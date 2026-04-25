Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4

Thứ bảy, 16:18 25/04/2026 | Xã hội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (25/4), ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng cục bộ.

Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29-30/4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên. có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết từ đêm 25/4 đến ngày 27/4:

Phía Tây Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 27/4 có mưa rào và dông rải rác.

Phía Đông Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 27/4 có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối ngày 27/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/4 đến ngày 5/5:

Khu vực Bắc Bộ: từ đêm 27-29/4 có mưa rào và dông rải rác, riêng từ đêm 28-29/4 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 30/4 mưa có khả năng giảm dần.

Bắc Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày 28-29/4 có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực Nam Bộ có nắng nóng đến khoảng ngày 29/4; khu vực cao nguyên Trung Bộ từ ngày 28/4 và khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 30/4 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tô Hội
Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ: Hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp

Ứng lương là gì? Người lao động được tạm ứng tiền lương trong trường hợp nào?

Hà Nội: Khởi tố đối tượng say rượu, phóng hỏa xưởng gỗ gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng

Dự báo thời tiết hôm nay (25/4): Bắc Bộ hửng nắng, từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông

Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâm

Xã hội - 49 phút trước

Mai Thành Trung dùng video nhạy cảm để đe dọa, nhiều lần ép bạn gái cũ quan hệ với mình và người khác nhằm trục lợi.

Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ: Hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ: Hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Xã hội - 56 phút trước

Theo Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh Phú Thọ, từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (TP Việt Trì) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người để "lo" đầu vào, sau đó làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ứng lương là gì? Người lao động được tạm ứng tiền lương trong trường hợp nào?

Ứng lương là gì? Người lao động được tạm ứng tiền lương trong trường hợp nào?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được ứng lương nếu đáp ứng đủ điều kiện. Năm 2026, quy định về ứng lương cho người lao động có điểm gì mới?

Hà Nội: Khởi tố đối tượng say rượu, phóng hỏa xưởng gỗ gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng

Hà Nội: Khởi tố đối tượng say rượu, phóng hỏa xưởng gỗ gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Say rượu thiếu kiểm soát hành vi, Nguyễn Bá Khoa đã dùng bật lửa đốt giấy rồi ném vào xưởng gỗ tại làng nghề Tân Hội (xã Ô Diên, Hà Nội) gây ra đám cháy lớn, thiệt hại về tài sản trị giá 1,9 tỷ đồng.

Ninh Bình: Xử phạt 85 triệu đồng hai trường hợp cho mượn tài khoản

Ninh Bình: Xử phạt 85 triệu đồng hai trường hợp cho mượn tài khoản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt hành chính hai trường hợp cho mượn tài khoản thanh toán với tổng số tiền 85 triệu đồng.

Các bãi biển nổi tiếng ở xứ Thanh sẵn sàng cho mùa du lịch

Các bãi biển nổi tiếng ở xứ Thanh sẵn sàng cho mùa du lịch

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Các bãi biển trọng điểm tại Thanh Hóa (Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa) hoàn tất chỉnh trang hạ tầng, cảnh quan và thắt chặt an ninh để sẵn sàng đón khách mùa du lịch.

Càng khó khăn càng bật lên mạnh mẽ: 4 ngày sinh Âm lịch định sẵn hậu vận giàu sang

Càng khó khăn càng bật lên mạnh mẽ: 4 ngày sinh Âm lịch định sẵn hậu vận giàu sang

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí kiên định, nhờ đó mà càng về hậu vận càng dễ đạt cuộc sống đủ đầy, an nhàn.

Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984 về tội chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng

Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984 về tội chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng

Xã hội - 4 giờ trước

Dùng danh nghĩa mua được các suất bất động sản ưu đãi cùng hồ sơ giả mạo chủ đầu tư, Phạm Thị Như Quỳnh đã khiến nhiều nhà đầu tư "sập bẫy" với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, dự án đường Vành đai 1 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút sau khi hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hiện đã đạt 50% khối lượng, toàn bộ công trường đang tập trung nhân lực để hoàn thành nền đường trước ngày 2/9 và thông xe hai cầu vượt vào cuối năm 2026.

Các bãi biển nổi tiếng ở xứ Thanh sẵn sàng cho mùa du lịch

Các bãi biển nổi tiếng ở xứ Thanh sẵn sàng cho mùa du lịch

Xã hội

GĐXH – Các bãi biển trọng điểm tại Thanh Hóa (Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa) hoàn tất chỉnh trang hạ tầng, cảnh quan và thắt chặt an ninh để sẵn sàng đón khách mùa du lịch.

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang

Đời sống
Mức lương hưu thấp nhất từ 1/7/2026 là bao nhiêu?

Mức lương hưu thấp nhất từ 1/7/2026 là bao nhiêu?

Đời sống
4 con giáp thông minh bẩm sinh: Thành công chỉ là chuyện sớm muộn

4 con giáp thông minh bẩm sinh: Thành công chỉ là chuyện sớm muộn

Đời sống
Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân đủ tuổi lái xe nhưng phương tiện đã 'độ chế', chạy quá tốc độ

Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân đủ tuổi lái xe nhưng phương tiện đã 'độ chế', chạy quá tốc độ

Pháp luật

