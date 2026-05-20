Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) trả lại 30 triệu tiền bồi thường bị bỏng vì bếp điện rởm cháy

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", bị bỏng do cháy bếp điện và nhận được 30 triệu bồi thường, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) gọi Sinh (Quang Sự) sang nhà và đưa số tiền lại cho anh. Ban đầu Sinh không muốn nhận lại tiền, sợ bố mình biết việc sẽ trách mắng. Đây là lỗi của em gái Vân nên anh và bố có trách nhiệm giúp đỡ.

Ông Đăng trách Sinh không hiểu ý của mình. Cả hai gia đình thân thiết, tình làng nghĩa xóm nhiều năm nên ông hiểu tính cách mọi người trong gia đình Sinh. Ông cũng không phải là người tham lam vì biết đây là tiền của ông Lương (NSND Bùi Bài Bình) và Sinh chứ không phải tiền của Vân. Ông muốn dùng sự việc đền bù lần này để dạy cho Vân một bài học vì đã bán hàng kém chất lượng. Ông Đăng dặn Sinh giữ kín việc trả tiền này.

Ông Đăng muốn Sinh nhận tiền bồi thường từ Vân và yêu cầu giữ kín chuyện này. Ảnh VTV

Đồng thời, ông Đăng tâm sự với Sinh về cô con út. Ông biết Diệu đang gặp khó khăn. "Chú nhờ cháu sát vai cùng nó, đừng bỏ rơi nó", ông nói. Điều này có thể thấy ngoài mặt ông Đăng là người khó chịu, khó tính nhưng trong lòng ông luôn lo lắng cho con cái. Vì hai cô con gái đều bận việc với gia đình riêng, không thường xuyên chăm sóc, gặp gỡ bố nhưng ông không trách. Ông Đăng sống cô độc một mình nhưng luôn âm thầm hỗ trợ cho các con bằng nhiều cách.

Trong khi đó, từ giúp đỡ riêng một công nhân, đã có nhóm 5 người kéo lên văn phòng với hy vọng cũng được hỗ trợ. Họ cho biết nhóm được nghỉ trước nên lên trước, các công nhân còn lại sẽ kéo lên sau. Ban đầu thấy mọi người đến văn phòng đông, Sinh giật mình tưởng máy móc có vấn đề. Nhưng khi nghe họ trình bày ý định ứng lương, anh nói: "Có ai mang theo kìm không? Bẻ hộ anh cái răng. Thực sự trên người anh bây giờ mỗi cái răng là giá trị nhất!".

Đăng cảm thấy khó xử khi có nhiều người đến yêu cầu ứng lương. Ảnh VTV

Sinh đề nghị mọi người viết đơn kiến nghị để công ty buộc phải có trách nhiệm giải quyết. Bản thân anh không thể ứng tiền túi cho tất cả mọi người.

Nghe vậy nhóm công nhân bực bội bỏ đi. Họ cho rằng đơn từ giấy tờ rất phức tạp mà không giải quyết được vấn đề. Nhiều người có ý kiến rằng tình hình này phải bỏ việc, thay đổi chỗ làm mới. "Đây là chúng em ứng lương chứ có phải xin lương đâu. Đơn từ nhiêu khê lắm!", một người công nhân nói.

Tập 3 "Dưới ô cửa sáng đèn" được phát sóng lúc 20h ngày 20/5 trên VTV3.

Tin sao ngày 20/5: Hoa hậu Hương Giang gây ấn tượng, Thanh Thúy - Đức Thịnh kỷ niệm 18 năm ngày cưới GĐXH - Hoa hậu Hương Giang được nhiều khán giả khen ngợi với màn trình diễn trong đêm chào sân MGI All Stars; vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh lãng mạn nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới.