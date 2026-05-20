Quỳnh dàn dựng bắt cóc con trai để lừa tiền chồng
GĐXH - Mai và Trung cũng bắt gặp Quỳnh đang vui cười đi bên một người đàn ông lạ trong lúc con trai bị bắt cóc.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 phim "Ngược đường ngược nắng", em gái Hoàng chất vấn anh về sự nhượng bộ thái quá đối với người vợ cũ tai quái. Xuân cho rằng vì Hoàng luôn đáp ứng mỗi khi Quỳnh đòi tiền nên giờ mới bị được đằng chân lên đằng đầu.
Hoàng cũng khó xử. Anh cho biết mỗi lần Quỳnh gọi điện than vãn cần tiền cho con ăn học hay con ốm đau, anh không thể nhắm mắt làm ngơ.
Vân khuyên Hoàng nên báo công an can thiệp: "Mục đích của chúng nó là tiền nên sẽ không làm hại thằng bé. Với lại, chúng nó phải hiểu nếu làm gì hại đến cu Bin, công an sẽ tìm ra rất nhanh".
Tuy nhiên, vì quá lo sợ cho an nguy của con, Hoàng kiên quyết từ chối. Anh sẽ xoay tiền cứu con trai. Theo Vân, điểm đáng ngờ nhất của vụ việc là bọn bắt cóc không liên hệ với Hoàng, chỉ gọi cho Quỳnh. "Con mình bị bắt cóc, bị đe dọa như thế mà mẹ nó nhất quyết không cho anh báo công an, chỉ gây sức ép để cho anh xoay tiền. Em thấy việc này đáng ngờ đấy", Vân nói.
Vụ việc của bé Bin không chỉ khiến nhà Hoàng náo loạn mà còn ảnh hưởng đến Mai. Cô thấy thương cậu bé vì phải chịu đựng lỗi lầm của bố mẹ. Cả Mai và Trung đều thắc mắc lý do Hoàng không báo công an về vụ việc. Ngay khi cả hai định rời đi thì bắt gặp Quỳnh đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Cả hai rất thân thiết. Có lẽ, Quỳnh chính là kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc cu Bin.
Trong khi đó, việc Mai đi cùng Trung cũng vô tình làm hỏng kế hoạch của bà Diện. Ở nhà, bà bức xúc cằn nhằn với chồng vì con không về đón mình đi họp lớp. Không chỉ vậy, bà Diện lại tiếp tục bị mẹ chồng mắng vì đã sang nhà ông Phúc nói bóng gió ngăn cấm Mai yêu Trung.
Cụ Chính nói như ra lệnh với vợ chồng con trai: "Chị đừng có tưởng chị dấm dúi làm cái gì sau lưng tôi mà tôi không biết... Tôi tưởng chị xung phong sang xin phép nhà Phúc cho tôi với thằng Trung mượn chỗ để chụp ảnh. Thế mà chị sang đấy, chị bóng gió với người ta... Chị đừng có bao biện, chị đừng tưởng tôi không phân biệt được đúng sai. Kể từ giờ trở đi tôi cấm chị, kể cả anh nữa, lời ra tiếng vào về việc của hai đứa trẻ, nghe rõ chưa?".
Tập 31 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 20/5 trên VTV1.
'Phía bên kia thành phố': Chạm đến vấn đề khá gai góc trong đời sống học đườngXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Khai thác đề tài học đường, tâm lý vị thành niên và gia đình, bộ phim "Phía bên kia thành phố" là câu chuyện giàu cảm xúc về tình bạn, những góc khuất trong đời sống học đường, áp lực thành tích và hành trình chuộc lỗi của những đứa trẻ từng lạc đường và chịu nhiều tổn thương.
Phim kinh dị ra rạp mùa hè 2026 không chỉ dọa ma khán giả mà đằng sau đó là tầng ý nghĩaXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Phim Ma Xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay và dự đoán được công chúng vô cùng quan tâm bởi nhiều yếu tố từ tâm linh đến tâm lý.
Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Mới bắt đầu yêu nhau, Trung đã tìm cách mua quà sang nhà tặng "bố vợ tương lai" để lấy lòng.
Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập 1 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" chính thức lên sóng vào lúc 20h tối nay (ngày 18/5) trên VTV3.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang ở giai đoạn bận rộn nhất cuộc đờiGiải trí - 3 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 có thể nói là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ngoài việc học tập và sáng tác âm nhạc, anh còn tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".
Bộ đội cùng sinh viên, người dân nhảy sạp, xác lập kỷ lục 1.000 đôi sạp lớn nhất Việt NamXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - 500 chiến sĩ quân đội, người dân cùng 3000 học sinh, sinh viên... cùng nắm tay hòa mình vào những nhịp sạp rộn ràng, xác lập kỷ lục 1.000 đôi sạp lớn nhất cả nước.
Đình Tú muốn công khai tình yêu với Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Mai và Trung đã chính thức yêu nhau, nhưng dường như chuyện tình cảm này vẫn gặp nhiều thách thức bởi sự ngăn cản từ gia đình.
Hoa hậu Vi Minh được thiếu gia Tập đoàn Hải Minh mạnh tay đầu tưXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Thiếu gia tập đoàn Hải Minh tiết lộ kế hoạch của tập đoàn muốn có sự cộng tác của Hoa hậu Vi Minh.
Hoa hậu Vi Minh từ chối tình cảm của thiếu gia Tập đoàn Hải MinhXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Trước lời thổ lộ tình cảm của Hải Đăng, Hoa hậu Vi Minh khéo léo từ chối với lý do không muốn thay đổi mối quan hệ.
Phan Mạnh Quỳnh hát và nhớ cánh đồng hoa hướng dương ở quê nhàXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Phan Mạnh Quỳnh - chàng nhạc sĩ xứ Nghệ - đã thổn thức hát về cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn nơi quê nhà.
'Bước chân vào đời' tập cuối: Quân bất ngờ trở về trong sự ngỡ ngàng của ThươngXem - nghe - đọc
GĐXH - Lâm có nhiều lời nói, hành động cho thấy quan tâm đến Thương, trong khi Quân bất ngờ trở về sau thời gian đi du học.