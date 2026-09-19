Lý do Vân Trang tiếp tục mở rộng khu sinh thái 50.000 m2 ở Đồng Tháp dù chồng từng ngăn cản
GĐXH - Diễn viên Vân Trang chi tiền tỷ cải tạo đất trống, làm cảnh quan để mở rộng khu sinh thái của gia đình ở xã Cái Bè.
Thông tin trên Phụ Nữ Số cho biết: Tổng diện tích cơ ngơi này của Vân Trang lên đến 50.000m2. Khu vườn sinh thái nằm ngay bên cạnh một con sông yên ả ở Tiền Giang cũ, nay là Đồng Nai. Nội thất đều được làm bằng gỗ, tre, nứa. Xung quanh nơi này được che phủ bởi cây xanh nên trông vô cùng mát mẻ, thoáng đãng. Nữ diễn viên giữ nguyên hệ sinh thái ban đầu để mọi thứ tự nhiên nhất có thể.
Bên cạnh đó, người đẹp cải tạo, xây dựng thêm một số hạng mục khác để không gian thêm phong phú, phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình.
Diễn viên Vân Trang muốn xây dựng khu vườn sinh thái để gia đình có nơi nghỉ dưỡng.
Khi rảnh rỗi, gia đình Vân Trang về khu vườn này thư giãn.
Không gian gần gũi thiên nhiên thích hợp để cả gia đình về nghỉ dưỡng sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.
Nữ diễn viên bỏ tâm tư cải tạo rất nhiều hạng mục cho cơ ngơi này. Khi rảnh rỗi, Vân Trang cùng gia đình nhỏ của mình về khu vườn này để thư giãn, ngồi trên thuyền đi dạo trên sông và hòa mình vào không gian thiên nhiên. Đáng nói hơn, nữ diễn viên còn cho con gái trải nghiệm cũng trò chơi tuổi thơ của trẻ em miền Tây như vớt lục bình, lên chơi "nhà chòi" khiến nhóc tì vô cùng thích thú.
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