Bất ngờ với vẻ đẹp U60 của mẹ đẻ MC Mai Ngọc, bà hiện sống trong cơ ngơi thế nào?
GĐXH - Mai Ngọc nói cô tự hào vì người mẹ trẻ trung, ăn mặc thời trang; Midu khoe nhan sắc trong trẻo.
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