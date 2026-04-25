Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984 về tội chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng
Dùng danh nghĩa mua được các suất bất động sản ưu đãi cùng hồ sơ giả mạo chủ đầu tư, Phạm Thị Như Quỳnh đã khiến nhiều nhà đầu tư “sập bẫy” với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh (sinh năm 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo) về 2 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và " Làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo kết quả điều tra bước đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025, Quỳnh đã xây dựng một kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi. Đối tượng liên tục đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng tiếp cận và mua được các lô đất tại địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên với mức giá ưu đãi, thấp hơn thị trường.
Để tạo lòng tin tuyệt đối cho các nạn nhân, Quỳnh không ngần ngại sử dụng các con dấu và tài liệu giả mạo từ phía chủ đầu tư dự án. Tin tưởng vào những hồ sơ "chính chủ" và mức lợi nhuận hấp dẫn mà Quỳnh vẽ ra, nhiều nhà đầu tư đã xuống tiền đặt cọc và góp vốn. Cơ quan công an xác định, tổng số tiền mà đối tượng này đã chiếm đoạt từ các bị hại hơn 42 tỷ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan (nếu có). Công an tỉnh Hưng Yên cũng phát đi thông báo đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc những người có thông tin về hành vi lừa đảo của Phạm Thị Như Quỳnh cần khẩn trương liên hệ, trình báo với cơ quan điều tra để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
