sống hôn nhân thịnh vượng, gắn bó và đầy ắp niềm vui.

Nhẫn cầu hôn dưới 2 triệu bạc mạ vàng

Nhẫn bạc mạ vàng 18k hoặc 24k không chỉ đẹp mà còn có độ bền và khả năng chống khuẩn, trừ tà "đáng kinh ngạc".

Với tài chính khoảng 2 triệu đồng, bạn vẫn có thể chọn được nhiều mẫu nhẫn cầu hôn ưng ý.

Nhẫn cầu hôn chất liệu Titan mạ vàng

Titan là chất liệu cứng, nhẹ và sở hữu sắc vàng tự nhiên gần giống như vàng thật. Nhẫn từ chất liệu titan có ưu điểm nổi bật là độ bền, tượng trưng cho tình yêu lâu dài và không phai mờ theo thời gian.

Nhẫn cầu hôn dưới 2 triệu vàng 18k đính pha lê

Pha lê là loại đá mang ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu trong sáng, thuần khiết, đồng thời gửi gắm lời chúc bình an và may mắn đến người đeo. Kết hợp cùng chất liệu vàng 18k, mẫu nhẫn có mức giá "dễ thở" mà vẫn mang vẻ đẹp sang trọng.

Nhẫn đính đá Zirconia hồng

Nhẫn vàng (14k) đính đá Zirconia với sắc hồng ngọt ngào chính là lựa chọn hoàn hảo cho một màn cầu hôn lãng mạn. Nhẫn với thiết kế mềm mại, nữ tính mang đến thông điệp về một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn, thăng hoa cảm xúc.

Mẫu nhẫn cầu hôn Saga đính đá Swarovski

Mẫu nhẫn đến từ thương hiệu Saga với thiết kế hiện đại được chế tác từ kim loại cao cấp đính đá Swarovski. Với ngân sách dưới 2 triệu thì đây là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những ai đang tìm kiếm một mẫu nhẫn mang vẻ đẹp tinh tế, đẳng cấp.

Nhẫn bạc 925 đính hôn dưới 2 triệu

Sở hữu sắc trắng tự nhiên và dễ dàng tạo hình, nhẫn bạc 925 là lựa chọn phổ biến cho các mẫu nhẫn cầu hôn giá rẻ. Nhẫn bạc không chỉ đẹp, dễ phối trang phục mà còn mang ý nghĩa về sự tinh khiết và tình yêu bền lâu, phù hợp cho những cặp đôi trẻ yêu thích sự đơn giản, thanh lịch.