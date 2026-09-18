Bất ngờ với vẻ đẹp U60 của mẹ đẻ MC Mai Ngọc, bà hiện sống trong cơ ngơi thế nào?

Thông tin trên Báo Tri Thức & Cuộc sống cho hay: Ngay dưới bài đăng nhiều người trầm trồ ngoại hình trẻ trung, gương mặt phúc hậu của mẹ MC Mai Ngọc: “Không chỉ con gái xinh, mà mẹ cũng đẹp mặn mà quá"; "Giờ thì hiểu vì sao Mai Ngọc lại ‘đẹp chuẩn quý cô Hà Nội’ thế này; "Đúng là nhan sắc di truyền, từ mẹ đến con đều cuốn hút";...