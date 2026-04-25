Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình.

Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) tại Hà Nội là công trình hạ tầng trọng điểm nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng.

Được mệnh danh là tuyến đường “đắt nhất hành tinh”, dự án đóng vai trò huyết mạch trong việc giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm và tăng cường liên kết đô thị. Hiện tại, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, sẵn sàng cho giai đoạn bứt tốc thi công để về đích đúng hạn vào năm 2026.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội ngày 25/4, trên công trường dự án, không khí làm việc hiện đang diễn ra vô cùng khẩn trương và rầm rộ bất kể ngày đêm.

Máy móc, trang thiết bị hạng nặng cùng đội ngũ công nhân đang tập trung cao độ tại các mũi thi công then chốt trên dự án.

Dọc theo tuyến đường, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, di chuyển đường điện và cáp viễn thông được triển khai cuốn chiếu.

Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường chính của dự án đã đạt khoảng 50% khối lượng thi công.

Khu vực xây dựng cầu vượt Láng Hạ hiện đã hoàn thành toàn bộ hệ thống trụ cầu, đạt 50% khối lượng hạng mục.

Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hiện đạt khoảng 20% khối lượng, hiện đang tập trung thi công các trụ chính. Dự kiến hạng mục nhịp chính sẽ bắt đầu được lắp đặt từ tháng 6/2026.

Đáng chú ý, đoạn từ Km2+500 đến Km2+816 đã chính thức thảm bê tông nhựa và thông tuyến kỹ thuật vào giữa tháng 1/2026.

Trong buổi kiểm tra thực địa tại dự án mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án cùng các Sở, ngành phải xác định rõ các điểm nghẽn để xử lý dứt điểm. Lãnh đạo Thủ đô nhấn mạnh, mỗi ngày chậm trễ sẽ gây lãng phí và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân do ùn tắc và ô nhiễm.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội yêu cầu trước ngày 2/9/2026 phải hoàn thành toàn bộ nền đường và hoàn thành thi công 2 cầu vượt trên tuyến trước ngày 31/12/2026.

Thành phố yêu cầu nhà thầu cam kết bằng văn bản về mốc thời gian cho từng hạng mục. Những đơn vị năng lực yếu, thi công cầm chừng sẽ bị xem xét điều chuyển ngay để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

