Dự báo thời tiết hôm nay (25/4): Bắc Bộ hửng nắng, từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông

Thứ bảy, 09:02 25/04/2026 | Xã hội
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28–31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28–31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, ban ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C; cao nhất 26–29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa: phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C; cao nhất phía Bắc 28–31 độ C, phía Nam 32–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24 đến ngày 26/4, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C; cao nhất 31–34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C; cao nhất 32–35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22–24 độ C, cao nhất 29–31 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C, cao nhất 32–35 độ C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết có rét đậm?

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, sắp tới miền Bắc sẽ vẫn đón các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, nền nhiệt giảm nhẹ.

Tin sáng 25/4: Tin mới nhất thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5; Dự kiến tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Bật mí nguyên nhân gây mưa dông kèm thời tiết cực đoan ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Tin sáng 20/4: Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa dông; Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký lớp 10 chậm nhất ngày 6/5

4 con giáp thông minh bẩm sinh: Thành công chỉ là chuyện sớm muộn

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi được đánh giá là có trí thông minh thiên bẩm, thể hiện qua sự nhanh nhạy, khả năng phân tích và tư duy vượt trội.

Xếp lương giáo viên theo vị trí việc làm từ năm 2026

Thay vì phụ thuộc vào thâm niên, việc xếp lương giáo viên từ năm 2026 sẽ căn cứ trực tiếp vào vị trí việc làm và năng lực nghề nghiệp. Quy định mới đảm bảo giáo viên được chuyển xếp tương đương, không gây xáo trộn hay giảm thu nhập hiện hưởng.

Mức lương hưu thấp nhất từ 1/7/2026 là bao nhiêu?

GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương hưu thấp nhất là bao nhiêu theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mới nhất của Bộ Nội vụ? Dưới đây là thông tin cụ thể.

Tin sáng 25/4: Tin mới nhất thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5; Dự kiến tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

GĐXH - Thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 trên cả nước có nhiều biến động, đan xen mưa - nắng.

Hà Nội điều phối vận tải quy mô lớn, miễn phí toàn mạng lưới công cộng dịp nghỉ lễ

Hà Nội triển khai kế hoạch điều phối vận tải hành khách công cộng quy mô lớn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí toàn bộ mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Sang mâm khác uống bia giao lưu, thanh niên 20 tuổi bị đâm chết

Sang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong vì bị cho là “thiếu tôn trọng”.

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang

GĐXH - Dự án đường kết nối Bắc Kạn – hồ Ba Bể – Na Hang với tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, đạt gần 60% khối lượng xây lắp. Khi khớp nối hoàn toàn, tuyến huyết mạch này sẽ mở toang cánh cửa phát triển du lịch, kinh tế giữa tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân đủ tuổi lái xe nhưng phương tiện đã 'độ chế', chạy quá tốc độ

GĐXH - Theo Cục CSGT (Bộ Công an), nam sinh V.Đ.Q đã đủ tuổi điều khiển xe máy, tuy nhiên phương tiện có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn và nạn nhân cũng được xác định đã chạy xe tốc độ cao trên đường.

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Tránh sai sót từ đầu

Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 5/5/2026, thí sinh cả nước tiến hành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên hệ thống quản lý thi trực tuyến.

Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài

GĐXH - Dù đã nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đối tượng Nguyễn Thị Thúy vẫn bất chấp quy định, bán hàng rong trái phép tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), gây cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.

Ngư dân bán tàu vì thiếu trầm trọng lao động

GĐXH - Từng là 'thủ phủ' đánh bắt hải sản với đội tàu lưới vây hiện đại, xã Quỳnh Long (Nghệ An) nay chứng kiến hàng loạt tàu nằm bờ, rao bán vì không tìm được thuyền viên, dù đã tăng lương và đãi ngộ.

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

Lương hưu tăng thế nào từ 1/7/2026?

Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường

Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

