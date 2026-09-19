Lý do Vân Trang tiếp tục mở rộng khu sinh thái 50.000 m2 ở Đồng Tháp dù chồng từng ngăn cản

Bên cạnh đó, người đẹp cải tạo, xây dựng thêm một số hạng mục khác để không gian thêm phong phú, phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

Khu vườn sinh thái của Vân Trang nằm ngay bên cạnh một con sông yên ả.





Khu vườn được che phủ rất nhiều cây xanh nên vô cùng thoáng mát.

Không gian rất đẹp, thoáng và gần gũi thiên nhiên.





Diễn viên Vân Trang muốn xây dựng khu vườn sinh thái để gia đình có nơi nghỉ dưỡng.

Khi rảnh rỗi, gia đình Vân Trang về khu vườn này thư giãn.

Không gian gần gũi thiên nhiên thích hợp để cả gia đình về nghỉ dưỡng sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Nữ diễn viên bỏ tâm tư cải tạo rất nhiều hạng mục cho cơ ngơi này. Khi rảnh rỗi, Vân Trang cùng gia đình nhỏ của mình về khu vườn này để thư giãn, ngồi trên thuyền đi dạo trên sông và hòa mình vào không gian thiên nhiên. Đáng nói hơn, nữ diễn viên còn cho con gái trải nghiệm cũng trò chơi tuổi thơ của trẻ em miền Tây như vớt lục bình, lên chơi "nhà chòi" khiến nhóc tì vô cùng thích thú.

Từng gây xôn xao với Trường Giang, Khánh My hiện sở hữu khối tài sản 'khủng' ra sao? GĐXH - Tòa nhà của diễn viên Khánh My nằm trên đường Điện Biên Phủ, thiết kế theo phong cách hiện đại, mỗi sàn rộng 400 m2, có gara ôtô và vườn treo.