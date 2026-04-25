Dự báo thời tiết hôm nay (25/4): Bắc Bộ hửng nắng, từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông
GĐXH - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng.
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28–31 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28–31 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, ban ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C; cao nhất 26–29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa: phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C; cao nhất phía Bắc 28–31 độ C, phía Nam 32–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C; cao nhất 31–34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C; cao nhất 32–35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22–24 độ C, cao nhất 29–31 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C, cao nhất 32–35 độ C.
