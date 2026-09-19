Lý do bạn nên sử dụng nến thơm cho căn nhà của mình, lưu ý khi dùng

Những tác dụng của nến trong phong thủy nhà ở

Cải thiện sức khỏe, xua tan mệt mỏi

Theo VTC News, nếu bị viêm khớp, mắt xấu, da khô thì bạn hãy dùng nến để cải thiện sức khỏe. Đặt 5 ngọn nến trên bàn ăn một lần mỗi ngày, tốt nhất nên sử dụng loại nến vuông to và ngắn.

Khi cuộc sống chỉ có công việc có thể khiến bạn cảm thấy ngột ngạt, lúc ấy hãy sử dụng nến như một biện pháp trị liệu. Thắp 7 ngọn nến trắng tròn ở phần giữa phía bên phải ngôi nhà mỗi ngày một lần, tốt nhất vào buổi tối. Nếu thích nến thơm hãy chọn mùi hương rõ rệt như mùi cam hoặc mùi chanh.

Cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối và tạo ra không gian thư giãn

Trong mọi không gian, người ta luôn cố gắng đưa ánh sáng tự nhiên vào nhiều nhất, thông qua cửa sổ, ô thoáng, giếng trời… Còn đối với những khu vực trong nhà ít khi hoặc không bao giờ ánh sáng tự nhiên có thể len lỏi vào, hoặc ngôi nhà có bề mặt cửa sổ quá nhỏ, đặt cửa sổ không đúng vị trí, hoặc ở những khu vực có lượng ánh sáng ban ngày yếu, đều bị mất sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối.

Khi cuộc sống chỉ có công việc có thể khiến bạn cảm thấy ngột ngạt, lúc ấy hãy sử dụng nến như một biện pháp trị liệu.

Trong trường hợp này, không gian đó cần một nguồn ánh sáng nhân tạo thay thế để thu hút ánh sáng. Việc sử dụng nến, đèn và gương là những cách để mang lại ánh sáng cho những góc khuất. Mục đích là giữ cho ánh sáng phân bố đều khắp không gian.

Những năm gần đây, nến thơm thịnh hành hơn bao giờ hết bởi công dụng của nó không chỉ để trang trí, mà còn tạo ra hương thơm độc đáo, mang đến cho không gian căn nhà một nguồn năng lượng dồi dào. Nến thơm mang những mùi hương dịu nhẹ, giúp chúng ta thư giãn, dễ chịu hơn.

Có tác dụng về mặt phong thủy

Thông tin trên VOV, theo quan niệm xưa, ngọn lửa trong nhà luôn tượng trưng cho sự ấm áp, thịnh vượng. Ngọn lửa là hơi ấm, theo nghĩa bóng là "giữ lửa" cho ngôi nhà được hạnh phúc, hòa thuận, bình an và tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Nó cũng mang tới nguồn năng lượng sáng, tích cực cho không gian.

Biểu tượng phong thủy của yếu tố Lửa được xem là mang lại sự ấm áp, thịnh vượng cho cuộc sống của con người. Vì thế, chủ nhân của căn nhà thường dùng nến thơm để trang trí với mong muốn về một cuộc sống sung túc, sức khỏe dồi dào, may mắn và đủ đầy, ấm áp tới với gia đình.

Mỗi mùi hương không chỉ đem lại những cảm giác thư thái khác nhau mà còn đặc trưng cho tính cách của từng người.

Nến thơm cũng có nhiều loại mùi hương khác nhau, có nhiều lựa chọn để phù hợp với tính cách và sở thích của mỗi người. Từ hương sả, chanh, bạc hà thanh mát, hương gỗ, thảo mộc nồng ấm, mộc mạc hay hương hoa hồng, hoa nhài, lavender dịu ngọt thư thái. Mỗi mùi hương không chỉ đem lại những cảm giác thư thái khác nhau mà còn đặc trưng cho tính cách của từng người.

Những lưu ý khi sử dụng nến thơm

Tác dụng của nến thơm có nhiều lợi ích tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Chính vì vậy, khi sử dụng nến thơm bạn cần chú ý những điều sau: Không đốt nến thơm trong các không gian kín như: phòng tắm, phòng ngủ. Nến thơm cần phải sử dụng đúng thời điểm để phát huy đúng tác dụng.

Không nên lạm dụng nến thơm quá mức sẽ gây ra một số tác dụng phụ như dị ứng hay ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Khi sử dụng nến thơm cho căn phòng bạn nên để ở khu vực an toàn, tránh xa các khu vực có các vật dụng dễ bắt cháy như chăn, rèm, giấy, quần áo… Không sử dụng nến thơm với những đối tượng mắc các bệnh dị ứng, suy hô hấp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Có nên thắp hương hàng ngày không, thắp vào giờ nào và lưu ý gì để gia đạo được bình an? GĐXH - Thắp hương đúng cách không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp mang lại may mắn, bình an cho gia đình. Tuy nhiên, việc chọn thời điểm và tần suất thắp hương cần tuân theo những nguyên tắc phong thủy nhất định.

Cây điều hòa không khí vừa tốt cho sức khỏe lại mang ý nghĩa phong thủy bình an cho gia đạo GĐXH - Cây hoa ngọc lan không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng, mà còn mang trong mình hương thơm dễ chịu và nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Vậy trồng cây này trước nhà có tốt không, có phù hợp không? Hãy đọc bài viết này.