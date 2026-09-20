Phong thủy nhà ở: Cách giúp gia chủ đón nhận tài lộc và bí quyết khai thông luồng khí cho ngôi nhà bình an

Ngôi nhà của bạn sẽ trở nên đắt giá và có dấu hiệu này là sinh khí

Hoa

Theo VOV, không gian sống xinh xắn sẽ khiến cho tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn và bạn có thể hoàn thành tốt những việc khác. Hoa tươi luôn là yếu tố lý tưởng giúp ngôi nhà của bạn trở nên nổi bật hơn. Tuy nhiên, nếu bạn ngại việc thay hoa hàng tuần, việc tìm kiếm những bông hoa giả tốt cũng là một ý tưởng hay.

Hoa mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên và chúng có thể thực sự làm bừng sáng cả căn phòng của bạn và có thể được sử dụng như một điểm nhấn trong phòng. Lựa chọn một chiếc bình trang nhã để cắm hoa sẽ tôn lên không gian của bạn và khiến không gian trở nên trang trọng hơn.

Sơn tường

Việc lựa chọn màu sơn cho căn phòng thực sự rất quan trọng bởi chúng sẽ giúp cho căn phòng của bạn trở nên ấm cúng hơn. Ví dụ như màu xám có thể là một màu dễ dàng để sơn tường của bạn vì nó rất trung tính và trang nhã.

Không gian sống xinh xắn sẽ khiến cho tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn và bạn có thể hoàn thành tốt những việc khác.

Bạn hãy chú ý đến cách màu sắc ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn và lựa chọn những màu sơn phù hợp với phong cách của mình.

Cửa sổ tùy chỉnh

Lựa chọn cửa sổ tuỳ chỉnh cũng là một công cụ tuyệt vời để tô điểm cho ngôi nhà của bạn. Bạn có thể gập chúng xuống trong những thời tiết mưa bão mà không lo bị va đập. Ngoài ra, việc xếp ly của cửa sổ sẽ tạo ra nét đẹp cho căn phòng của bạn.

Trước nhà thoáng đãng không bị che khuất tầm nhìn

Nếu như trước nhà có tầm nhìn thoáng rộng thì căn nhà sẽ đón nhận được nhiều ánh sáng mặt trời, không khí được lưu chuyển, phong thủy lý tưởng.

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, người sống ở căn nhà có phong thủy tốt như vậy, tâm trạng thường dễ vui vẻ, lạc quan, tài vận cũng dễ bề tăng tiến, kiếm tiền dễ dàng.

Người xưa có câu "Gia hòa vạn sự hưng", gia đình hòa mục, các thành viên đoàn kết yêu thương nhau, đó chính là gốc của phong thủy, sẽ mang đến sự hưng thịnh bền vững và vượng phát về đời sau.

Vị trí xây nhà và cửa chính – nơi tiếp nhận năng lượng vào nhà

Thông tin trên VTC News, theo quan niệm truyền thống, nhà nên được xây dựng ở vị trí cao ráo, tránh khu vực trũng thấp dễ bị ngập nước hoặc tụ khí xấu. Ngoài ra, hướng nhà cũng đóng vai trò quan trọng. Tại Việt Nam, các hướng Nam hoặc Đông Nam thường được ưa chuộng vì có khí hậu mát mẻ, giúp đón gió lành và tránh nắng gắt.

Một cánh cửa chắc chắn, mở ra dễ dàng, không kêu cót két, không đối diện trực tiếp với cầu thang hay nhà vệ sinh, cũng là dấu hiệu cho thấy luồng khí tốt có thể lưu thông thuận lợi, mang lại vận may và sức khỏe cho gia chủ.

Cửa chính cũng được xem là "miệng" của ngôi nhà, nơi tiếp nhận năng lượng từ bên ngoài vào trong. Do đó, cửa chính cần sạch sẽ, không bị cản trở bởi vật chắn như cột điện, cây lớn hay tường cao đối diện.

Một cánh cửa chắc chắn, mở ra dễ dàng, không kêu cót két, không đối diện trực tiếp với cầu thang hay nhà vệ sinh, cũng là dấu hiệu cho thấy luồng khí tốt có thể lưu thông thuận lợi, mang lại vận may và sức khỏe cho gia chủ.

Mang không gian tự nhiên vào trong ngôi nhà

Từ việc sử dụng những cửa kính rộng để lấy cảnh không gian bên ngoài, tận dụng không gian mở cho căn phòng, đến việc lấy thêm ánh sáng, sử dụng những chất liệu tự nhiên trong đồ nội thất và sàn nhà, lưu ý thêm việc trang trí thêm cây xanh trong nhà... hiện nay đã được sử dụng rất rộng rãi.

VOV cho biết, những yếu tố nhỏ này có tác dụng rất lớn trong việc giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sáng tạo và giữ suy nghĩ minh mẫn, cải thiện sức khỏe tinh thần và qua đó tăng cường khả năng thể chất.

Bí quyết khai thông luồng khí cho ngôi nhà bình an

Trước hết, hãy loại bỏ những đồ vật cũ kỹ, không còn giá trị sử dụng để giải phóng năng lượng ứ đọng, giúp không gian trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đưa cây xanh vào không gian sống, đây cũng là một "bộ lọc" tuyệt vời, nhưng cần đặt đúng vị trí theo ngũ hành để tránh xung khắc.

Tiếp theo là sắp xếp cửa chính và cửa sổ sao cho không đối diện trực tiếp là điều tối quan trọng, nhằm tránh việc "Khí vào cửa trước, thoát cửa sau" mà không kịp đọng lại. Hãy tận dụng ánh sáng tự nhiên, bởi ánh sáng chính là nguồn năng lượng dương mạnh mẽ nhất để xua tan những góc khuất u tối. Đưa cây xanh vào không gian sống, đây cũng là một "bộ lọc" tuyệt vời, nhưng cần đặt đúng vị trí theo ngũ hành để tránh xung khắc.

Dọn dẹp góc chết: Những góc khuất, gầm cầu thang thường là nơi tích tụ trệ khí, cần được làm sạch định kỳ.

Sử dụng gương đúng cách: Gương có thể phản chiếu ánh sáng và mở rộng không gian, nhưng tránh đặt đối diện cửa chính.

Lưu thông lối đi: Hãy đảm bảo hành lang và lối đi trong nhà luôn thông thoáng, không để vật cản làm gián đoạn dòng chảy.

Việc sử dụng các vật phẩm phong thủy như chuông gió hoặc quả cầu pha lê ở những vị trí cần kích hoạt năng lượng sẽ giúp Khí di chuyển linh hoạt hơn. Ngoài ra bạn cũng nên chú trọng đến việc tạo ra sự cân bằng giữa các yếu tố tĩnh và động trong nhà. Chính tâm thái của gia chủ là yếu tố quyết định, bởi "tâm dẫn khí", một tâm hồn an lạc sẽ thu hút những luồng khí lành mạnh nhất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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