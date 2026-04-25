Các bãi biển nổi tiếng ở xứ Thanh sẵn sàng cho mùa du lịch
GĐXH – Các bãi biển trọng điểm tại Thanh Hóa (Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa) hoàn tất chỉnh trang hạ tầng, cảnh quan và thắt chặt an ninh để sẵn sàng đón khách mùa du lịch.
Trên khắp địa bàn khu du lịch biển Sầm Sơn, không khí chuẩn bị đang diễn ra hết sức khẩn trương, nhộn nhịp, từ khu vực trung tâm đến các tuyến phố du lịch ven biển đều được trang hoàng khang trang, chỉn chu, sẵn sàng mang đến diện mạo tươi mới, ấn tượng, đón chào đông đảo du khách thập phương.
Hệ thống hạ tầng, cảnh quan được tập trung chỉnh trang theo hướng khang trang, hiện đại, công tác vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, liên tục, không để phát sinh "điểm nóng".
Các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch được tăng cường kiểm tra, rà soát, kiên quyết chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm, từng bước chuẩn hóa theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách.
Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 là sự kiện mở màn mùa du lịch hè của xứ Thanh. Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng chính là đêm nghệ thuật khai mạc lễ hội với chủ đề "Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ" diễn ra vào lúc 20h ngày 25/4 tại Quảng trường biển Sầm Sơn.
Bên cạnh đó, du khách đến Sầm Sơn có thể kết hợp dạo chơi trên tuyến đường biển Hồ Xuân Hương, ngắm bình minh trên biển, thưởng thức hải sản tươi ngon hoặc ghé thăm các địa danh quen thuộc như hòn Trống Mái, đền Cô Tiên, đền Độc Cước, núi Trường Lệ...
Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn Trịnh Tiến Dũng cho biết, đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho mùa du lịch năm nay. "Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. UBND phường thành lập các tổ an ninh, trật tự liên ngành bao gồm nhiều lực lượng để phối hợp thực hiện tốt công tác này. Các hành vi chặt chém, chèo kéo du khách, nâng giá, ép giá, xe điện hoạt động vi phạm pháp luật, các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Dũng nhấn mạnh.
Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026, lực lượng chức năng tổ chức đợt ra quân tổng lực nhằm chấn chỉnh trật tự đô thị, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trả lại không gian thông thoáng cho bãi biển Hải Tiến.
Theo đó, UBND xã Hoằng Tiến huy động các tổ công tác gồm nhiều lực lượng nhằm giải tỏa toàn bộ các điểm kinh doanh tự phát, lều quán trái phép và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, góp phần thay đổi diện mạo đô thị biển theo hướng văn minh, hiện đại.
Lực lượng chức năng sẽ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, ngăn chặn các hành vi gây mất an toàn cho du khách và người dân, tham gia phân luồng giao thông tại các tuyến đường trọng điểm ven biển, đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc khi lượng khách tăng đột biến.
Tại khu du lịch biển Hải Hòa, phường Tĩnh Gia, công tác chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển bước vào giai đoạn hoàn tất. Tối 26/4, lễ khai mạc với chủ đề "Hải Hòa biển hát, khát vọng vươn xa" sẽ chính thức diễn ra, mở màn cho mùa du lịch hè 2026.
Xác định đây là sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách, Công an phường Tĩnh Gia xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công cụ thể đến từng chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các tổ công tác, tăng cường nắm chắc tình hình.
Song song với đó, các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, nhắc nhở người dân và du khách nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản cá nhân trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và nỗ lực bảo đảm an ninh của chính quyền, các bãi biển xứ Thanh đã sẵn sàng tỏa sáng trong mùa hè 2026.
Diện mạo mới từ Sầm Sơn, Hải Tiến đến Hải Hòa không chỉ hứa hẹn những trải nghiệm giải trí bùng nổ mà còn khẳng định vị thế du lịch chuyên nghiệp, văn minh.
