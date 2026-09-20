Đại gia Minh 'Nhựa' hé lộ cuộc sống giàu sang, viên mãn bên vợ hiện tại
GĐXH - Biệt thự của đại gia Minh Nhựa nằm ở quận 7, TP.HCM. Căn nhà nổi bật với tone trắng chủ đạo, phong cách thiết kế theo kiến trúc Indochine.
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