Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình
GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, dự án đường Vành đai 1 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút sau khi hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hiện đã đạt 50% khối lượng, toàn bộ công trường đang tập trung nhân lực để hoàn thành nền đường trước ngày 2/9 và thông xe hai cầu vượt vào cuối năm 2026.
Được mệnh danh là tuyến đường “đắt nhất hành tinh”, dự án đóng vai trò huyết mạch trong việc giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm và tăng cường liên kết đô thị. Hiện tại, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, sẵn sàng cho giai đoạn bứt tốc thi công để về đích đúng hạn vào năm 2026.
Dọc theo tuyến đường, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, di chuyển đường điện và cáp viễn thông được triển khai cuốn chiếu.
Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hiện đạt khoảng 20% khối lượng, hiện đang tập trung thi công các trụ chính. Dự kiến hạng mục nhịp chính sẽ bắt đầu được lắp đặt từ tháng 6/2026.
Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình
Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình.
18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biếtThời sự
GĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.