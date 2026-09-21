David Beckham gây chú ý, hé lộ một góc biệt thự
GĐXH - Không phải siêu xe hay những bộ đồ hàng hiệu, một góc cuộc sống điền viên với đàn gà thong thả đi lại cũng đủ khiến hình ảnh của David Beckham trở nên gần gũi hơn.
David Beckham vốn thường xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, gắn với bóng đá, thời trang và cuộc sống xa hoa. Thế nhưng ở một góc khác, gia đình Beckham cũng có những thú vui rất đời thường, trong đó có việc nuôi gà.
Về biệt thự này, thông tin trên Ngôi sao cho biết: Trong bộ phim tài liệu mới nhất của Netflix mang tên Beckham, căn nhà ở Cotswold (Anh) của cặp vợ chồng quyền lực đã được tiết lộ cận cảnh đến đông đảo công chúng.
Vào tháng 12 năm 2016, vợ chồng Beck - Vic đã mua lại một khu nhà kho cũ với giá 6,15 triệu bảng (182,6 tỷ đồng) rồi sau đó cải tạo lại thành khu nghỉ dưỡng có thêm các không gian khác như: phòng xông hơi, bể ngâm, sân bóng, phòng gym,... Theo truyền thông quốc tế, ước tính dinh thự nhà David Beckham hiện có giá trị khoảng 12 triệu bảng Anh (tương đương hơn 357 tỷ VNĐ).
Cơ ngơi của gia đình Beckham được thiết kế theo phong cách cổ điển với chất liệu xây dựng chính là đá, xung quanh có thêm khoảng sân vườn rộng thênh thang với thảm cỏ xanh mướt. Không những vậy, căn nhà còn có một bể bơi ngoài trời và sân bóng cỡ nhỏ phục vụ cho nhu cầu vui chơi của các thành viên trong gia đình.
Trên mạng xã hội, các thành viên trong gia đình thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường trong căn biệt thự khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước diện tích rộng lớn cũng như thiết kế độc đáo của ngôi nhà.
Dinh thự của nhà Beckham không chỉ rộng lớn và đắt đỏ bởi thiết kế mà nội thất bên trong cũng vô cùng sang xịn. Được biết, rất nhiều món đồ trong nhà được vợ chồng Beckham tự tay lựa chọn sao cho phù hợp nhất với thiết kế chung của căn nhà. Có nhiều món đồ không chỉ đẹp mà còn có giá vô cùng đắt đỏ, khiến ai cũng phải bất ngờ.
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