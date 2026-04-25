Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984 về tội chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng

Thứ bảy, 12:55 25/04/2026 | Xã hội

Dùng danh nghĩa mua được các suất bất động sản ưu đãi cùng hồ sơ giả mạo chủ đầu tư, Phạm Thị Như Quỳnh đã khiến nhiều nhà đầu tư “sập bẫy” với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh (sinh năm 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo) về 2 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và " Làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025, Quỳnh đã xây dựng một kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi. Đối tượng liên tục đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng tiếp cận và mua được các lô đất tại địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên với mức giá ưu đãi, thấp hơn thị trường.

Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984 về tội chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Thị Như Quỳnh. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yến.

Để tạo lòng tin tuyệt đối cho các nạn nhân, Quỳnh không ngần ngại sử dụng các con dấu và tài liệu giả mạo từ phía chủ đầu tư dự án. Tin tưởng vào những hồ sơ "chính chủ" và mức lợi nhuận hấp dẫn mà Quỳnh vẽ ra, nhiều nhà đầu tư đã xuống tiền đặt cọc và góp vốn. Cơ quan công an xác định, tổng số tiền mà đối tượng này đã chiếm đoạt từ các bị hại hơn 42 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan (nếu có). Công an tỉnh Hưng Yên cũng phát đi thông báo đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc những người có thông tin về hành vi lừa đảo của Phạm Thị Như Quỳnh cần khẩn trương liên hệ, trình báo với cơ quan điều tra để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Phú Linh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí kiên định, nhờ đó mà càng về hậu vận càng dễ đạt cuộc sống đủ đầy, an nhàn.

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, dự án đường Vành đai 1 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút sau khi hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hiện đã đạt 50% khối lượng, toàn bộ công trường đang tập trung nhân lực để hoàn thành nền đường trước ngày 2/9 và thông xe hai cầu vượt vào cuối năm 2026.

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi được đánh giá là có trí thông minh thiên bẩm, thể hiện qua sự nhanh nhạy, khả năng phân tích và tư duy vượt trội.

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng.

Xã hội - 6 giờ trước

Thay vì phụ thuộc vào thâm niên, việc xếp lương giáo viên từ năm 2026 sẽ căn cứ trực tiếp vào vị trí việc làm và năng lực nghề nghiệp. Quy định mới đảm bảo giáo viên được chuyển xếp tương đương, không gây xáo trộn hay giảm thu nhập hiện hưởng.

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương hưu thấp nhất là bao nhiêu theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mới nhất của Bộ Nội vụ? Dưới đây là thông tin cụ thể.

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 trên cả nước có nhiều biến động, đan xen mưa - nắng.

Đời sống - 16 giờ trước

Hà Nội triển khai kế hoạch điều phối vận tải hành khách công cộng quy mô lớn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí toàn bộ mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Pháp luật - 18 giờ trước

Sang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong vì bị cho là “thiếu tôn trọng”.

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Dự án đường kết nối Bắc Kạn – hồ Ba Bể – Na Hang với tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, đạt gần 60% khối lượng xây lắp. Khi khớp nối hoàn toàn, tuyến huyết mạch này sẽ mở toang cánh cửa phát triển du lịch, kinh tế giữa tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top