Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Thứ bảy, 12:38 25/04/2026 | Thời sự
Trung Sơn
GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, dự án đường Vành đai 1 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút sau khi hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hiện đã đạt 50% khối lượng, toàn bộ công trường đang tập trung nhân lực để hoàn thành nền đường trước ngày 2/9 và thông xe hai cầu vượt vào cuối năm 2026.

Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) tại Hà Nội là công trình hạ tầng trọng điểm nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng.

Được mệnh danh là tuyến đường “đắt nhất hành tinh”, dự án đóng vai trò huyết mạch trong việc giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm và tăng cường liên kết đô thị. Hiện tại, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, sẵn sàng cho giai đoạn bứt tốc thi công để về đích đúng hạn vào năm 2026.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội ngày 25/4, trên công trường dự án, không khí làm việc hiện đang diễn ra vô cùng khẩn trương và rầm rộ bất kể ngày đêm.

Máy móc, trang thiết bị hạng nặng cùng đội ngũ công nhân đang tập trung cao độ tại các mũi thi công then chốt trên dự án.

Dọc theo tuyến đường, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, di chuyển đường điện và cáp viễn thông được triển khai cuốn chiếu.

Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường chính của dự án đã đạt khoảng 50% khối lượng thi công.

Khu vực xây dựng cầu vượt Láng Hạ hiện đã hoàn thành toàn bộ hệ thống trụ cầu, đạt 50% khối lượng hạng mục.

Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hiện đạt khoảng 20% khối lượng, hiện đang tập trung thi công các trụ chính. Dự kiến hạng mục nhịp chính sẽ bắt đầu được lắp đặt từ tháng 6/2026.

Đáng chú ý, đoạn từ Km2+500 đến Km2+816 đã chính thức thảm bê tông nhựa và thông tuyến kỹ thuật vào giữa tháng 1/2026.

Trong buổi kiểm tra thực địa tại dự án mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án cùng các Sở, ngành phải xác định rõ các điểm nghẽn để xử lý dứt điểm. Lãnh đạo Thủ đô nhấn mạnh, mỗi ngày chậm trễ sẽ gây lãng phí và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân do ùn tắc và ô nhiễm.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội yêu cầu trước ngày 2/9/2026 phải hoàn thành toàn bộ nền đường và hoàn thành thi công 2 cầu vượt trên tuyến trước ngày 31/12/2026.

Thành phố yêu cầu nhà thầu cam kết bằng văn bản về mốc thời gian cho từng hạng mục. Những đơn vị năng lực yếu, thi công cầm chừng sẽ bị xem xét điều chuyển ngay để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.

Hà Nội: Những địa điểm dự kiến làm bãi xe, trạm sạc xe điện trên đường Vành đai 1 có gì đặc biệt?

GĐXH - Các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã xác định 4 địa điểm dự kiến làm bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc điện, nhằm chuẩn bị cho lộ trình cấm xe máy chạy xăng từ Vành đai 1. Các vị trí này được đánh giá là có diện tích mặt bằng đủ rộng và vị trí thuận tiện cho việc di chuyển của người dân.

Hà Nội: Dự án đường "đắt nhất hành tinh" dần thành hình, dự kiến thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1

GĐXH - Chỉ còn ít ngày nữa là đến mốc thời gian ấn định, hiện tại, không khí thi công tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (TP Hà Nội) đang diễn ra hết sức khẩn trương. Mục tiêu cao nhất là thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026.

GĐXH - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng.

Thay vì phụ thuộc vào thâm niên, việc xếp lương giáo viên từ năm 2026 sẽ căn cứ trực tiếp vào vị trí việc làm và năng lực nghề nghiệp. Quy định mới đảm bảo giáo viên được chuyển xếp tương đương, không gây xáo trộn hay giảm thu nhập hiện hưởng.

GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút. Những công trình cuối cùng đang được khẩn trương phá dỡ để triển khai dự án quảng trường, công viên quy mô 2,14 ha.

GĐXH - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chủ trương miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong 7 ngày nghỉ lễ.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh do rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ và vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh. Cảnh báo sấm sét, mưa đá có thể đi kèm trong mưa dông.

GĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) phát hiện và tạm giữ 15 phôi cây muội hồng không hóa đơn, chứng từ đang tập kết tại bưu điện xã.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn xuống kèm theo rãnh áp thấp gây mưa dông ở khu vực Bắc Bộ. Mưa dông sau ngày oi nóng dễ đi kèm thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét và mưa đá.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.

GĐXH - Từng được kỳ vọng là biểu tượng thượng lưu dọc trục đường Tố Hữu với tổng vốn 10.000 tỷ đồng, nhưng sau gần 2 thập kỷ, Dự án Khu đô thị Usilk City hiện chỉ là một tổ hợp các khối bê tông hoen rỉ. Những sai phạm trong quản lý dòng tiền tại đây vừa chính thức bị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ.

GĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.

