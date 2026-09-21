Những cây cảnh phong thủy nên trồng trong phòng làm việc, có tác dụng hút bức xạ wifi giúp tăng tuổi thọ

Những cây cảnh chống bức xạ máy tính nên để ở phòng làm việc

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ, còn gọi là cây mật xà, mang vẻ đẹp đặc trưng với những chiếc lá dài, cứng cáp và vươn cao. Không chỉ làm đẹp không gian, nó còn có tác dụng thanh lọc không khí và hấp thụ các loại bức xạ điện từ từ máy tính.

Theo VTV News, cây lưỡi hổ có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong không khí như formaldehyde, benzen, toluene và xylene, những chất có thể phát sinh từ thiết bị điện tử. Đặc biệt, nó còn có khả năng sản xuất ôxy vào ban đêm, giúp không gian làm việc luôn trong lành và thoáng đãng.

Cây phát tài

Được biết đến với khả năng làm sạch không khí, cây phát tài có thể hấp thụ các chất độc hại và bức xạ từ các thiết bị điện tử, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng làm việc.

Được biết đến với khả năng làm sạch không khí, cây phát tài có thể hấp thụ các chất độc hại và bức xạ từ các thiết bị điện tử, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng làm việc.

Cây phát tài cũng có tác dụng làm dịu không gian, giảm stress và giúp tăng cường sự tập trung trong công việc. Loại cây này cũng dễ chăm sóc.

Cây lan ý

Cây lan ý còn được gọi là cây vỹ hoa trắng, lan ý có tán lá như lá mo cau, thân trắng và tán lá xanh. Cây còn có tác dụng thanh lọc không khí, hấp thụ tia UV, những năng lượng tiêu cực trong nhà. Ngoài ra trồng cây này trong nhà sẽ giúp cho tinh thần tích cực, may mắn trong mọi điều.

Cây trầu bà đế vương

Trầu bà đế vương cùng họ với cây trầu bà có thân cây nhỏ, mọc thành khóm, thường được cố định vào một cọc xốp ở giữa chậu. Lá cây rất to, hình trái tim, màu xanh, vàng hoặc đỏ nâu, mọc xòe ra xung quanh.

Cây thường được trồng trong chậu đất hoặc trồng dạng thủy sinh. Loài cây này giúp người sở hữu làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Cây kim tiền

VTV cho biết, cây kim tiền còn có tên gọi khác là kim phát tài, thuộc loại cây có lá kép dạng to, cuống lá ngắn, phiến lá xanh thẫm, sáng bóng và mọc đối xứng hai bên cọng lá.

Các nhánh to khoẻ vươn lên cao, sống tốt cả trong môi trường thiếu ánh sáng và không khí. Cây kim tiền có tuổi thọ khá lâu và cũng khá dễ trồng. Vì vậy, nó được trồng nhiều trong các văn phòng làm việc.

Cây kim tiền được coi là một trong những loại cây may mắn nhất trong phong thủy.

Như tên gọi của nó - kim tiền, thường liên quan đến tiền bạc, giàu sang, vì vậy đặt một chậu cây kim tiền trong phòng làm việc sẽ giúp người chủ gặp nhiều may mắn, tiền bạc rủng rỉnh. Cây kim tiền được coi là một trong những loại cây may mắn nhất trong phong thủy.

Cây ngọc ngân

Cây ngọc ngân còn có tên gọi khác là cây Valentine. Đây là một loại cây khá đẹp, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Vì có tên gọi Valentine nên loại cây này tượng trưng cho tình yêu – một tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng.

Còn nếu đặt trong văn phòng làm việc thì ngọc ngân sẽ mang ý nghĩa khác, nó mang lại may mắn, bổng lộc cho chủ nhân. Ngọc ngân là loài cây rất ưa bóng râm và thích nghi tốt với môi trường máy lạnh trong văn phòng.

Cây sen đá hút bức xạ

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, nằm trong top các cây cảnh lọc không khí, hút bức xạ wifi từ thiết bị điện tử như máy tính, tivi có thể kể đến sen đá. Sen đá cũng là loại cây cảnh để bàn được nhiều người ưa chuộng vì sự nhỏ gọn nhưng khá xinh đẹp.

Do đó, một chậu sen đá để trên bàn làm việc hoặc trong không gian sống sẽ giúp phòng ngừa sự xâm nhập của bức xạ vào cơ thể.

Cây phất dụ

Loại cây này có thể lọc các loại khí xylene, formaldehyde, trichloroethylene vốn có nhiều trong các sản phẩm sơn mài, sơn dầu và chống thấm. Cây phất dụ phù hợp trồng trong văn phòng có trần nhà cao và ánh sáng mặt trời vừa phải.

Cây phất dụ phù hợp trồng trong văn phòng có trần nhà cao và ánh sáng mặt trời vừa phải.

Cây xương rồng càng cua

Ở phương tây, loài cây này được biết đến dưới cái tên Christmas Cactus – cây xương rồng cho lễ Giáng sinh. Dáng đẹp, chịu được thời tiết khắc nghiệt, nó có khả năng loại trừ chất formaldehyde có trong đồ gỗ hay bàn ghế tủ trong nhà.

Trái với quy luật như những loài cây khác, loại cây này chỉ nhả ôxi về đêm nên khuyến khích để trong phòng ngủ hay phòng xem tivi.

Những lưu ý khi chọn cây trồng trong văn phòng

Đó phải là những cây có thể sống và phát triển tốt trong không gian thiếu ánh sáng, ưa bóng râm, phát triển tốt và ít bị sâu bệnh. Mặt khác đây phải là loại cây không có độc tố, ít có khả năng gây hại, gây dị ứng với nhân viên văn phòng.

Nên chọn những loại cây có khả năng lọc không khí, giảm các khí độc hại như Xylene, Formaldehyde, Amoniac được thải ra từ máy móc, đặc biệt là máy in và photo, đều là những chất gây hiệu ứng nhà kính và ung thư phổi rất cao.

Chọn cây cảnh cần lưu ý chỗ đặt, cách đặt cây cảnh cho từng phòng ban, ở những phòng ban khác nhau bạn có thể sử dụng các loại cây khác nhau, sao cho phù hợp với công năng sử dụng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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