Đại gia Minh 'Nhựa' hé lộ cuộc sống giàu sang, viên mãn bên vợ hiện tại

Theo Minh "Nhựa", người lớn có thể đã đi tiếp cuộc đời mình, nhưng với con cái, cha mẹ vẫn luôn ở trong tim. Không giống những món quà cũ dần theo năm tháng, anh mong khoảnh khắc này sẽ là kỷ niệm đẹp để Suri mang theo. "Cuộc hôn nhân cũ đã dừng lại, nhưng tình yêu thương mọi người dành cho con thì không", đại gia 8X nhắn gửi ái nữ. Bên cạnh đó, Mina Phạm - bạn đời hiện tại của Minh "Nhựa" - cũng góp mặt trong tiệc sinh nhật con gái riêng của chồng. Cô cười rạng rỡ và tạo dáng tựa vai Suri thân thiết.