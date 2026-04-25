Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâm
Mai Thành Trung dùng video nhạy cảm để đe dọa, nhiều lần ép bạn gái cũ quan hệ với mình và người khác nhằm trục lợi.
Ngày 24/4, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Mai Thành Trung (sinh năm 2000, trú phường Hải Châu) để điều tra về hành vi " cưỡng dâm " theo Điều 143 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 23/4, Phòng CSHS tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã khẩn trương xác minh, chỉ sau một ngày đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 8/2025, Trung quen biết và có quan hệ tình cảm với N.H.T.M (sinh năm 2008, trú huyện Hòa Vang). Trong thời gian quen nhau, hai người nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục, đồng thời M. từng quay video nhạy cảm gửi cho Trung. Sau khi chia tay vào đầu tháng 2/2026, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn.
Lợi dụng việc đang giữ các video nhạy cảm, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của M. hoặc đăng tải lên mạng nếu không đáp ứng yêu cầu của mình. Từ cuối tháng 2/2026, Trung nhiều lần uy hiếp, ép buộc M. quan hệ tình dục với Trung và các nam giới khác do Trung liên hệ qua mạng xã hội. Do lo sợ bị phát tán hình ảnh, M. buộc phải chấp nhận.
Bước đầu xác định, Trung đã ép buộc M. quan hệ 9 lần với nhiều người khác nhau. Ngoài ra, Trung còn thu tiền từ các đối tượng này, mỗi lần từ 500.000 đến 1.500.000 đồng, tổng cộng 10,7 triệu đồng để trục lợi.
Không dừng lại, ngày 21/4, Trung tiếp tục yêu cầu M. đưa 10 triệu đồng để xóa các video nhạy cảm. Tang vật thu giữ gồm 2 USB chứa dữ liệu liên quan, 1 điện thoại iPhone 12 Pro Max và 1 máy tính xách tay.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
