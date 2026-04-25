Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4
Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nắng nóng có khả năng kéo dài hết tháng 4.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (25/4), ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng cục bộ.
Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29-30/4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên. có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Dự báo thời tiết từ đêm 25/4 đến ngày 27/4:
Phía Tây Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 27/4 có mưa rào và dông rải rác.
Phía Đông Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 27/4 có mưa rào và dông rải rác.
Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối ngày 27/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhận định thời tiết từ đêm 27/4 đến ngày 5/5:
Khu vực Bắc Bộ: từ đêm 27-29/4 có mưa rào và dông rải rác, riêng từ đêm 28-29/4 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 30/4 mưa có khả năng giảm dần.
Bắc Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày 28-29/4 có mưa rào và dông rải rác.
Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực Nam Bộ có nắng nóng đến khoảng ngày 29/4; khu vực cao nguyên Trung Bộ từ ngày 28/4 và khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 30/4 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
